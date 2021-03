Julkisoikeuden professori VTV:n pääjohtajan rahankäytöstä: "Näyttäisi siltä, että harkinta on pettänyt"

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan toiminta näyttää ulospäin huonolta ja epäeettiseltä, sanoo julkisjohtamisen emeritusprofessori Ari Salminen.

– Kun on kyse viraston ylimmästä johdosta, pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä muille. Nyt näyttäisi siltä, että harkinta on pettänyt, Salminen sanoo Ylen aamussa.

VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin tuhlailevaa rahojen käyttöä on raportoitu eri medioissa. Esiin on nostettu esimerkiksi viraston maksamia kauneudenhoitokuluja sekä matkustamista.

Vaikka rahasummat ovat Salmisen mukaan melko pieniä, asia on pääjohtajan aseman takia merkittävä. VTV tarkastaa ja ohjaa muita valtionhallinnon toimijoita taloudenpidossa. Tämän roolin takia viraston olisi syytä toimia itse esimerkillisesti.

– Kun on kyseessä näin korkeassa asemassa oleva henkilö, hänen toimintaansa täytyy pystyä luottamaan. Jos valvonta on puutteellista ja siitä puuttuu avoimuus, korruption riski kasvaa, Salminen sanoo.

Kansliatoimikunta kokoontuu tiistaina

Eduskunta selvittää Yli-Viikarin toimintaa ja VTV:n rahankäyttöä. Maanantaina eduskunnan puhemiehistö esitti kansliatoimikunnalle Yli-Viikarin pidättämistä virasta esitutkinnan ajaksi. Asian käsittely jatkuu tänään.

Myös keskusrikospoliisi on aloittanut tutkinnan viraston toiminnasta. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä virkarikokseen.

Ylen aamussa vierailleet kansliatoimikunnan jäsenet, kansanedustajat Arja Juvonen (ps.) ja Jukka Kopra (kok.) pitävät tärkeänä sitä, että tapaus käydään avoimesti läpi. Yli-Viikarin kuusivuotinen pääjohtajakausi päättyisi tämän vuoden lopussa.

– Tässä on nyt vakava tilanne ja tarkastelun paikka. On hämmästyttävää, miksi tämä asia paljastui näin myöhään, kun kausi on jo päättymässä. Kertoo siitä, että tällaisiin tapauksiin on vaikea puuttua, Juvonen sanoo.

Kopran mielestä VTV:n valvontaa olisi syytä kehittää niin, että toimintaa seurattaisiin jatkuvasti. Tällä hetkellä toimia arvioidaan vasta jälkikäteen. Kopran mukaan mahdollisista epäselvyyksistä pitäisi raportoida pääjohtajan sijaan suoraan eduskunnalle.

– VTV on riippumaton toimija, joten viraston täytyy itse pitää huolta korkeasta moraalista. Nämä vaatimukset eivät näytä täyttyvän pääjohtajan osalta, Kopra sanoo.

Lue aiheesta lisää:

Eduskunnan puhemiehistö esittää tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastapidättämistä esitutkinnan ajaksi

VTV:n Yli-Viikari: "Kiistän syyllistyneeni virkarikokseen" – eduskunnan puhemies kritisoi voimakkaasti pääjohtajan rahankäyttöä

Bangkok, Kapkaupunki, New York – Virkamatkojen taloudellisuutta valvovan viraston johtaja matkusti viime vuonna 55 000 eurollaVTV:n Yli-Viikari: "Kiistän syyllistyneeni virkarikokseen" – eduskunnan puhemies kritisoi voimakkaasti pääjohtajan rahankäyttöä