Suomalaisasiantuntijat: RNA-rokotteiden tartuttavuustutkimukset rohkaisevia, todennäköisesti muutkin rokotteet suojaavat tartuttamiselta

Suomalaisasiantuntijat kiittelevät sitä, että koronarokotteen antamasta tartuttamissuojasta on vihdoin saatu lisätietoa. Petteri Bülow / Yle

Koronapandemian kestäessä on jo pitkään pohdittu sitä, voivatko koronarokotteen saaneet tartuttaa taudin vielä muihin.

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainakin Modernan ja Pfizer-Biontechin rokotteen saaneiden uudet tartunnat ovat hyvin harvinaisia ja näin ollen myös se, että rokotettu tartuttaisi muita, on todennäköisesti hyvin harvinaista.

Suomessa terveydenhoidon ammattilaiset ovat tutkimuksen havainneet ja sen tulokset ilahduttavat.

– Se tuo paljon toivoa sen vuoksi, että tähän asti ollaan laitettu iso kysymysmerkki siihen, että estääkö rokote infektioita ja tartuttamista. Nyt saadaan se vastaus, että kyllä se estää, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek.

Myös Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kiittelee nyt saatua lisätietoa. Hän sanoo, että vastaavanlaisia havaintoja on jo tehty maista, joissa rokotteita on annettu enemmän. Esimerkiksi Yhdysvalloissa päivittäisten tartuntojen määrä on laskenut tammikuun 250 000 tartuntaluvuista nyt 60 000:een, Rämet sanoo.

– Israelissa on nähty selkeä epidemian taittuminen. Siellä päivittäisissä tartunnoissa ollaan tultu kahdeskymmenesosaan siitä, mitä ne ovat korkeimmillaan olleet.

Rämet kuitenkin muistuttaa, että maissa tartuntamäärien tippuminen on kuitenkin vaatinut myös rajoitustoimien jatkamista.

– En näe mitään syytä, miksi meillä ei päästäisi samaan, sekä hyvin voimakkaaseen epidemian taittumiseen että myös tautitaakan vähenemiseen, kun rokotuskampanja etenee.

Myös muiden rokotteiden odotetaan ehkäisevän tartuntoja

Vaikka CDC:n tutkimuksessa keskityttiinkin vain mRNA-rokotteisiin, eli Pfizerin-Biontechin ja Modernan rokotteisiin, antaa se uskoa myös muiden rokotteiden kykyyn estää tartuntoja.

– Vastaavanlaisia tietoja on saatu myös adenovirusrokotteista, Astra Zenecan ja Jansenin tutkimuksista. Odotusarvo on, että myös niillä on infektiota alentavaa vaikutusta. Kuinka paljon, siinä tarvitaan vielä varmentavia tutkimuksia, Nohynek pohtii.

– Tämän suhteen on vähemmän tietoa. Etelä-Afrikassa lievää tai oireetonta tautia vastaan Astra Zenecan rokotteen teho on pieni, mistä voisi ajatella, että myös vaikutuksessa tartuttavuuteen se voi olla heikompi. Väestötasolla uskon, että Astra Zeneza vähentää koronaviruksen tarttumista eteenpäin mutta voi olla, että vaikutus on jonkin verran pienempi kuin Pfizerillä ja Modernalla, Rämet sanoo.

Rokotustutkimuskeskuksen Rämet myös muistuttaa, että rokotteen saaneiden täytyy edelleen sitoutua samoihin rajoitustoimiin kuin muidenkin, sillä Pfizerilla ja Modernalla suojavaikutus ei ole taudin eikä tartuttavuudenkaan suhteen sata prosenttia.

Suomessa ollaan kuitenkin varovaisen toiveikkaita. Tietoa odotellaan lähiaikoina lisää ulkomailta, muun muassa Isosta-Britanniasta.

Suomessa ei ole tehty varsinaista transmittiotutkimusta, jossa seurataan useita tartuntaketjuja rokotetuilla ja verrannaisrokottamattomilla.

Rokotuspainotuksiin ei suoraa vaikutusta

Suomessa on viime aikoina keskusteltu siitä, pitäisikö riskiryhmien jälkeen rokotuksia suunnata enemmän alueille, joissa tauti leviää nopeimmin.

– Rokotuspainotuksessa halutaan tällä hetkellä estää kuolemia ja vakavia tauteja. Siihen tällä ei heti suoranaisesti ole vaikutusta. Pidemmällä aikavälillä, kun pyritään suojaamaan myös sellaisia ihmisiä, joilla itse rokote ei suojaa riittävän hyvin, silloin hänen lähipiirissään rokottamisella saataisiin epäsuoraa suojaa, Nohynek sanoo.

