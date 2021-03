"Voimakas stressi vaikutti esiintymiseen valtuuston kokouksessa", kertoo Juho Kautto – puheenjohtajan sekava käytös huolestutti

Voimakas stressi vaikutti esiintymiseen valtuuston kokouksessa, kertoo Juho Kautto tiedotteessaan.

Äänekoskella tapahtumat eilisessä valtuuston kokouksessa ovat herättäneet huolta ja kysymyksiä valtuuston puheenjohtajan ja vasemmistoliiton kansanedustajan Juho Kauton kunnosta.

Äänekosken kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin maanantaina illalla hetkeksi Kauton sekavan tilan vuoksi. Kautto oli Teams-etäkokouksessa sekavan kuuloinen eikä suoriutunut tehtävistään. Tauon jälkeen kokousta jatkoi valtuuston toinen varapuheenjohtaja Marko Laitinen (ps).

Kaupunginjohtaja: En tiedä, mitä tästä seuraa

Eilisiä tapahtumia ei ole vielä käyty läpi Äänekosken kaupungilla, sanoo kaupunginjohtaja Matti Tuononen. Juho Kautto toimii vielä valtuuston puheenjohtajana.

– En todellakaan tiedä, mitä tästä seuraa. Nyt on ennenaikaista miettiä sellaisia asioita. En haluaisi tälle nyt yhtään enempää julkisuutta, Tuononen kommentoi.

Tuonosen mukaan Juho Kautto laatii tilanteestaan itse tiedotteen. Vielä sellaista ei ole, eikä kaupunginjohtaja kommentoi Kauton terveydentilaa.

– Kun sanon, että hän laatii terveydentilastaan itse tiedotteen, niin siitä voi tietysti vetää johtopäätöksiä asiasta. Hän on siis sillä tavalla varmasti kunnossa. Juho on hieno ihminen ja olen ollut tyytyväinen hänen toimintaansa valtuuston puheenjohtajana. Hän varmasti tulee tiedotteessaan kertomaan rehdisti omista asioistaan.

Eiliset valtuuston kokouksen tapahtumat ovat Tuonosen mukaan poikkeuksellisia. Hän ei ole kohdannut vastaavaa aiemmin urallaan.

"Puheenjohtaja hapuili ja puheessa oli sopertelua"

Äänekosken kaupunginvaltuutettu Leila Lindell (kesk.) toteaa, että hän pyysi kokouksessa työjärjestyspuheenvuoroa, koska oli huolissaan Kauton tilanteesta.

– Puheenjohtaja ei ihan selvästi pystynyt toteamaan äänestyksen tulosta ja oli hapuileva. Pyysin työjärjestyspuheenvuoron ja kysyin kauniisti, että onko puheenjohtajalla kaikki kunnossa. Hallintojohtaja puuttui asiaan ja sanoi, että tulee tauko ja tilannetta selvitetään. Sitten valtuuston puheenjohtaja ei enää jatkanut kokouksen vetämistä, vaan toinen varapuheenjohtaja astui ruotuun, kuvailee itsekin aikanaan Äänekosken kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toiminut Lindell.

Lindell ei ole toistaiseksi saanut tietoa Kauton kunnosta.

– En tiedä hänen tilannettaan tällä hetkellä, mutta kokouksessa oli vahva epäily ja suuri huoli, että onko sairauskohtaus, johon liittyy tuon tyyppisiä oireita, joita puheen sopertelussa tuli. Oli syy mikä tahansa, niin on tärkeää, että henkilö saa tarvittaessa avun ja asiaan puututaan ihan hyvässä hengessä.

Etäkokouskäytännöt keskusteluun

Lindell pitää maanantaisia tapahtumia valtuuston kokouksessa hyvin poikkeuksellisina. Hän toivoo, että jatkossa keskusteltaisiin etäkokouskäytännöistä.

– En valtuustohistoriani aikana ole vastaavaan tilanteeseen joutunut. Kun ollaan Teamsin kautta etäyhteydellä kokouksissa, niin tilanne on aivan eri kuin silloin, kun ollaan valtuustosalissa, jossa kontrolli on hyvä. Varmaan nyt tapahtunut aikaansaa sen, että on syytä pohtia, pistäisikö kokousta vetävän valtuuston puheenjohtajan kuva olla näkyvillä koko ajan, että hänen tilanteensa näkyy. Sama koskee valtuutettuja puheenvuorojen aikana eli kamerat ehkä auki.

Leila Lindell ei osaa vielä tarkemmin arvioida, mitä valtuuston kokouksen tapahtumista seuraa.

– On varmaan keskustelu pelisäännoistä ja toimintakulttuurista paikallaan. Toivon, että valtuuston puheenjohtajalla on kaikki kunnossa. On tärkeää, että me valtuutettuinakin ollaan huolissaan kanssaihmisten terveydentilasta. Olisi tärkeää, että puheenjohtaja olisi rehti ja tunnistaa tilanteen vakavuuden kuntalaisiin päin ja myös omaan henkeen ja terveyteen liittyen, summaa Lindell.

Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut Juho Kauttoa kommentoimaan tapausta.

"Tietotekniikka ei mahdollista vaatimusta videokuvasta"

Kaupunginjohtaja Matti Tuonosen mielestä vaatimus siitä, että valtuuston etäkokouksissa pidettäisiin videokuvaa päällä, on epärealistinen.

– Tietotekniikka ei tällä hetkellä mahdollista sitä. Ihmisillä on käytössään hyvin eritasoisia kameroita. Lisäksi tietoliikenneyhteydet kuormittuisivat liikaa, jos kaikki Suomen kokoukset käytäisiin videokuva päällä.

Etäkokoukset ovat tulleet viimeisen vuoden aikana tutuiksi kaupunginjohtajallekin. Niitä on takana noin tuhat, hän laskee.

– Sanaton viestintä jää niissä kokonaan pois. Kun ihmistä tulkitaan pelkästään puheesta, eihän se ole sama asia. Voi olla, että videokuva auttaisi jonkun verran, mutta en osaa sanoa tähän enempää.

Puheenjohtajan vaihtamisesta kertoi eilen (siirryt toiseen palveluun) Äänekosken Kaupunkisanomat.

Lue myös:

IS: Äänekosken kaupunginvaltuuston pj., kansanedustaja Juho Kautto esiintyi sekavana valtuuston kokouksessa, jouduttiin vaihtamaan lennossa