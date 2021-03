Eduskunnan puhemiehistö esittää tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastapidättämistä

Puhemiehistö kuuli tänään valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) pääjohtajaa Tytti Yli-Viikaria. Kuulemisen aiheena oli pääjohtajan toiminta ja sen vaikutus tarkastusviraston asemaan.

Kuulemisen perusteella puhemiehistö esittää kansliatoimikunnalle pääjohtajan virastapidättämistä esitutkinnan ajaksi. Kansliatoimikunta kokoontuu huomenna puoliltapäivin.

Ylen tietojen mukaan Yli-Viikarille annetaan aikaa asiaan perehtymiseen ja mahdollisen vastineen laatimiseen. Kansliatoimikunta ei tulisi siis tekemään päätöstä virastapidättämisestä vielä huomenna tiistaina.

Keskusrikospoliisi on kertonut aiemmin aloittaneensa esitutkinnan VTV:n toiminnasta. Epäiltyjä on kaksi. KRP ei ole kommentoinut julkisuudessa tutkinnan sisältöä tai rikosnimikkeitä, mutta viranhaltijoiden kohdalla ne liittyvät usein virkavelvollisuuden laiminlyöntiin.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) ei halunnut kommentoida asiaa Ylelle tänään. Vehviläinen on luvannut vastata kysymyksiin huomisen kansliatoimikunnan kokouksen jälkeen järjetettävässä tiedotustilaisuudessa kello 14.

Yli-Viikarin toimintaan liittyviä epäselvyyksiä on puitu julkisuudessa

Yli-Viikarin toimintaa, kuten esimerkiksi tarkastusviraston kustannuksella ostettuja palveluita, on käsitelty viime aikoina julkisuudessa. Esimerkiksi Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun)kertoi perjantaina, että Yli-Viikarille ostettiin vuosina 2018-2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä runsaan 4 700 euron arvosta.

Esillä ovat olleet myös pääjohtajan kalliit virkamatkat. Ylen selvityksen mukaan Yli-Viikarin matkakustannukset olivat suurimmat vertailussa, jossa oli mukana 55 valtion viraston johtajaa.

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) on puolestaan kertonut Yli-Viikarin lentopisteisiin liittyvistä epäselvyyksistä.

Tammikuussa Iltalehti (siirryt toiseen palveluun)uutisoi myös poikkeuksellisesta virkasuhteen päättämissopimuksesta, jonka vuoksi Yli-Viikari sekä VTV:n oikeudellisista asioista vastaava johtaja Mikko Koiranen saivat huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä.

VTV:n pitäisi toimia esimerkkinä

Eduskunnan tarkastusvaliokunta alkoi ensimmäisten lehtijuttujen julkaisun jälkeen helmikuussa selvittää VTV:n sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Se on selvittänyt esimerkiksi matkustusta ja erityisesti pääjohtajan matkoja. Työ on kuitenkin yhä kesken ja se on hidastunut, koska eduskunnassa käsitellään koronan aikaan vain kiireellisiä asioita.

Etäkokouksissa ei ole myöskään voitu käsitellä salaiseksi leimattuja lausuntoja.

Valiokunta päätti itse nostaa VTV:n asiat luupin alle, sillä julkinen keskustelu heikentää luottamusta VTV:hen, jonka pitäisi tarkastusroolinsa takia toimia esimerkillisesti.

Jos epäkohtia löytyy, valiokunta tuo ne eduskunnan tietoon. Virasta pidättämisestä voi päättää eduskunnan kansliatoimikunta.

Mahdollisesta irtisanomisesta päättäisi eduskunnan täysistunto. Käytännössä ratkaisu tehtäisiin vasta sen jälkeen, kun tarkastusvaliokunnan Yli-Viikaria koskeva selvitys on valmis. Selvitys valmistuu pääsiäisen jälkeen.

Yli-Viikarin kuusivuotinen pääjohtajakausi päättyisi tämän vuoden lopussa.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä virkarikokseen. Hän ei ole vastannut Ylen kommenttipyyntöön.

* Juttua päivitetään.

Lisää aiheesta:

VTV:n Yli-Viikari: "Kiistän syyllistyneeni virkarikokseen" – eduskunnan puhemies kritisoi voimakkaasti pääjohtajan rahankäyttöä

Valtiontalouden tarkastusviraston soppa sakenee – eduskunnan puhemiehistö tapaa pääjohtaja Yli-Viikarin