Pakulla suoraan oppilaiden kotipihaan ja yhdessä tekemään läksyjä – ainutlaatuinen tukiopetuskokeilu etäkouluaikana keräsi kiitosta nuorilta Meri-Porissa

Meri-Porin yhtenäiskoulussa ei jääty laakereille lepäämään, kun tieto viimeisimmästä etäkoulujaksosta saapui. Tiedettiin, ettei tuleva aika ole kaikille nuorille helppoa.

Koulukuraattori Hanna Kaasinen ja nuorisotyöntekijä Anna Malm ryhtyivät yhdessä ideoimaan, miten tukea opintoihin voitaisiin jalkauttaa oppilaiden kotipihoihin.

Ideariihestä syntyi kolmiviikkoinen kokeilu, jonka aikana naiset kiersivät ympäri Meri-Poria pakettiautolla tarjoten tukea koulutehtävien tekoon ja henkiseen jaksamiseen. Mukana matkassa oli välillä myös erityisopettaja, jolta sai ohjeita haastavimpiin hetkiin. Nuoria noudettiin ulkona ja pakussa järjestettyihin läksyparkkeihin sekä tukiopetukseen.

– Ajatus lähti ihan aamukahvipöydässä istuskellessa. Hyvinkin nopeasti ja spontaanisti, Kaasinen kertoo.

Mukana kokeilussa oli yhteensä noin 15 nuorta. Toiset olivat mukana toiminnassa aktiivisemmin, ja joitain vain heräteltiin kouluun aamulla.

Tuua Levonen sanoo, että avun saaminen etäkoulun haasteissa oli hänelle äärettömän tärkeää.

– Sain apua kaikkiin koulujuttuihin, kun en pystynyt niitä itse kotona tekemään. Etäkoulu meni minulla tosi huonosti: oli vaikeuksia muistaa kaikki läksyt enkä jaksanut tai muistanut tehdä niitä.

Anna Malm (vas.) ja Hanna Kaasinen halusivat kokeilulla tuoda avun mahdollisimman lähelle ja oppilaslähtöiseksi. Kasper Heimolehto / Yle

Levonen on onnellinen, että lähikoulu jatkuu jälleen pitkien etäviikkojen jälkeen.

– Koulussa on paljon parempi olla kun pystyy kuuntelemaan ja jotain jää mieleenkin. Tuntuu, että tästä voi alkaa koulunkäyntini lähtemään parempaan suuntaan, Levonen jatkaa.

Katso pääkuvaa tai tästä klikkaamalla, miltä Tuua Levosen tukiopetushetkessä näytti.

Kaverisuhteet, herääminen ja läksyt

Kokeilun keskiössä oli ajatus siitä, ettei kukaan tippuisi pois opetustahdista kotikoulun aikana. Se haluttiin turvata kaikin keinoin.

Osalla lapsista ja nuorista on ollut vaikeuksia päästä koulurytmiin kiinni viimekeväisen etäopetusjakson jälkeen. Se on näkynyt runsaina poissaoloina ja haasteina oppimisessa.

Koulunuorisotyöntekijä Anna Malm kertoo, että yhteydenotot avun tarpeesta tulivat pääsääntöisesti oppilailta itseltään tai opettajilta, joille poissaolot ja viive läksyjen palautustahdissa ovat merkki hankaluuksista opiskelussa.

Etäajan tukiopetuskokeilu olikin matalan kynnyksen tukea.

– Otin nuoreen yhteyttä ja sovittiin tapaamisen ajankohta. Sitten kaarasin pakun kanssa kotipihaan ja nuori hyppäsi kyytiin. Usein ajettiin läheiselle parkkipaikalle, jossa käytiin läpi kuulumisia, mahdollisia poissaoloja ja esimerkiksi sitä, mistä aineesta on jäänyt paljon läksyjä tekemättä. Sitten alettiin ihan reilusti niitä läksyjä tekemään, Malm kertoo.

Tapaamisissa käytiin läpi hyvinkin arkisia asioita. Puhuttiin kaverisuhteista, vapaa-ajan riennoista ja aamuherätyksistä etäkouluaikana.

Nuorilta tullut palaute on ollut yksinomaan kiittävää. Moni koki, että jaksaminen helpottui, kun sai tekemättömiä hommia tehdyksi.

Tukiopetuskokeiluun yhdistettiin myös Porin kaupungin yläkoululaisille jakamien ruokakassien toimittaminen oppilaille. Liikkuvan tukipalvelun mukana vietiin auton täydeltä ruokakasseja kotioville asti. Palvelu oli iso apu niille perheille, joilta ei ruokakassin haku koululta syystä tai toisesta onnistunut. Malm ja Kaasinen saivat ruokajakelun yhteydessä myös tilaisuuden keskustella etäopetusasioista huoltajien tai oppilaan kanssa. Sitä kautta tuli ilmi myös joitain uusiakin tuen tarpeita.

Tuki jatkuu, vaikka pulpettiin on palattu

Kokeilu päättyi, kun lähiopetukseen Porin yläasteilla palattiin maanantaina 29. maaliskuuta. Paluusta pulpettiin ollaan monta mieltä.

– Osa on erittäin innoissaan, että pääsee takaisin ja tietää että koulussa opiskelu luonnistuu parhaiten. Silti on niitäkin, jotka eivät halua palata koska ovat päässeet omasta mielestään helpommalla kotona. Koulun ja huoltajien näkökulmasta paluu takaisin kouluun on vaikeinta heille, joilla on paljon merkintöjä Wilmassa ja poissaoloja, kuraattori Hanna Kaasinen sanoo.

Tuua Levonen (keskellä) oli yksi kokeilussa mukana olleista nuorista. Läksytuki ei lopu vaikka lähikouluun onkin jo Porissa palattu. Kasper Heimolehto / Yle

Kokeilusta päällimmäisenä tunteena oppilaille jäi, etteivät he ole yksin haasteidensa kanssa. Vaikka kolme viikkoa on lyhyt aika kokeilulle, etäajan tuella on ollut hyviä vaikutuksia kouluunpaluussa.

Moni opettaja on pyytänyt järjestämään tukiopetustapahtumia koko luokalle, jossa voidaan kartoittaa miten kenelläkin opinnoissa menee. Samalla etäajan kokeilusta tuttu läksytuki jatkuu edelleen sitä tarvitseville.

Konsepti tulevaisuutta varten

Meri-Porin yhtenäiskoulun ainutlaatuista ideaa toivotaan voivan hyödyntää myös muualla Suomessa mikäli koulua käydään vielä etänä.

Tuua Levosen mukaan olisi tärkeää saada samanlainen kokeilu muuallekin, sillä se toi hänelle apua ja tukea silloin kun opiskelusta ei meinannut tulla mitään.

Anna Malm huomauttaa, että mikäli etäkoulu jossain kohtaa vielä jatkuu, niin nyt on olemassa valmis konsepti, jolla lähteä liikkeelle.

Hanna Kaasinen uskoo, että oppilaat ovat aidosti hyötyneet liikkuvasta tukiopetuksesta.

– Tietysti tämä kolmiviikkoinen jakso oli lyhyt, jolloin ei luonnollisesti mihinkään tilastollisiin huipputuloksiin päästy. Mutta tuen positiiviset vaikutukset tulevat varmasti näkymään kouluunpaluussa niille, jotka olivat toiminnassa aktiivisesti mukana.

