Varma kevään merkki: WWF:n kyykamera kuvaa jo sahaselkäisiä luikertelijoita – katso, joko heinikossa sihisee ja kuhisee

WWF:n suosittu Luontolive (siirryt toiseen palveluun) tuo jälleen elämyksiä luonnosta ruudun kautta katseltavaksi. Jo muutamana vuonna nähdyn kyykameran lähetys avautui maanantaina.

Kamera on asennettu salaiseen paikkaan Varsinais-Suomessa. Toiveena on, että kameraseuranta ei aiheuta eläimille haittaa ja siksi kuvauspaikat pyritään pitämään salassa.

Asennushetkellä heinikossa oli muutamassa kerässä kymmenkunta kyytä. Puolen aarin tontilla on tilaa temmeltää ja kameran alue on sen verran rajattu, että käärmeiden määrä saattaa kameran välityksellä näyttää todellista pienemmältä.

Käärmeasiantuntija Toni Beckman on havainnut liikettä jo kuukauden päivät.

– Varsinais-Suomen osalta tässä ovat olleet jo noin kuukausi sitten ensimmäiset yksilöt lämmittelemässä.

Maaperän pintalämpötila ja valo saavat eläimet liikkeelle. Beckmanin mukaan nyt on hyvä lämpöpulssi menossa, ja se saa eläimet ripeästi touhuamaan.

Uutena lisänä kyykamera näyttää nyt myös ilman ja maan lämpötilatiedot.

– Ilmanlämpötila näytti 7 astetta, kun äsken mittasin ja maan 29. Näppärästi löytävät maan pinnasta lämpimiä alueita.

"Käärme on samperin kaunis ja määrätietoinen eläin. Kukapa sitä ei voisi kunnioittaa", sanoo käärmemies Toni Beckman. Toimittaja Kalle Talonen tapasi hänet ja useamman kyyn salaisessa paikassa, jossain päin Varsinais-Suomea.

Kyykameralle toivotaan miljoonayleisöä

Kyykamera on ollut yksi suosituimpia livelähetyksiä. Viime vuonna sahaselät keräsivät noin 700 000 katselukertaa ja WWF:n viestinnän asiantuntija Mari Rautio uskoo ja toivoo ennätyksellisiä katsojamääriä.

– Tänä vuonna on tavoitteena saada miljoonan raja rikki. Matelijoista ei ole ollut hirveästi livelähetyksiä, joten tämä on kuriositeetti monille. Pääsee näkemään näin läheltä.

WWF:n livelähetyksissä on Raution mukaan aina läsnä suojelunäkökulma. Niissä halutaan tuoda esille luonnon monimuotoisuus ja uhanalaisuus. Siksi liveissä ei tulla näkemään kettukameraa tai oravaliveä.

Rautio kertoo, että ihmiset ovat ottaneet luontolivet esimerkiksi mukaan työpäiviinsä rentouttaviksi tekijöiksi.

Suosituissa Luontolive-lähetyksissä on aikaisempina vuosina seurattu muun muassa norppien ja erilaisten lintujen elämää. Tästä vuodesta on Raution mukaan tulossa luontoliven supervuosi. Vanhojen suosikkien rinnalle tuodaan uusia seurattavia ja ääni on aiempaa suuremmassa roolissa.

– Vielä ei paljasteta, mutta sanotaan, että yllätyksiä on luvassa. Kaikenlaista matelijoista siivekkäisiin ja uhanalaisiin nisäkkäisiin, Rautio kertoo.

Tästä pääset WWF:n luontolive-sivulle, jossa seurataan kyykäärmeiden kevätpuuhia. (siirryt toiseen palveluun)

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 31.3. kello 23.