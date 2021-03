Maskiton ja maskillinen kohtasivat maitohyllyllä, mitä sitten tapahtui? Teemme juttua maskikohtaamisista, kerro kokemuksesi!

Vaikka useissa liikennevälineissä on maskipakko ja kaupoissa suositus niiden käyttämisestä, eivät kaikki pysty niitä terveyssyistä pitämään.

Kasvomaskit ilmestyivät suomalaisten kasvoille viime elokuussa, kun Terveyden ja hyvinvoinninlaitos antoi suosituksen maskien käytöstä (siirryt toiseen palveluun). Nyt, reilu puoli vuotta myöhemmin, maskit ovat arkipäiväinen näky katukuvassa.

Viime viikkojen aikana moni julkisen liikenteen yhtiö on ilmoittanut maskipakosta. Näin on tehnyt muun muassa VR sekä Tampereen, Turun ja Helsingin seudun joukkoliikenne.

Ruokakauppoihin maskipakkoa ei näillä näkymin ole luvassa. Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat kuitenkin vedonneet vahvasti (siirryt toiseen palveluun) asiakkaisiin, että maskia käytettäisiin aina myymälässä asioidessa.

Vaikka maskipakkoja on asetettu ja siitä on vahvoja suosituksia, eivät kaikki pysty niitä terveyssyistä käyttämään. Osalle maskin käyttö on yksinkertaisesti mahdotonta tai hyvin vaikeaa sairauksien vuoksi.

Teemme aihepiiristä juttua, ja haluaisimme kuulla, millaisia kokemuksia sinulla on. Onko joku kommentoinut esimerkiksi maskittomuuttasi tai sitä, että pidät maskia? Oletko saanut tai antanut pahaenteisiä katseita? Entä oletko itse kommentoinut toisen maskin käyttöä tai maskittomuutta?

Käytämme anonyymejä vastauksia myöhemmin julkaistavassa jutussamme.

