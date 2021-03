Herätys: Poliisi löysi keinon puuttua nuorten rikoskierteeseen, vieraslajit saapuvat Suomeen myös huviveneiden mukana, koronarokotteet osoittautuneet tehokkaiksi

Poliisi keksi, miten päästä lähemmäksi rikoksia tehtailevia nuoria

Nuorten väkivallan raaistuminen huolestuttaa poliisia varsinkin pääkaupunkiseudulla. Ylen poliisipäälliköille tekemän kyselyn perusteella arvio nuorisorikollisuuden vakavuudesta vaihtelee alueittain. Itä- ja Pohjois-Suomessa ei ole havaittu rikoksia tekeviä nuorisoryhmiä, toisin kuin Helsingissä ja muualla Uudellamaalla. Kysely nosti esiin myös hyvän esimerkin siitä, miten nuorten rikoskierteeseen voi puuttua.

Tutkijat löysivät "kelluvan saariston", joka tarjoaa vieraslajeille ilmaisen matkan Suomeen

Pidä Saaristo Siistinä ry:n projektikoordinaattori Jutta Vuolamo ottamassa vieraslajinäytettä veneen pohjasta. Kansainvälisessä tutkimuksessa yhdistys on mukana vapaa-ajan veneilyn ympäristövaikutusten asiantuntijana. Pidä Saaristo Siistinä ry.

Kansainvälisessä tutkimuksessa on selvitetty, että rahtilaivojen ja matkustaja-alusten lisäksi vieraslajeja liikkuu alueelta toiselle myös pienveneiden mukana. Tutkimuksen mukaan Itämerellä on käytössä noin 3,5 miljoonaa huvivenettä. Määrä on moninkertainen verrattuna alueella vuosittain liikkuvien isojen alusten kuten rahti- tai matkustajalaivojen määrään.

Myanmarin väkivallan keskellä elävä suomalainen: "Lapsia ja teini-ikäisiä ammutaan"

Armeija on tappanut jopa lapsia. 13-vuotias Sai Wai Yan sai surmansa leikkiessään ulkona kadulla Yangonissa 28. maaliskuuta. AOP

Myanmarissa vallan kaapanneilla sotilailla ei näytä olevan enää minkäänlaisia pidäkkeitä, arvioi maassa työskentelevä suomalainen Satu Mäki-Rahkola. Hän on itse joutunut piiloutumaan keittiöönsä, kun poliisi lopetti kolmenkymmenen ihmisen mielenosoituksen hänen kotikorttelinsan kadunkulmassa ampumalla ja räjähteillä. Mäki-Rahkola kuvailee väkivaltaa hyvin raa'aksi. Kaduilla on käyty ohikulkijoiden kimppuun, lapsia ja teini-ikäisiä ammutaan.

USA:n terveysviranomaiset: Sekä Modernan että Pfizerin ja Biontechin rokotteet erittäin tehokkaita

Ensihoitaja Gary Somero antoi Beverly Erlandsonille Pfizerin koronarokotteen Massachusettissa 24. maaliskuuta CJ Gunther / EPA

Modernan kuten myös Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteet ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi oireettomien ja oireellisten tartuntojen estämisessä todellisissa olosuhteissa, yhdysvaltain tautikeskus CDC raportoi. Tutkimusten mukaan kahden annoksen hoito ehkäisi 90 prosenttia tartunnoista kaksi viikkoa toisen rokotteen jälkeen. Vastaavalla ajalla yksittäinen annos esti 80 prosenttia tartunnoista.

Sää muuttuu aurinkoiseksi

Maanantai-illan ja tiistaiyön aikana sateita liikkuu maan yli itään. Pohjoisessa sade on räntää ja lunta, enimmäkseen vettä. Sadealue väistyy yöllä itään ja sen jälkeen puhaltaa kuiva länsituuli. Suuressa osassa maata sää muuttuu tiistaina aurinkoiseksi. Etelässä lämpötila kohoaa jopa 10 asteen yläpuolelle. Idässä ja pohjoisessa tulee vielä hajanaisia sateita.

