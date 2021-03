15-vuotias poika pidätetty Alppipuiston lokakuisesta puukotuksesta – tapahtumapaikalla jopa 200 nuorta, mutta vihjeitä poliisille vain vähän

Helsingin Alppipuistossa tapahtui viime lokakuussa ryöstön yritys, jossa 15-vuotias poika sai osuman puukosta. Tapahtuma-aikaan lauantai-iltana puistossa oli koolla jopa noin 200 nuorta.

Kun kaksi ryöstöyrityksen uhreiksi joutunutta poikaa saapui paikalle, heidän ympärilleen kerääntyi nopeasti noin kymmenen maahanmuuttajataustaisen nuoren joukko, joka vaati 15-vuotiailta pojilta omaisuutta itselleen. Tilanne eteni käsirysyksi, jonka jälkeen 15-vuotiaat lähtivät paikalta karkuun. Pakenemisen yhteydessä toinen pojista sai osuman puukosta.

Tapahtumien kulku oli poliisille epäselvä useiden kuukausien ajan, mutta nyt päätekijäksi epäilty poika on vangittu todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä ja törkeän ryöstön yrityksestä. Epäilty on poliisin kuulusteluissa myöntänyt puukotuksen, mutta hänen mukaansa kyseessä oli vahinko, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss.

Tapauksen esitutkinta on vielä kesken. Kiinniotettuja on ollut noin viisi, mutta muut paitsi päätekijäksi epäilty on toistaiseksi päästetty pois. Forssin mukaan joitain epäiltyjä on vielä kuulematta, ja poliisia kiinnostaa erityisesti tiedot siitä, ketkä ovat olleet aktiivisia tekijöitä nyt vangitun puukottajan lisäksi.

"Ei uskalleta ilmoittaa, ei haluta vasikoida"

Tapaus lähti kunnolla selviämään vasta helmi-maaliskuussa, eli viitisen kuukautta puukotuksen jälkeen. Forssin mukaan tapauksella on hyvin todennäköisesti useita silminnäkijöitä, sillä paikalla oli koolla runsaasti nuoria. Poliisi myös tiedotti ja kysyi havaintoja tapahtumiin liittyen kahdesti: ensin tuoreeltaan lokakuussa ja vielä uudestaan helmikuussa.

– Lokakuussa emme saaneet yhtäkään vihjettä ja helmikuussakin vain joitain suuntaa-antavia tietoja, joilla päästiin vähän eteenpäin, Forss kertoo.

Lopulta poliisit päätyivät tekemään erilaisia tarkastuksia ja soittamaan läpi kymmeniä nuoria, joiden epäiltiin tietävän tapahtumista jotain. Soittokierrosten ja tutkimustyön avulla saatiin muutamia kiinniottoja ja aloitettiin kuulustelut, joiden perusteella tapahtumien kulku on saatu pääpiirteittäin selville.

Forssin mukaan poliisilla on suuri huoli, että nuorison parissa lisääntyy toimintatapa, jossa vakaviin rikoksiin liittyviä tietoja ei kerrota poliisille. Tällaista toimintakulttuuria ilmenee Forssin mukaan erityisesti ryöstörikoksissa, joissa osalliset ovat nuoria ja usein jonkinlaisessa päihde- ja rikoskierteessä.

– Siellä on taustalla pelkoa, ei uskalleta ilmoittaa, ei haluta vasikoida. Tämä on hyvin vahvasti tullut tämän tapauksen tutkinnassa ilmi.

Vastaavia viimeaikaisia tapauksia ovat Forssin mukaan esimerkiksi kaksi Kannelmäessä tehtyä kaksi ryöstöä (siirryt toiseen palveluun). Toisessa uhri vietiin kauppakeskus Kaaren luota Kehä I:n laitamille, jossa maassa maannutta uhria pahoinpideltiin lyömällä ja potkimalla, ja tekijät myös videoivat tekoa. Samoja tekijöitä epäillään myös toisesta samankaltaisesta teosta.

Forssin mukaan toisen tapauksen asianomistajista, eli ryöstön uhreista, ei ole saatu mitään tietoja yrityksistä huolimatta.

– Toki ymmärrämme pelkoja, joita tietojen kertomiseen liittyy, mutta todellisuudessa ne eivät juurikaan realisoidu, Forss sanoo.

Hänen mukaansa poliisin nuorisorikollisuuteen keskittynyt ryhmä on ollut olemassa noin kolme vuotta, eikä siltä ajalta ole yhtäkään tapausta, jossa asianomistaja olisi kertonut tapahtumista poliisille, ja häneen olisi tämän vuoksi käyty fyysisesti käsiksi.

Alppipuiston tapauksen tekijän vangitsemisesta kertoi ensimmäisenä MTV (siirryt toiseen palveluun).

