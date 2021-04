Vakuutusyhtiöt ovat joutuneet valvojan syyniin: Osa yhtiöistä vitkuttelee korvausratkaisuja nyt laittoman pitkään ja jopa terveys voi olla vaarassa

Oikeusasiamies on saanut poikkeuksellisen paljon kanteluita pakollisten liikenne- ja työtapaturmavakuutusten käsittelyaikojen venymisestä.

Uudellamaalla pelti rytisi maaliskuun alkupuolella kehnossa kelissä oikein kunnolla.

Tässä vaiheessa tuon päivän korvauskäsittelyjen pitäisi olla yksinkertaisimmissa tapauksissa jo ratkaistu tai olla ainakin lähellä ratkaisuaan.

Lakisääteistä liikenne- ja työtapaturmavakuutusta koskevissa tapauksissa selvittäminen on aloitettava seitsemän päivän kuluessa ja korvauspäätös tehtävä 30 päivässä siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut tarvittavan selvityksen.

Henkilövahingossa selvitystä tosin tarvitaan toisinaan paljonkin. Eikä iso ketjukolarikaan ihan perustapaus ole.

Lue tarkemmin: Turunväylän 88 auton ketjukolari on vakuutusyhtiöille kinkkinen savotta

Tarkkana on kuitenkin syytä olla.

Eduskunnan oikeusasiamies on nimittäin saanut parin viime vuoden aikana selvästi aiempaa enemmän kanteluita siitä, että lakisääteisten vakuutusten käsittelyajat ovat venyneet pahasti yliajalle.

– Kun vuonna 2018 liikenne- ja tapaturmavakuutuskanteluita oli kymmenen, niin nyt määrät ovat olleet molemmissa 20-30 luokkaa eli kyllä niissä selvää kasvua on, sanoo eduskunnan apulaisoikeusasiamies, oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen.

Monissa tapauksissa kantelu on johtanut toimenpiteeseen eli antanut aihetta vakuutusyhtiön ohjaamiseen, moittimiseen tai huomautukseen.

Vaikka määrät eivät ole suuria, niillä on iso merkitys vahingosta kärsineille henkilöille.

Ratkaisun odottelu voi vaikeuttaa onnettomuudesta toipumista ja jopa vaarantaa terveyden jos kuntoutuspäätös venyy kuukausia. Korvausten viipyminen voi aiheuttaa vahingosta kärsineelle myös vakavia taloudellisia ongelmia.

– Käsittelyaikojen noudattaminen on tärkeää ennen kaikkea korvausta hakevan ihmisen kannalta. Odottavan aika kun on pitkä. Kyse on myös lain noudattamisesta, Pölönen sanoo.

Viivästysten taustalla huono hallinto

Finanssivalvonta onkin alkanut tutkia mistä lisääntyneet liikennevakuutusten sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten korvauskäsittelyongelmat johtuvat.

– Yhtiöt ovat esittäneet moninaisia syitä. Siellä on selityksinä yritysjärjestelyjä, henkilöjärjestelyjä, henkilökunnan poissaoloja ja toiminnaohjausjärjestelmän häiriöitä. Meille tämä on kyllä näyttäytynyt sisäisen valvonnan ja hallinnon puutteina. Viime kädessä johto vastaa siitä, että ongelmat havaitaan ajoissa ja hoidetaan kuntoon niin, että määräaikoja pystytään noudattamaan, sanoo toimistopäällikkö Marko Aarnio Finanssivalvonnasta.

Syyniin joutuminen on myös saanut yhtiöt ryhtymään toimeen.

– Jos korvauspäätös tulee myöhässä, korvaukseen voi lain mukaan saada viivästyskorotuksen. Näitä on jo maksettukin. Yhtiöt ovat myös korjanneet tai ryhtyneet korjaamaan epäkohtia. Seuraamme miten ne edistyvät, Aarnio sanoo.

Kantelu on aika järeä keino. Entä jos nyt esille tulleissa tapauksissa kyse onkin vasta jäävuoren huipusta?

– Toivottavasti ei ole jäävuoren huippu ja toivottavasti nyt on nähty pahimmat tapaukset, sanoo Aarnio.

Vahinkoyhtiöiden valvojatkin katsovat peiliin

Käsittelyaikojen venyminen voi tosin johtua jossain määrin myös ulkopuolisen valvonnan puutteista.

Tämä nousi esiin Eduskunnan oikeusasiamiehen (siirryt toiseen palveluun) nettisivulleen nostamasta ratkaisusta.

Esimerkiksi Pohjolan toiminnasta kannelleiden (siirryt toiseen palveluun) asianajajien mukaan yhtiöllä on ollut jo pitkään tiedossa, että sen korvauskäsittelyssä on vakavia ongelmia ja viivästyksiä. He kertoivat saaneensa pelkästään vuonna 2019 useamman tällaisen jutun hoidettavakseen.

Yhteistä näille jutuille on kantelun mukaan se, että vakuutetut eivät ole saaneet päätöksiä laissa edellytetyssä ajassa, korvauskäsittelijät ovat vaihtuneet useita kertoja, vakuutetut eivät saa yhteyttä käsittelijöihin, eivätkä vakuutetut saa ymmärrettäviä vastauksia.

Pohjola saikin selvitysten päätteeksi viime vuoden lopulla Pölöseltä vakavan huomautuksen.

Pohjola on jo puuttunut korvauskäsittelyssä havaittuihin ongelmiin sekä korjannut niitä. Laajempien toimenpiteiden toteutus jatkuu silti yhä.

Kantelun tehneiden asianajajien mielestä vastaavia ongelmia on myös muissa vakuutusyhtiöissä.

Asianajajat toteavatkin, että valvonta ei ole ollut tehokasta.

– Valvontaa on, mutta pystyykö valvoja havaitsemaan epäkohdat riittävän ajoissa ja puuttumaan asiaan. Se, että epäkohtia ilmeni esimerkiksi tässä Pohjolan tapauksessa pitkältä aikaväliltä osoittaa, että valvonta ei ole ollut riittävän tehokasta, Pölönen sanoo.

Vahinkoyhtiöiden valvonnan pitäisi lakisääteisten vakuutusten suhteen vahvempaa ja säännönmukaisempaa sanoo apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen. Markku Rantala / Yle

Pölösen pyynnöstä Finanssivalvonta selvittääkin parhaillaan miten he voisivat saada säännönmukaisemmin tietoa yhtiöiden korvauskäsittelystä.

– Meillä on tarkoitus kehittää valvontaa niin, että saataisiin näistä yhtiöistä säännöllisesti tietoa, jotta voitaisiin puuttua ongelmiin nopeammin. Nyt tieto on tullut meille yksittäisinä yhteydenottoina tai oikeusasiamiehen kautta, Aarnio sanoo.

Myös apulaisoikeusasiamies odottaa toukokuun lopulla valmistuvaa selvitystä. Se ratkaisee pitääkö sääntelyä kiristää vai löytääkö Finanssivalvonta kevyemmin keinoin toimivan mallin.

– Kun on kyse julkisesta hallintotehtävästä ja ihmisten oikeuksista, niin tämän valvonnan täytyisi olla varmempaa, vahvempaa ja säännönmukaisempaa niin, että epäkohdat tulisivat esille Finanssivalvonnan omassa valvonnassa, Pölönen sanoo.

