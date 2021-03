Politiikassa toimivat naiset ovat saaneet kyllikseen vähättelystä ja vihapuheesta – YK-konferenssi pohti Meksikossa naisten oikeuksien puolustamista

YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin apulaispääjohtaja Åsa Regnér on kuvayhteyden päässä New Yorkissa. Vaikka naisten oikeuksien konferenssin alkamiseen ei ole tuntiakaan, on pitkän linjan feministillä aikaa kertoa mistä on kysymys – ja mikä naisten oikeuksien toteuttamisessa on mennyt vikaan.

Etäyhteyksillä on puolensa. Ylen haastattelun jälkeenRegnér siirtyy luotsaamaan Meksikossa alkavaa konfenssia.

Maailmanlaajuista yhteydenpitoa tarvitaan. Poliittisesti aktiiviset naiset saavat osakseen vihamielisiä hyökkäyksiä ja vähättelyä, jotka uhkaavat kääntää tasa-arvon toteutumisen mittarit menneisyyteen.

Åsa Regnér ei epäröi sanoa, että hyökkäykset tulevat etenkin äärioikeiston ja kansallismielisten taholta.

Åsa Regnér on tehnyt pitkään työtä naisten oikeuksia puolustavassa liikkeessä. Hän muistuttaa, että tasa-arvon toteuttamisen suuntaviivat vedettiin jo 26 vuotta sitten järjestetyssä kansainvälisessä kokouksessa. Silloin ei etäyhteyksiä vielä tunnettu, ja myös nuori ruotsalainen oli kokouspaikalla Pekingissä.

– Olin silloin nuori, feministinen aktivisti.

Myöhemmin Åsa Regnéristä tuli Ruotsin tasa-arvoministeri. Nykyään hän on YK:n apulaispääsihteeri ja YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin apulaispääjohtaja. (siirryt toiseen palveluun)

Åsa Regnér sanoo nyt, että Pekingissä kirjattujen tasa-arvon tavoitteiden toteuttaminen on jäänyt puolitiehen (siirryt toiseen palveluun).

"Herrasmiehet kehottivat naisia opiskelemaan"

– Valta-asemissa olleet herrasmiehet kehottivat silloin nuoria naisia hankkimaan koulutusta ja opiskelemaan johtamista. Etenkin miesten tärkeinä pitämät asiat korostuivat noissa puheissa, sanoo Regnér. – Nyt naiset ovatkin yleensä enemmistönä yliopistoissa, ja usein päihittävät miehet tuloksissa.

Tämä ei ole kuitenkaan tuonut tasa-arvoa. Esimerkiksi Euroopan parlamentissa naisten edustus jää neljäsosaan paikoista.

Tämän nostaa nyt etualalle kaksiosainen konferenssi, jonka ensimmäinen osuus päättyy keskiviikkona Meksikossa. Kesällä järjestettävän jatko-osan isäntänä on Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

"Naisten osallistuminen mahdollisti Suomen kehityksen"

Meksikon konferenssin keskustelut avasi Suomen pääministeri Sanna Marin (sdp).

Hän muistutti, että vain naisten täydellinen ja tasa-arvoinen osallistuminen on mahdollistanut Suomen kehityksen:

– Sata vuotta sitten Suomi oli köyhä ja konfliktin repimä yhteiskunta. Silloin ei ollut mahdollista sivuuttaa sitä voimavaraa, jota puolet väestöstä edusti, Marin muistutti.

Mutta 2000-luvulla on naisten poliittisen aktiivisuuden esteeksi pyritty asettamaan uusia esteitä. Tästä on saanut osansa myös Suomen pääministeri ja hallituksen muut naisministerit, joihin kohdistuvasta vihakampanjasta tehtiin juuri tutkimus.

Sen teki sotilasliitto Naton Latviassa toimiva tutkimuslaitos Stratcom.

Åsa Regnér sanoo, että koko maailman kannalta on rohkaisevaa, että nykyaikaisten demokraattisten yhteiskuntien johdossa on naisia. Hän mainitsee esimerkkeinä Suomen, Viron, Norjan ja Saksan.

"Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia – ja ongelmia"

Regnérin mukaan digitaalinen vallankumous ja sosiaalisen median kanavat merkitsevät kaksijakoista kehitystä. Sillä on hyväkin puolensa:

– Meksikon foorumi keskittyy tähän asiaan. Digitaalisuuden myötä vähävaraisille naisille avautuu uusia mahdollisuuksia, vaikka heidän ulottuvillaan ei ole yleensä niin hyviä työkaluja kuin miehillä.

– Köyhyydestä huolimatta he voivat lainata tai saada muuten käyttöönsä älypuhelimen, tai päästä verkkoon internet-kahvilassa.

– Toisaalta digitaalisia alustoja käytetään pilkkaan ja hyökkäyksiin naisia vastaan. Kritiikki käy karkeammaksi, äkkinäiseksi ja on usein sävyltään seksuaalista.

"Hyökkäykset tulevat nationalistisen äärioikeiston suunnalta"

Åsa Regnér ei epäröi sanoa, että hyökkäykset tulevat yleensä kansallismielisen äärioikeiston suunnalta. Siellä painotetaan perinteisiä sukupuolten eroja.

– Järjestäytyneen aggression takana näyttää useimmiten olevan äärioikeistolaisia puolueita, joilla on vahvasti nationalistinen tai rasistinen tausta.

Tämä ajattelu kytkeytyy perinteiseen roolijakoon ja perhekäsitykseen. Tästä on paljon esimerkkejä myös Euroopan unionin piirissä.

– Seurauksena on poliittisesti aktiivisten naisten järjestelmällistä maalittamista. Siihen syyllistyvät yleensä miehet, vaikka joskus myös toiset naiset, sanoo Regnér.

– Lisäksi vähättelyä voi tapahtua myös puoluetovereiden kesken, vaikka näiden pitäisi puolustaa naisia ja olla ylpeitä heidän osallistumisestaan politiikkaan.

"Naisten kriittinen massa tuo tukea"

Samalla kun kansallismielisten puolueiden suosio on kasvanut, naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa on alettu kyseenalaistaa jälleen enemmän.

Åsa Regnér ehdottaa, että tällaista kehitystä voidaan vastustaa kiintiöillä ja lainsäädännöllä – esimerkiksi Ruotsissa internetissä esitetyt uhkaukset katsotaan yhtä vakaviksi kuin muut rikokset.

– On myös tärkeää luoda naisten kriittinen massa, joka mahdollistaa keskinäisen tuen ja vaikutuksen poliittiseen agendaan.

Turhautuminen taantumiseen on saanut naisten oikeuksia puoltavat maat liikkeelle. YK:n naisjärjestön piirissä on kuultu kiivasta puhetta, sanoo Regnér.

Aktiiivisia ovat EU:ssa yhteistyötä tekevät Ruotsi ja Suomi, sekä vuoriryhmäksi itseään kutsuva yhteenliittymä, johon kuuluvat Norja, Uusi Seelanti, Australia ja Kanada. Selkeitä kantoja kuuluu myös Afrikan maiden piiristä.

Yhdysvalloissa alkoi naisten aika

Etenkin muutos Yhdysvalloissa viittaa parempien aikojen tuloon. Demokraattipresidentti Joe Bidenin vaalivoiton myötä maa sai ensimmäistä kertaa historiassaan naispuolisen varapresidentin.

–Varapresidentti Kamala Harris puhui YK:n naisten aseman komission 65. kokouksen avajaisissa (siirryt toiseen palveluun). Se että hän valitsi tämän areenan ensimmäiselle esiintymiselleen YK:n piirissä kertoo maan painotuksista, katsoo Regnér.

– Hän oli hyvin järkkymätön puhuessaan naisten oikeuksista ja niiden tukemisen tarpeesta. Minusta se oli selkeä viesti.

Vaikutus ulottuu neuvonantajien myötä myös suoraan Valkoiseen taloon, arvioi Regnér.

Viitteitä naisten merkityksen kasvusta nähtiin jo presidentti Bidenin virkaanastujaisten yhteydessä. Juhlarunon esitti kaikkien aikojen nuorimpana tilaisuudessa kuultuna runoilijana 22-vuotias Amanda Gorman, ja Yhdysvaltain kansallislaulun tulkitsi Lady Gaga.

Pandemia ja vaalihäirintä koettelevat tasa-arvoa

Maailmaa koetteleva pandemia vaikeuttaa myös naisten asemaa. Åsa Regnér sanoo, että koronan oloissa järjestetyissä vaaleissa esille tulleet naiset ovat joutuneet koville.

– Valitettavasti vaalihäirintää on esiintynyt, hän sanoo.

Hyökkäykset politiikassa toimivia naisia kohtaan ovat yleisiä. Esimerkiksi saksalainen Berliner Zeitung raportoi, että Der Spiegel -lehden teettämän tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) käytännössä jokainen naispoliitikko on joutunut seksismin ja vihapuheen kohteeksi. Ne tulevat yleensä äärioikeistolaisen AfD-puolueen taholta.

Lisäksi naiset kärsivät pahasti pandemian sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, vaikka virus itsessään koettelee enemmän miehiä kuin naisia.

Myös pääministeri Sanna Marin muistutti konferenssia avatessaan siitä, että Covid-19 on vaikuttanut naisiin ja tyttöihin kaikkialla maailmassa dramaattisesti:

– Monissa maissa on vaarana, että tytöt eivät enää palaa kouluihin. Myös sukupuoleen perustuva väkivalta ja naisten köyhyys ovat lisääntyneet.

Pandemiasta toipuminen edellyttää tasa-arvokysymysten huomioimista.

– Se ei ole mahdollista ilman, että naisten ja tyttöjen äänet ja johtajuus otetaan huomioon, sanoi Suomen pääministeri Sanna Marin.

