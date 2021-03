Vietnam tuomitsi toisinajattelijan 10 vuodeksi vankeuteen Facebook-postauksista

Maata johtava Vietnamin kommunistinen puolue on viime vuosina kiristänyt otettaan hallinnon arvostelijoista.

Vietnamilainen tuomioistuin määräsi tiistaina sikäläisen Facebookin käyttäjän kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Oikeus katsoi hänen levittäneen "valtion vastaista propagandaa" sosiaalisessa mediassa.

Vu Tien Chi, 55, tuomittiin pitkään vankeusrangaistukseen yhden päivän kestäneessä oikeudenkäynnissä Lam Dongin maakunnassa, uutistoimisto Reuters raportoi.

Huolimatta Vietnamin vaurastumisesta ja kulttuurin vapautumisesta kommunistinen puolue kontrolloi edelleen tiukasti maan tiedotusvälineitä ja sallii erittäin vähän siihen kohdistuvaa kritiikkiä.

Oikeus katsoi Chin jakaneen sosiaalisessa mediassa yhteensä 338 artikkelia ja 181 videota, jotka maan turvallisuusministeriön mukaan "vääristävät ja loukkaavat kansan hallinnon kunniaa".

Vietnamin kommunistinen puolue on viimevuosina lisännyt toisinajattelijoiden painostusta, uutistoimisto Reuters kirjoittaa. Maassa on tällä hetkellä ennätysmäärä poliittisia vankeja, ja he ovat saaneet entistä pidempiä tuomioita.

Khanh Hoan maakunnassa aloitettiin tiistaina oikeudenkäynti kolmea henkilöä vastaan propagandan levittämisestä, Vietnamin valtionmedia uutisoi. Oikeudenkäynnin odotetaan päättyvän tänään keskiviikkona.

