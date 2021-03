Arkkitehti julkaisi kirjan vasaramurhasta ja pyöräili tekemään sen: Kanada luovuttaisi 27 vuotta istuneen suomalaisen, mutta Suomi ei suostu

Kanadan ehdonalaislautakunta on hylännyt suomalaisen vasaramurhaajan ehdonalaishakemuksen. 81-vuotias Runo Mark Cairenius jatkaa elinkautisensa suorittamista, vaikka on ollut vankilassa jo 27 vuotta.

Se on kolmannes koko hänen elämästään.

Cairenius murhasi ex-avovaimonsa Kanadan Bramptonissa vuonna 1992. Raaka henkirikos ja sitä edeltäneet tapahtumat saivat laajaa huomiota Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa.

Suomessa nimeä Runo Markku Juhani käyttänyt Cairenius työskenteli Tuusulan kaupunginarkkitehtina. Kanadaan hän muutti vuonna 1972. Hän eli avoliitossa suomalaisen naisen kanssa, mutta vuonna 1990 pariskunta erosi.

Eron jälkeen Cairenius alkoi vainota ex-avovaimoaan. Hän esimerkiksi sahasi ja vinssasi naisen talon koko yläkerran irti.

Vuonna 1991 hän kirjoitti kirjan, jossa hän solvasi naista rajusti. Cairenius postitti kirjaa yhteensä viitisenkymmentä kappaletta sukulaisille, viranomaisille ja toimittajille.

Kirjasta kuitenkin puuttui kaksi viimeistä lukua.

Cairenius matkusti Yhdysvaltain ja kirjoitti siellä puuttuvat luvut. Niissä hän kuvasi, kuinka murhaa ex-avovaimonsa.

Kuukausi myöhemmin hän odotti ex-avovaimoaan tämän kotikadulla Bramptonissa. Kun nainen palasi kaupasta, Cairenius pyöräili hänen taakseen, nousi pyörän selästä ja murhasi hänet vasaralla naapurien silmien alla. Sitten hän istui nurmikolle odottamaan poliisia.

Ennen murhaa joku oli postittanut kirjan viimeiset luvut Yhdysvalloissa. Ne saapuivat perille henkirikoksen jälkeen.

Esitutkinnassa Cairenius esitti entisestä puolisostaan insestiväitteitä, jotka poliisi kuitenkin totesi perättömiksi. Tutkinnan aikana Caireniuksen todettiin kärsivän harhaisuudesta.

Vuonna 1993 oikeus katsoi hänet kuitenkin syyntakeiseksi ja tuomitsi hänet elinkautiseen vankeuteen ensimmäisen asteen murhasta.

Neljä vapautumisyritystä

Vuonna 2008 Cairenius yritti päästä ennenaikaiseen ehdonalaiskuulemiseen Kanadan rikoslaissa olevan ”hataran toivon varauman” (faint hope clause) perusteella.

Sanomalehti Toronto Starin mukaan liikuttunut Cairenius vetosi valamiehistöön (siirryt toiseen palveluun) saadakseen elää viimeiset vuotensa Suomessa. Vaikka syyttäjä puolsi ehdonalaiskuulemista, valamiehistö hylkäsi anomuksen.

Vuonna 2012 Cairenius sai tehdä ensimmäisen ehdonalaishakemuksensa normaalissa menettelyssä, sillä hän oli suorittanut elinkautisestaan 20 vuotta. Ehdonalaislautakunta kuitenkin hylkäsi anomuksen kuten seuraavankin anomuksen vuonna 2016.

Caireniuksen kolmas ehdonalaisanomus hylättiin 25. maaliskuuta 2021. Parole Board of Canada, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Viime viikolla ehdonalaislautakunta hylkäsi Caireniuksen kolmannen ehdonalaisanomuksen.

Ylen tilaamien asiakirjojen mukaan lautakunta on kaikissa ratkaisuissaan korostanut sitä, että Cairenius ei kadu tekoaan. Hän ei myöskään suostu osallistumaan minkäänlaiseen terapiaan, vaikka se olisi vapautumisen edellytys.

Aina kohteliaasti esiintyvä Cairenius on kuulemisissaan väittänyt, että murha oli hänen ”ainoa vaihtoehtonsa”. Cairenius on itsekin sanonut ymmärtävänsä, että hänen asenteensa todennäköisesti johtaa ehdonalaisanomuksen hylkäämiseen.

Hänelle on yhteistyöhaluttomuudesta huolimatta tehty riskiarviointi vuonna 2016. Sen mukaan hänen yleinen rikoksenuusimisriskinsä on matala. Seurustelukumppaniin kohdistuva väkivaltariski sen sijaan on arvioitu suureksi. Kesällä 2020 tehdyn arvion mukaan päätelmät pätevät yhä.

Ehdonalaislautakunnan asiakirjoista ilmenee, että Cairenius viettää suurimman osan ajastaan omassa sellissään lukemassa. Pääosin hänen käytöksensä vankilassa on ollut mallikelpoista.

Vuonna 2002 hänet kuitenkin löydettiin sellinsä lattialta tajuttomana. Jostakin syystä hän oli kirjoittanut otsaansa englanniksi ”1 hammas”.

Seuraavana vuonna hän kirjoitti vartijalle solvauskirjeen mutta pyysi tekoaan anteeksi.

Lisäksi hän on saanut rangaistuksen siitä, ettei kertonut ennen tarkastusta, että hänellä on sellissään terävä esine.

Suomi ei ota vastaan

Ehdonalaisasiakirjojen mukaan Cairenius haluaa vapautumisensa jälkeen muuttaa Suomeen asumaan sukulaisensa luo. Hän on myös anonut siirtoa Suomeen suorittamaan vankeusrangaistuksensa loppuun.

Mikäli hänet siirrettäisiin Suomeen, hän vapautuisi todennäköisesti nopeasti. Suomeen siirretty elinkautisvanki vapautuu suomalaisten säädösten mukaisesti.

Kanada on ilmoittanut suostuvansa siirtoon. Yleensä Suomi ottaa suomalaiset vangit vastaan, mutta Caireniuksen kohdalla tähän ei ole suostuttu.

Asiasta on tehty oikeusministeriössä päätös vuonna 2005. Caireniusta ei oikeusministeriön mukaan voi pitää Kanadassa asuvana ulkomaalaisena, jonka saattamista yhteiskuntakelpoiseksi edistäisi hänen siirtämisensä Suomeen.

Cairenius on vuodesta 1980 asti ollut Kanadan kansalainen. Vuonna 2003 hän sai ilmoutuksensa perusteella takaisin Suomen kansalaisuutensa, mutta oikeusministeriö pitää häntä pikemmin kanadalaisena kuin suomalaisena. Hänellä ei ole Suomeen muita yhteyksiä kuin yksi sukulainen.

Hallitusneuvos Juhani Korhonen oikeusministeriöstä kertoo Ylelle, että Suomen kanta on yhä sama kuin 16 vuoden takaisessa päätöksessä.

Mikäli Cairenius vapautuisi Kanadassa, mikään ei estäisi häntä palaamasta Suomeen.

Cairenius on myös pyytänyt, että hänet karkotettaisiin Suomeen. Kanada ei kuitenkaan voi karkottaa omaa kansalaistaan.

Cairenius on useasti yrittänyt luopua Kanadan kansalaisuudesta, mutta anomukset on hylätty.

