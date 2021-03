Katso suorana kello 15.30: Nuoret palaavat lähiopetukseen, kaikki kuntosalit ja muut liikuntatilat halutaan kiinni, Yle seuraa Pirkanmaan infoa

Yläkoulut ja toinen aste ovat nyt neljättä viikkoa etäopetuksessa Pirkanmaalla.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina, että yläkoulut ja toinen aste palaavat lähiopetukseen 6. huhtikuuta alkaen eli heti pääsiäisen jälkeen. Pandemiaryhmä suosittelee vahvasti, että kouluissa pidetään maskia.

Kaikenikäisten lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan sen sijaan pidettäväksi tauolla ainakin 18. huhtikuuta asti.

Myös yksityisiä harrastustiloja esitetään aluehallintoviraston määräyksellä suljettaviksi.

Pirkanmaan pandemiaryhmä aloitti tiistaina kello 15.30 medianfon. Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Antti Palomaa seuraavat infoa suorana.

Mediainfossa käydään läpi Pirkanmaan koronatilannetta, jäljitystyön tuloksia ja alueellisia suosituksia. Asiantuntijoina ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine TAYSista.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on leviämisvaiheessa. Koronan ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta 105 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testien osuus Fimlabissa testatuista on 2,9 prosenttia.

Sandin mukaan Pirkanmaalla sairaanhoidon kuormittuvuus on kasvanut. Kiireetöntä hoitoa on jouduttu siirtämään.

Viime viikko pandemian pahin

Pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että Pirkanmaalla otetaan käyttöön tartuntatautilain pykälä, joka sulkisi viranomaisen päätöksellä 5.–18.4. urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat, kuntosalit, yleiset saunat ja uimahallien allastilat.

Sulku ulottuisi myös esimerkiksi tanssipaikkoihin ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun ryhmäharrastustoimintaan käytettäviin tiloihin sekä sisäleikkipuistoihin, sisäleikkipaikkoihin sekä kauppakeskusten yleisiin oleskelutiloihin.

– Harrastuksista pitää vielä jaksaa tinkiä, jotta pääsemme turvallisesti kohti kevättä ja kesää, Sand sanoo.

Vaikka nuoret ovat olleet etäopetuksessa ja poissa harrastuksista nyt kohta kuukauden, koronatartunnat eivät ole taittuneet. Päinvastoin Pirkanmaalla viime viikko oli koko pandemian pahin lähes 300 uudella tartunnalla.

Virusmuunnoksia jo yli puolet tartunnoista

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 294 uutta koronatartuntaa. Niistä pystyttiin jäljittämään 80 prosenttia eli 234 tartuntaa.

Yhteensä 118 tartuntaa tuli perheen sisältä. Viime viikolla 39 tartuntaa tuli sukulaisen tai ystävän tapaamisesta. Työpaikoista tuli 30 tapausta 16 eri työpaikasta. Yksityisistä juhlista saatiin 14 tartuntaa.

Päiväkodeista tuli kahdeksan tapausta. Kouluista ja harrastuksista ei tullut tartuntoja. Alakouluissa oli viime viikolla paljon altistumisen takia lapsia karanteenissa, mutta yksikään lapsi tai aikuinen ei ole saanut niistä koronatartuntaa. Lasten ja nuorten tartunnat ovat olleet pääosin peräisin omilta vanhemmilta ja kavereilta vapaa-ajalla. Tartuntoja oli viime viikolla eniten nuorilla aikuisilla eli 20–29-vuotiailla.

Liikennevälineistä tuli kaksi tartuntaa ja kotimaan matkailusta kolme tapausta. Ulkomailta tuli viisi tartuntaa. Muista tunnetuista lähteistä saatiin 15 tartuntaa.

Virusmuunnosten osuus Pirkanmaalla on kasvanut. Koko epidemian aikana Etelä-Afrikan virusmuunnosta on todettu 13 ja Britannian 91. Pirkanmaalla on todettu yksi Brasilian virusmuunnostapaus.

Viikoilta 11-12 analysoitiin kaikki 152 positiivista näytettä yhdestä näytteenottopisteestä. 65 prosenttia niistä oli virusmuunnosta, ja 59 prosenttia Pirkanmaan tartunnoista on tämän tutkimuksen perusteella brittivarianttia.

Suurin osa tartunnoista aikuisilla

Pandemiaryhmä on aiemmin viestinyt useaan kertaan, että rajoituksia poistaessa ensin puretaan nuorten etäopetus. Tästä nähtiin esimerkki tiistaina.

Pandemiaohjausryhmä sanoi jo viikko sitten, ettei etäopetuksella voida merkittävästi vaikuttaa koronatartuntojen määrään. Etäopetuksen jatkumiseen vaikutti kuitenkin muutama seikka.

Pandemiaryhmä halusi turvata abien ylioppilaskirjoitukset ja pääsiäisloman takia kouluviikko olisi muutenkin ollut lyhyt. Nyt nämä syyt ovat poistuneet.

Selkein syy siihen, ettei etäopetus ole tehnyt ihmeitä koronatilanteelle on tässä: Alle 20-vuotiaat ovat olleet lähteenä edellisten viikkojen aikana vain viidesosassa tartunnoista. Silti lasten ja nuorten saamien tartuntojen määrä on ollut nousussa.

20–59-vuotiaat ovat lähteenä 80 prosentissa tartunnoista. Korona on tarttunut usein aikuisilta lapsille perhepiirissä.

Aikuisten kohdalla useimmat suositukset ovat jo voimassa, eikä keinovalikoimassa juuri ole enää vaihtoehtoja. Työpaikoilla ja busseissa neuvotaan jo käyttämään maskia ja aikuisten sisäharrastukset ovat tauolla. Aluehallintovirasto on antanut kuuden hengen kokoontumisrajoituksen.

Kyse on enemmänkin nyt siitä, noudatetaanko suosituksia ja rajoituksia.

