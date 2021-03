STM:n johtaja lupaili ratkaisua rokotusten alueellisesta kohdentamisesta tällä viikolla

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Jari Keinänen kommentoi A-studiossa koronarokotusten painottamisen aikatauluja. Ministeriö on pyytänyt lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetulta.

Julkisuudessa on pohdittu, miksi kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR:illa ja THL:lla on eri näkemys on rokotusten alueellisesta painottamisesta.

(KRAR) (siirryt toiseen palveluun) kannatti lausunnossaan alueellisia painotuksia, kun THL oli lausunnossaan viikonloppuna varauksellisempi. THL (siirryt toiseen palveluun) ei vaatinut alueellista painotusta, mutta ei myöskään poissulkenut sitä.

THLn johtava asiantuntija Mia Kontio selitti eroa maanantai-illan A-studiossa sillä, että KRAR miettii asiaa vain lääketieteelliseltä ja epidemiologiselta kannalta, kun taas THL ottaa myös muita tekijöitä huomioon.

– THL:n täytyy ottaa huomioon myös käytännön asioita, kentän kantaa. Meidän lausunnossa katsottiin kokonaisuutta, eikä pelkkää lääketieteellistä puolta.

Kontion mukaan useat sairaanhoitopiirien kritiikki ja laillisuusharkinta vaikuttivat THL:n kantaan.

– Sairaanhoitopiirien mielide, joka valtaosalta oli hiukan kielteinen tähän painotukseen vaikutti. Sitten täytyi ottaa muut oikeudenmukaisuudet huomioon ja myöskin se, onko mahdollista laillisesti, Kontio kertoi Ylen A-studiossa.

STM:n Keinänen: Tällä viikolla ratkaistaan, pitääkö rokotusasetusta muuttaa

Sanna Marin on sanonut, että hallitus on sopinut, että alueelliseen painotukseen ollaan valmiita menemään. Asia on nyt STM:n pöydällä.

STM arvioi parhaillaan sitä, mitä THL:n lausunto ja alueellinen näkökulma tarkoittavat juridesti ja pitääkö valtioneuvoston rokotusasetusta muuttaa.

– Me arvioimme, pystytäänkö menemään THL:n ohjauksen ja nykylainsäädännön pohjalta vai pitääkö valtioneuvoston rokotusasetusta muuttaa. Eli siis, pitääkö tehdä isompi remontti vai mennäänkö kevyellä ohjauksella, johtaja Jari Keinänen STM:stä selitti Ylen A-studiossa maanantai-iltana.

Keinäsen mukaan asiassa pyritään lähtökohtaisesti etenemään ilman lainsäädännön muutoksia. STM pyrkii tällä viikolla selvittämään, onko muutostarveita.

– Jos on tarvetta ja hallitus katsoo, että lähdetään viemään valtioneuvoston asetusta eteenpäin, niin mahdollisimman nopeasti lähdetään.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto tulee keskiviikkona. Lisäksi ministeriön pitää saada lausuntoja joiltakin sairaanhoitopiireiltä, jotka eivät THL:n lausuntoon olleet aiemmin ottaneet kantaa.

HUS voi saada kaksinkertaisesti rokotteita, jos aluemalli menee läpi

THL:n Mia Kontio arvioi, että HUS voisi saada kaksinkertaisen määrän rokotteita, jos alueellinen malli menee eteenpäin.

Kontio kertoi A-studiossa, että Suomi saa tällä viikolla Astra Zenecan rokotteita 120 000. Hänen arvionsa on, että yli miljoona suomalaista olisi rokotettu pääsiäisen jälkeen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva kommentoi A-studiossa rokotusten painottamista pahimmille korona-alueille.

Maakunnista tyrmäys suunnitelmille: "Sotii suomalaista yhdenvertaisuusnäkemystä vastaan"

Maakunnissa ei innostuta hallituksen ja ministeriön suunnitelmista. Johtajaylilääkäri Juha Paloneva Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä arvioi lähetyksessä, että rokotejakelun keskittämisellä olisi vähäinen vaikutus sairaalakuormitukseen, eikä se vaikuttaisi oleellisesti epidemian leviämiseen.

– Jakoperusteiden muutos ei kohdistu perimmäiseen syyhyn, miksi epidemia on tietyillä alueilla on päässyt pahaksi. Näitä syitä ovat se, että riittävän moni ei ole noudattanut suojautumisohjeita ja tartunnan jäljitys laahaa perässä, eli tartuntaketjuja ei saada hallintaa. Tartunnan jäljitys on siis aliresursoitu.

Toinen ongelma on Palonevan mukaan päättää se, minkä ajanhetken perusteella kuormitus lasketaan, joka muodostaa pohjan uudelle jakelulle.

– Uuttamaata lukuunottamatta epidemiologinen tilanne vaihtelee hyvin nopeasti viikottain monilla alueilla. Jos jakoperusteen muuton tehtäisiin, se toteutuisi käytännössä noin 4 viikon päästä. Siitä menee vielä 3-4 viikkoa ennen kuin rokotteella on vaikutusta.

– Eli jos päätös nyt tehtäisiin, sillä olisi vaikutusta noin kahden kuukauden päästä. Vaikka sitä miten perusteltaisi asiantuntijanäkemuksell, niin niin kyllä se kitkerän maun jättäisi monen suuhun. Ei ole mielekästä tehdä näin heikon vaikutusarvioin perusteella tehdä sellaista päätöstä, mikä aivan oleellisesti sotii suomalaista yhdenvertaisuusnäkemystä vastaan.