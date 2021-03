CDC: Modernan ja Pfizer-Biontechin rokotteet erittäin tehokkaita koronavirustartuntojen estämisessä – Tartuntamäärät nousussa Yhdysvalloissa

Modernan ja Pfizer-Biontechin koronavirusrokotteet ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi oireettomien ja oireellisten tartuntojen estämisessä todellisissa olosuhteissa, yhdysvaltain tautikeskus CDC raportoi (siirryt toiseen palveluun)maanantaina.

Lähetti-RNA eli mRNA-rokotteiden kliinisten tutkimusten tietojen mukaan kahden annoksen hoito ehkäisi 90 prosenttia tartunnoista kaksi viikkoa toisen rokotteen jälkeen. Vastaavalla ajalla yksittäinen annos esti 80 prosenttia tartunnoista.

Tutkimuksissa oli mukana 3 950 terveydenhuoltoalan työntekijää.

Yhdysvalloissa rokotetaan tällä hetkellä keskimäärin 2,7 miljoonaa ihmistä päivässä koronavirusta vastaan, selviää New York Timesin tilastoista (siirryt toiseen palveluun).

Presidentti Joe Bidenin mukaan 90 prosenttia Yhdysvaltain aikuisväestöstä on oikeutettu koronarokotukseen 19. huhtikuuta mennessä ja rokotusohjelman laajennuksen myötä 90 prosentilla rokotuspaikka on viiden mailin eli noin kahdeksan kilometrin päässä heidän kotoaan. Laajennukset voivat korottaa päivittäisten rokotusten määrää jopa kahdella miljoonalla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Biden: Sota ei ole vielä ohi

Bidenin hallinto kuitenkin varoittaa, että samaan aikaan, kun rokotteita annetaan kovaa vauhtia, tartuntojen ja sairaalahoitoa tarvitsevien määrät ovat nousussa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Yhdysvalloissa jo 550 000.

– Toistan kehotukseni kaikille kuvernööreille, pormestareille ja paikallisille johtajille, jotta maskipakko pitäisi ja se otettaisiin uudelleen käyttöön. Olemme edelleen sodassa tappavaa virusta vastaan. Vahvistamme puolustustamme, mutta tätä sotaa ei ole vielä lähellekään voitettu, Biden sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Hän myös kehotti osavaltioita laittamaan uudelleenavaamiset jäihin. Joissain osissa maata koronarajoituksia on jo höllennetty ja maskipakosta luovuttu.

Yhydsvalloissa rikottiin 30 miljoonan koronavirustartunnan raja sunnuntaina. Seitsemän päivän keskiarvo uusille tartunnoille on nyt hieman alle 60 000. Se on noin 10 prosenttia enemmän kuin edellisten seitsemän päivän keskiarvo kertoi CDC:n johtaja Rochelle Walensky lehdistölle.

– Juuri nyt olen peloissani, Walensky sanoi.

Hänen mukaansa tällä hetkellä Yhdysvaltoja "uhkaa tuho".

Valoa on kuitenkin tunnelin päässä. Aiemmin tutkijat ovat väitelleet siitä, voivatko rokotetut saada edelleen oireettomia tartuntoja ja näin tartuttaa myös muita. CDC:n uuden tutkimuksen mukaan tartunnat ovat hyvin harvinaisia ja näin ollen myös se, että rokotettu tartuttaisi muita, on todennäköisesti hyvin harvinaista, New York Times (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa.

Uudet tutkimustulokset puhuvat myös sen puolesta, että rokotteet toimivat hyvin myös koronaviruksen eri muotoihin. Tutkimus tehtiin joulukuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin, jolloin myös näitä variantteja on ollut liikenteessä. Silti rokotteet ovat antaneet tehokkaan suojan.

Lue lisää: Uusimmat tiedot koronaviruksesta