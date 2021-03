Pariskunta kyllästyi Suomen hitaaseen rokotustahtiin ja haki Sputnikit Venäjältä: "Haluamme elää vapaammin emmekä odottaa"

Rokotustahti on Venäjällä hidas, mutta rokotuksen voi saada helpommin, jos ei kuulu riskiryhmään.

Osa Suomessa asuvista venäläisistä käy kotiseudullaan Venäjällä hakemassa koronarokotuksen.

Näin teki esimerkiksi Kotkassa asuva eläkeläispariskunta Raisa Moukha ja Juri Gippoev. He kävivät jo tammikuussa hakemassa venäläisen Sputnik V -rokotuksen kotiseudultaan Petroskoista Karjalan tasavallasta.

Syynä oli mahdollisuus saada rokotus nopeammin kuin Suomessa.

– Se oli yksinkertaisempaa ja helpommin saatavissa, Juri Gippoev perustelee rokotereissua Venäjälle.

Pariskunta varasi ajan paikalliselle poliklinikalle Petroskoissa. Heille annettiin molemmat rokotukset kolmen viikon välein.

– Luulen, että täällä olisimme joutuneet odottamaan rokotusta vielä pitkään. Haluamme kuitenkin elää vapaammin, emmekä odottaa, Raisa Moukha sanoo.

Sputnik V -rokote piikitetään kahdessa eri annoksessa, jotka annetaan kolmen viikon väliajalla. Grigori Vorobjov / Yle

Myös ystävät lähdössä

Pariskunta sanoo elävänsä aktiivisesti ja haluavansa päästä mahdollisimman nopeasti takaisin tavalliseen elämään. Raisa Moukha kertoo tuntevansa myös muita Suomessa asuvia venäläisiä, jotka aikovat lähteä Venäjälle rokotematkalle.

– Ystäväni Lahdesta on lähdössä Pietariin ja toinen Kouvolasta Moskovaan, Moukha kertoo.

Myös Raisa Moukhan ystävät ovat lähdössä Venäjälle rokotematkalle. Mikko Savolainen / Yle

Venäjällä hidas rokotustahti

Sputnik V-rokote on alusta lähtien ollut itänaapurille suuri kansainvälinen julkisuusoperaatio. Rokotetta on suurieleisesti tarjottu myös ulkomaille. EU-maista esimerkiksi Unkari ja Tšekki ovatkin tilanneet sitä.

Voisikin luulla, että rokotukset Venäjällä edistyvät erityisen hyvin, kun maalla on mahdollisuus myös viedä rokotteita. Näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi Pietarissa rokotuksia on annettu vasta pienelle osalle väestöstä

– Täällä on rokotettu runsas kuusi prosenttia asukkaista eli kirittävää riittää, Pietarissa asuva Suomalais-venäläisen kauppakamarin palvelujohtaja Tarja Teittinen kertoo.

Kaikkiaan Venäjällä on rokotettu vasta alle viisi prosenttia väestöstä. Esimerkiksi Suomen kaakkoisrajalla Leningradin alueella rokotettuja on alle neljä prosenttia. Pisimmällä rokotukset ovat Moskovassa, jossa on rokotustahtia seuraavan venäläisen gogov.ru-nettisivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan rokotettu lähes kahdeksan prosenttia väestöstä.

Epäluulo ja tuotanto-ongelmat hidastavat

Rokotuksia Venäjällä ovat hidastaneet tuotanto-ongelmat. Venäjällä ei itsellään ole riittävästi tuotantokapasiteettia rokotteiden nopeaan valmistamiseen. Maa onkin kääntynyt esimerkiksi Saksan puoleen rokotteiden tuottamiseksi.

Toinen ongelma Venäjällä on väestön epäluulo rokotteita ja erityisesti kotimaisia rokotteita kohtaan. Sputnikin maine saattaakin olla Venäjällä huonompi kuin ulkomailla.

– Toiset ottavat rokotteen, toiset eivät. Rokotusten tarjoajilla on ollut imagohaasteita. Rokottaminen ei ole lähtenyt ihan helposti käyntiin, Tarja Teittinen kertoo.

Rokotuksen saaminen helpompaa

Koronarokotuksen voi Venäjällä kuitenkin saada helpommin kuin Suomessa, jos sen haluaa ottaa. Myös Venäjällä rokotetaan riskiryhmiä, mutta rokotuksia ei nähtävästi jaella yhtä tiukassa vuorojärjestyksessä kuin Suomessa. Rokotuksen voi saada myös olemalla itse aktiivinen.

– Tänne on avattu kansalaisille helposti saavutettavia koronarokotuspisteitä esimerkiksi kauppakeskuksiin. Sinne voi varata ajan ja ilmeisesti joihinkin pääsee ihan jonottamalla, Suomalais-venäläisen kauppakamarin palvelujohtaja Tarja Teittinen kertoo.

Hän itse sanoo käyneensä jo ottamassa koronarokotuksen Pietarissa eikä rokotteesta tullut sivuvaikutuksia. Samaa kertovat myös Petroskoissa rokotusmatkalla käyneet Gippoev ja Moukha.

– Minulla vain olo parani, koska tunnen, että olen nyt suojassa, Raisa Moukha sanoo.

