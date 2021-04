Tällainen on 13 hiihtokeskuksen pääsiäinen: vilskettä tiedossa, mutta hotelleissa riittää tyhjiä huoneita

Pääsiäinen vetää taas väkeä hiihtokeskuksiin. Kuusamon Rukallakin väkeä on riittänyt pääsiäisviikolla ja juhlapyhiksi odotellaan samanlaista vilskettä kuin aiemminkin.

Hiihtokeskuksissa eri puolilla Suomea riittää vilskettä, vaikka etelässä koronarajoituksilla yritetään hillitä liikkumista.

Vaikka keskuksissa riittää väkeä, poikkeuksellinen tilanne näkyy hiihtokeskusten arjessa.

Maskien käytön ja korostetun käsihygienian lisäksi korona vaikuttaa ravintolapalveluihin useissa kunnissa, ja esimerkiksi välinevuokraamoon yhdellä kertaa pääsevien asiakkaiden määrä on rajoitettu. Rinnelippujakin useimmat keskukset suosittelevat varaamaan etukäteen.

Hissijonoissa turvavälejä varmistetaan ohjaamalla jonottajia lippusiimoilla. Esimerkiksi Pudasjärven Iso-Syötteellä hisseille on myös lisätty henkilökuntaa valvomaan turvavälien noudattamista.

Mökit ovat varattu, mutta hotelleissa on tilaa

Suomen suurimpiin lomamökkien välittäjiin kuuluvasta Lomarenkaasta kerrotaan, että esimerkiksi Kuusamossa sen välityksessä olevasta 500 mökistä lähes kaikki on varattu. Sama on tilanne myös Kainuussa, missä 360 mökistä vapaana on vain muutamia isoja 12 hengen mökkejä.

Suurin osa hiihtokeskusten asiakkaista tulee paikalle perheittäin. Suomen suurimmissa hiihtokeskuksissa Rukalla, Levillä ja Ylläksellä jäljellä on enää vain yksittäisiä mökkipaikkoja. Hotellihuoneita sen sijaan on tarjolla.

Kysyimme Suomen suurimmista ja muutamasta pienemmästä hiihtokeskuksesta, millaisissa tunnelmissa viikonloppuna koittavaan pääsiäiseen on varauduttu.

Pohjois-Suomen hiihtokeskukset tupaten täynnä

Saariselkä, Inari

Saariselällä on mökkivarausten perusteella odotettavissa vilkas pääsiäinen. Saariselän keskusvaraamon noin 300 mökki- ja lomahuoneistokohteesta arviolta 90 prosenttia oli varattu maanantaihin mennessä. Pääsiäissesongista odotetaan hyvää nyt, kun myös ravintolat saavat pitää ovensa auki. Lapissa ravintoloiden sulku koskee vain Kittilän kuntaa.

Suomen pohjoisimmassa laskettelukeskuksessa varaudutaan pitämään hiihtohissit käynnissä läpi pyhien. Asiakasmäärää on kuitenkin vaikea tietää tarkkaan, kun ihmiset eivät majoitu hotelleissa, kertoo Saariselän rinneyhtiön toimitusjohtaja Jarmo Katajamaa.

– Tähän asti on ollut vielä aika rauhallista. Kun mennään viikonloppua kohti, koko ajan varmaan vilkastuu, arvioi Katajamaa.

Levi, Kittilä

Levillä lähes kaikki lomahuoneistot on varattu, mutta hotelleissa on vielä tilaa. Esimerkiksi Levin Panorama hotellista kerrotaan, että viime viikkoina on tullut satakunta peruutusta, kun osa on kokenut sosiaalisen paineen niin suureksi, etteivät kehtaa matkustaa lomareissulle.

Levin rinteillä oli pääsiäisen pyhinä 2019 kaikkiaan 25 000 laskettelijaa. Hissiyhtiön liiketoimintajohtaja Marko Mustonen arvioi, että tänä vuonna jäädään tuosta luvusta.

Kittilässä vilkasta pääsiäissesonkia varjostaa hallituksen päätös jatkaa ravintolasulkua kunnan alueella.

Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaaren mielestä tartuntatilastot eivät tue Kittilän erityiskohtelua vaan syynä ovat muutamat julkisuuteen nousseet väärinkäytökset.

Hän pitää mahdollisena, että rajoitus lisää mökkibileitä tai sitä, että lomailijat suuntaavat Leviltä naapurikuntien ravintoloihin.

– Jo nyt on huomattu, että kodilla on aikuisporukoita nauttimassa alkoholia ja kotaan jonottavat lapsiperheet eivät pääse sisään. Tällaiset lieveilmiöt eivät varmaan olleet päättäjien tarkoitus, Kivisaari sanoo.

Ylläs, Kolari

Lomamökit ja lomahuoneistot on varattu lähes viimeistä myöten Ylläksellä.

Kevättalven viikot tulivat täyteen jo aikoja sitten, kertoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

Hotelleissa tilaa sen sijaan on vielä ennen pääsiäistä. Lapland Hotels -ketjun hotelleissa eniten varauksia on Ylläksellä, missä 60 prosenttia majoituskapasiteetista on varattu.

Pyhätunturi, Pelkosenniemi ja Luostotunturi, Sodankylä

Pyhä-Luoston alueella on pääsiäispyhiksi saatavilla jokunen mökki korkeintaan yhdeksi tai kahdeksi yöksi. Luostolla Lapland Hotelsien huoneista on varattu alle puolet.

Päivi Hannula vuokramökkejä välittävästä Pyhä-Luosto Matkailu Oy:stä kertoo, että varauksia on tullut viime hetkiin asti.

– Ihmiset matkustavat oman perheen piirissä, ja hiihtolomaviikoillakin on kaikki sujunut hyvin. Alueella on turvallisen tuntuista. Hienoa, että ihmiset pääsevät nyt myös ravintolaan syömään, hän toteaa.

Ruka, Kuusamo

Viime pääsiäisenä Rukan rinteet ammottivat tyhjyyttään, mutta tänä vuonna alueelle saapuu pääsiäiseksi enemmän ihmisiä kuin Kuusamossa on asukkaita, joita on noin 15 000.

– Oletan, että alueelle saapuu noin 20 000 matkailijaa, Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistyksen toimitusjohtaja Mats Lindfors sanoo.

Lahtelaiset Maritta ja Matti Heikkinen viettävät Rukalla mökillä kahden viikon pääsiäisloman. "Käymme rinteessä vain varhain aamulla ja silloin, kun ei ole ruuhkaa. Ruoan teemme mökillä ja kenties haemme ravintolasta jossakin vaiheessa take away -annoksia." Ensio Karjalainen / Yle

Lomailijoista suurin osa pakkautuu Rukan maisemiin. Lindfors ei silti ole huolissaan koronan mahdollisesta leviämisestä alueella, sillä tartuntoja on ollut vähän joulun, uudenvuoden ja hiihtolomien aikana. Tämän takia Lindfors ei voi täysin ymmärtää sitä, että Rukalla ravintolat ovat kiinni.

– Tuntuu siltä, että meidän tekemää hyvää työtä ei huomioida millään tavalla.

Rukan rinteille odotetaan pääsiäisenä tuhansia laskettelijoita.

– Ennakkotietoja rinnelippujen myynnistä ei ole, mutta uskon, että rinteissä nähdään normaali pääsiäisvilinä, Mats Lindfors toteaa.

Iso-Syöte ja Pikku-Syöte, Pudasjärvi

Syötteen alueella käytännössä kaikki mökit ja hotellihuoneet on varattu. Tilanne on sama sekä Suomen eteläisimmällä tunturilla Iso-Syötteellä että muutaman kilometrin päässä olevalla Pikku-Syötteellä.

– Hotelleista saattaa vielä hyvällä tuurilla löytyä peruutuspaikkoja, mutta koko pääsiäisen ajaksi sekin on vaikeaa, kertoo Syötteen keskusvaraamon aluejohtaja Tiina Saarela.

Täysinäisten majoitustilojen takia rinteisiin odotetaan paljon laskijoita.

Suomalaisten ulkomaille suuntautuneiden laskettelumatkojen peruuntuminen on näkynyt Syötteellä niin, että tänä talvena suosiotaan on kasvattanut tunturin tavallista haastavampi takarinne.

Kainuussa ravintolat ovat auki, Keski-Suomessa vaihtoehtona on vain take away

Vuokatti, Sotkamo

Vuokatin alueella on vain muutamia mökkejä vapaana. Vuokatti Travelin yrittäjä Svetlana Koivisto kuvaa tämän vuoden tilannetta viime vuoteen verrattuna yrittäjän kannalta helpommaksi, koska peruutuksia ei nyt ole tullut viime vuoden tapaan.

– Mutta se, mitä tapahtuu pääsiäisen jälkeen, on pelottavaa. Mutta toistaiseksi olemme elossa, Koivisto sanoo.

Resort manager Pirppa Taljavirta kertoo, että Katinkullan lomakylä on pääsiäisenä täynnä, kun osakkaat saapuvat normaalisti omille mökeilleen. Myös hotelli on pääsiäisenä täynnä.

Hotellinjohtajan Tiina Rimpiläisen mukaan Break Sokos Hotel Vuokatin varaustilanne on melko lailla samanlainen kuin muinakin pääsiäisinä.

– Jonkin verran on tullut peruutuksia, mutta samalla on saatu myös uusia varauksia, joten varaustilanne on hyvä, sanoo Rimpiläinen.

Puheet liikkumisrajoituksista eivät Pirppa Taljavirran mukaan ole Katinkullassa aiheuttaneet peruutuksia, sillä Kainuun koronatilanne on perustasolla ja suurin osa asiakkaista saapuu noin 200 kilometrin säteeltä.

Kainuussa ravintolat voivat toimia rajoitetusti ja pitää ovensa auki.

Vuokatin rinteisiin on alkuvuonna myyty aiempaa vähemmän lippuja, mutta pääsiäiseksi myynnin odotetaan lisääntyvän.

Tahkovuori, Kuopio

Kuopion Nilsiässä ravintolasulku näyttää puraisseen hiukan asiakasmääriä.

– Hotelli oli varattu täyteen, mutta ravintolasulun vuoksi varaukset tippuivat kaksikymmentä prosenttia, eli nyt 80 prosenttia huoneista on varattu, kertoo Break Sokos Hotel Tahkon hotellinjohtaja Anna Hämäläinen.

Hämäläisen mukaan hotelli on ollut yhteydessä kaikkiin varauksen tehneisiin asiakkaisiin ja kertonut, että vaikka ravintolat ovat kiinni, ruokaa on saatavana.

Tahkon alueen lomamökeissä ravintolasulku ei näy samalla tavalla kuin hotellissa. Tahkon keskusvaraamo Tahko.comin varatoimitusjohtajan Teo Kuosmasen mukaan varaamon kautta majoituksen on varannut jo yli 2 400 majoittujaa.

–Mökkien käyttöaste on 80 prosentin positiivisella puolella. Tilanne vaikuttaa ihan hyvältä.

Himos, Jämsä

Himoksella pääsiäinen näyttää melko täydeltä, kertoo Himoslomien toimitusjohtaja Päivi Heikkala. Hänen mukaansa ennen pääsiäistä vapaana oli enää muutama yksittäinen lomamökki.

Koska mökkien varauksia on paljon, se enteilee rinneyhtiön mukaan myös vilkasta lasketteluaikaa.

Jämsään suuntaavista pääsiäisen viettäjistä yli puolet tulee pääkaupunkiseudulta.

– Vaikuttaa siltä, että pienelle lomalle ulkoilun merkeissä on tilausta tiiviin kotona vietetyn etätyön, etäkoulun ja vapaa-ajan lomassa, kertoo Himos-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elsi Ojala.

Himoksella on muiden hiihtokeskusten tavoin satsattu koronaturvallisuuteen.

Koli, Lieksa

Kolin hiihtorinteiden vieressä olevassa Break Sokos Hotel Kolissa pääsiäinen näyttää hotellinjohtaja Pasi Ripatin mukaan olosuhteisiin nähden hyvältä. Ravintolasulun vuoksi hotellin käyttöaste on noin 80 prosenttia.

– Muutamia peruutuksia on tullut, joten joitakin huoneita jokaisena päivänä vielä löytyy, sanoo Ripatti.

Tilanne näyttää hänen mukaansa hyvältä myös sääennusteiden valossa.

– Rinteet ovat kunnossa. Sen puolesta pääsiäisenviettoon ei ole esteitä.

Etelässä sää vaikuttaa kävijämääriin

Sappee, Pälkäne

Sappeen hiihtokeskuksessa on noin 800 kaupallista petipaikkaa, jotka on pääosin myyty loppuun. Hiihtokeskuksen toimitusjohtaja Jouko Poukkanen arvioi hyvän sään lisäävän hissilippujen menekkiä.

– Uskon, että meillä tulee olemaan varsin vilkas pääsiäinen, kun aurinkoa luvataan joka päivälle, Poukkanen sanoo.

Ravintolasulun vaikutus kävijämäärään askarruttaa, mutta silti Poukkanen odottaa paria tuhatta asiakasta päivää kohden.

Messilä, Hollola

Messilässä asiakkaiden epävarmuus on Messilä Maalman operatiivisen päällikön Pekka Markkasen mukaan näkynyt niin, ettei majoituksia ole varattu vanhaan malliin.

– Normaalisti pääsiäisen osuessa tähän aikaan vuotta joka luukku olisi ollut täysi. Nyt osa majoituksesta on tyhjillään, Markkanen kertoo.

Puolentoista tunnin ajomatkan päässä Helsingistä sijaitsevassa Messilässä paikallisia kävijöitä on riittänyt kauden aikana tavalliseen tapaan.

– He voivat tulla ulkoilemaan omien eväiden kanssa, eikä heidän tarvitse miettiä ruokailua, vaikka ravintolat voivat myydä nyt vain noutoruokaa. Ruokailujen järjestäminen on olennaisempaa, kun tullaan pidemmän matkan päästä pääkaupunkiseudulta, Markkanen sanoo.

Ellivuori, Sastamala

Ellivuoren hiihtokeskuksessa mökit on aika pitkälti varattu, mutta hotellissa on vielä tilaa.

Keskuksen toiminnanjohtaja Esa Ropponen arvioi sään vaikuttavan suoraan kävijämäärään.

–Jos on nuhruista ja vesisadetta, kävijämäärä saattaa tippua puoleenkin. Jos aurinko pilkottaa, mäki voi olla täysi, hän arvioi.

Hiihtokeskuksen kausi päättyy viimeistään pääsiäisen jälkeiseen viikonloppuun. Koko talven kävijämäärissä korona sen sijaan on näkynyt laskettelijoiden lisäyksenä.

– Kun muita liikuntamuotoja on rajoitettu, ihmiset ovat päässeet sitten ainakin rinteeseen ulkoilemaan, Ropponen kertoo.

