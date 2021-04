Vapaasukeltaja Johanna Nordblad rahoittaa ennätyksensä poseeraamalla jään alla mekko päällä: seurasimme hyytäviä mainoskuvauksia pinnan alla

Marginaaliin kuuluvien urheilulajien ammattilaiset joutuvat usein rahoittamaan kilpauraansa erilaisella markkinointiyhteistyöllä. Jääsukelluksen maailmanennätyksen tehnyt Johanna Nordblad on yksi heistä. Yhdessä valokuvaajasiskonsa Elina Mannisen kanssa hän on ryhtynyt tekemään vedenalaisia mainoskuvauksia. Kuvauspaikkana toimii useimmiten kirkasvetinen Sonnasen järvi Heinolassa. Mainoskuvauksilla on keskeinen rooli kilpailutoiminnan kannalta.