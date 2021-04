Eduskunnasta putoaminen johdatti Kirsi Ojansuu-Kauniston pappeuden polulle – poliitikkotausta ei ollutkaan meriitti työnhaussa

Kirsi Ojansuu-Kaunisto haki nuorena teologiseen tiedekuntaan ja haaveili äidin suvun hallussa olevan maatilan emännyydestä. Toiveet eivät toteutuneet tuolloin. Nyt Ojansuu-Kaunisto on miehensä kotitilalla Kauniston emäntänä. Hän opiskeli myös teologian maisteriksi.

Kirsi Ojansuu-Kaunisto haki nuorena teologiseen tiedekuntaan ja haaveili äidin suvun hallussa olevan maatilan emännyydestä. Toiveet eivät toteutuneet tuolloin. Nyt Ojansuu-Kaunisto on miehensä kotitilalla Kauniston emäntänä. Hän opiskeli myös teologian maisteriksi. Tiina Kokko / Yle

Paistaisipa aurinko, toivoo Kirsi Ojansuu-Kaunisto haastattelun aluksi. Lausuttuaan toiveen ääneen aurinko kurkistaa pilven takaa. Suurimmat pilvet purjehtivat pois.

Maatilan keltainen päärakennus ottaa kevätauringon säteet vastaan. Pihalla on vielä paikoin lunta, mutta kohta sekin on sulanut.

Litti-koira löytää nurmikolta koivunoksan, johon se iskee hampaansa. Pihapuissa säestävät linnut.

Kirsi Ojansuu-Kaunisto on ex-luokanopettaja ja vihreiden ex-kansanedustaja. Hän putosi eduskunnasta vuoden 2011 vaaleissa.

– Se tuntui suurelta häpeältä, epäonnistumiselta.

Paluuta luokanopettajan tehtävään ei enää ollut. Politiikka jatkui kuntapolitiikassa, mutta jotain uutta kohti oli lähdettävä. Se oli teologian opiskelu.

Kohti parempaa pappeutta

Kauniston torppa on Kirsi Ojansuu-Kauniston miehen Timo Kauniston kotitila. Se sijaitsee Hennijoella. Kylä on osa Alastaroa, joka kuuluu nykyään Loimaaseen.

Pariskunnan toinen koti löytyy Hämeenlinnasta.

Kohta Ojansuu-Kaunistolla on kolmaskin kiinnekohta, kun hän aloittaa seurakuntapastorin työt Malmin seurakunnassa. Työsuhdeasunnon seinälle on jo katsottu valmiiksi ryijy, joka tuo kaupunkiin palan ikiaikaista maaseutua.

Ojansuu-Kaunisto haki opiskelemaan teologiaa jo 1982, mutta ei silloin päässyt Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Opiskelupaikaksi valikoitui luokanopettajakoulutus Hämeenlinnassa.

Kasvatustieteiden maisteri on huojentunut, että hänestä tuli teologian maisteri vasta yli viisikymppisenä. Hän uskoo, että on nyt pappina parempi kuin olisi ollut parikymppisenä. Lasten kasvattaminen, avioero ja eduskunnasta putoaminen ovat lisänneet ymmärrystä.

Rasitteena poliittinen tausta

Työnhaussa ikä voi olla ongelma, mutta myös työkokemus. Vuodet politiikassa eivät aina ole meriitti, kun ex-kansanedustaja etsii uutta työtä. Sen on Ojansuu-Kaunisto kokenut. Samaa hän on kuullut muiltakin.

– Työnantajat karsastavat entisiä kansanedustajia, joiden poliittinen tausta on tullut rasitteeksi. Työpaikalla ei haluta ottaa sellaista riskiä, että firma tai yhteisö leimautuu ex-kansanedustajan takia.

Puoluetausta lisää vaikeuskerrointa.

– Kyllä minulle on ollut rasite, että olen vihreä.

Ojansuu-Kaunisto kertoo, kuinka eräs kirkonmies epäili, voiko vihreä olla kristitty. Vihreät oli hänen mielestään ateistinen puolue. Tuon oletuksen Ojansuu-Kaunisto kiisti muistuttamalla, että puolue joka haluaa varjella luomakuntaa, on hänen puolueensa.

Katso miltä näyttää Kaunistojen pihapiirissä Hennijoella.

Kun teologian maisteri kävi läpi työllistymiseen liittyviä vaihtoehtoja, kannusti ystävä ottamaan yhteyttä pääkaupunkiseudulle. Siellä vihreys voi olla positiivinen asia.

Malmin seurakunnasta tulikin iloinen vastaus. Siellä oli jo kokemusta entisestä poliitikosta pappina. Keskustan entinen puoluesihteeri Timo Laaninen aloitti Malmilla vuonna 2018 projektipappina. Nyt hän on jäämässä eläkkeelle.

Ojansuu-Kauniston määräaikainen työ seurakuntapastorina Malmin seurakunnassa alkaa kesäkuun alussa. Seurakuntaneuvosto on anonut Helsingin tuomiokapitulilta virkamääräystä sekä pyytänyt Ojansuu-Kaunistolle pappisvihkimystä.

Malmilla tulevan seurakuntapastorin erityisenä tehtävänä on yhteiskunnallinen vaikuttamistyö. Ojansuu-Kaunistolla on jo monta ideaa, miten toteuttaa tehtävää. Yksi niistä on yhteiskunnallisen keskustelun porinapiiri.

Tuleva seurakuntapastori pyörittelee mielessään Isä meidän -rukousta. Erityisesti kohta "anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet", sopisi oivallisesti yhteiskunnalliseksi ohjenuoraksi.

– Vaikka ollaan hyvin vahvasti eri mieltä, niin on tärkeää, että opimme sovussa elämään ja anteeksi antamaan.

"Pääsiäinen on toivoa antava"

Mäyräkoira Litti jatkaa koivunoksan työstämistä vielä märällä nurmikolla. Traktori hörähtää käyntiin.

Timo Kaunisto kaarataa pihalta soratielle ja kohti Hennijoen vanhaa koulua. Se on Kaunistojen omistuksessa, ja siellä tehdään remonttia. Koulua vuokrataan muun muassa matkailijoille.

Kevät on uuden alkamisen aikaa. Sitä on Kirsi Ojansuu-Kaunistolle myös pääsiäinen. Hänelle kristillisistä juhlista tärkein.

– Pääsiäinen on toivoa antava, sanoo tuleva pappi.

Hän viittaa Jeesuksen kuolemaan, mikä avasi oven ikuiselle elämälle ja valolle.

– Elämässä jotain kuolee, jotain jää taakse ja sitten alkaa uusi toivorikas vaihe. Valo, toivo ja rakkaus liittyvät pääsiäisen sanomaan. Se on meille kaikille mahdollinen.