Kokoomuksen Petteri Orpo: Suomi tarvitsee selkeän exit-strategian koronakriisistä irtautumiseksi

Kokoomuksen mielestä tavoitteeksi on asetettava koronan tukahduttaminen kesän aikana.

Toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus on julkistanut oman näkemyksensä (siirryt toiseen palveluun) siitä, miten Suomi irtautuu koronakriisistä.

Samalla kokoomus vaatii, että hallitus esittelee vastaavan suunnitelma mahdollisimman nopeasti. Puolueen mielestä keskustelussa on keskitytty liiaksi lyhyen tähtäimen rajoitustoimenpiteisiin.

– Suomi ja suomalaiset tarvitsevat uskoa ja toivoa ja selkeän suunnitelman, miten Suomi avataan koronan jälkeen, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Orpon mukaan nyt tarvitaan ennakoivaa johtamista, jolla varaudutaan massarokotuksiin, rajoitusten purkamiseen ja yhteiskunnan hallittuun avaamiseen.

– Vaikka tilanen on vielä hyvin vaikea Suomessa niin uskomme siihen, että tämä on mahdollisuus taittaa ja tukahduttaa kesän aikana. Siksi suunnitelma yhteiskunnan avaamisesta on nyt välttämätön, Orpo sanoi.

Kokoomukselta oma exit-strategia

Kokoomus esitteli oman, kuuden pääkohdan suunnitelmansa koronakriisistä irtautumiseksi.

Sen mukaan tavoitteeksi tulisi asettaa, että epidemia tukahdutetaan Suomessa kesän aikana. Rajoituksissa on hyödynnettävä pienimmän haitan periaatetta eli kaikki kevyemmät toimet on otettava käyttöön ennen raskaampia.

Toiseksi viestinnän tulee olla mahdollisimman avointa. Kaikki tautia ja viranomaisten toimintatapaa koskeva tieto on julkistettava, kokoomus linjaa.

Kolmanneksi rajakontrolliin on kiinnitettävä huomiota. Tarvitaan negatiivinen ennakkotestitodistus maahan saapuvilta ja pakkotestit kaikille rajoille koko maahan.

Neljänneksi rokotteiden antamisesta koko aikuisväestölle olisi asetettava päivämäärätavoite. Työterveys on otettava tiiviisti mukaan massarokotusvaiheeseen ja yksityisten toimijoiden rokotuskorvausta on nostettava. Kokoomus kiirehtii digitaalisen rokotustodistuksen kehittämistä.

Viidenneksi rajoitusten purkamisen aikataulusta tulisi luoda selkeä näkymä, kokoomus vaatii.

– Suunnitelmaan on asetettava tautitilanteen kehittymiseen liittyvät kynnykset, joiden alittuessa rajoituksia puretaan, kokoomuksen ehdotuksessa sanotaan.

Kuudenneksi kokoomus painottaa koronaepidemian kansainvälistä luonnetta. Suomen tulisi edistää rokotusohjelman kansainvälistä kattavuutta ja pandemian globaalia nujertamista kansainvälisessä toiminnassaan.

Lue lisäksi:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta