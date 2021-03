Kuuba kiirehtii itse kehittämiään koronarokotteita käyttöön – lääkintähenkilökuntaa rokotetaan jo Havannassa

Jos rokote on toimiva, Kuuba on ensimmäisenä Latinalaisen Amerikan maana kehittänyt oman koronarokotteen.

Kuuba vauhdittaa rokoteohjelmaansa, kun pandemia on kiihtynyt Yhdysvaltain taloussaarrosta kärsivässä saarivaltiossa.

Kommunistipuolueen yksinvaltaisesti hallitsema Kuuba on syvistä talousvaikeuksistaan huolimatta Latinalaisen Amerikan rokotekehityksen kärjessä.

Kuuba alkoi jo viime viikolla antaa maassa kehitettyä Soberana 2 -rokotetta terveydenhuollon työtekijöille, vaikka rokotteen kolmannen vaiheen kliiniset testit ovat vielä kesken.

48-vuotias sairaanhoitaja Maria Ruiz myönsi olevansa hermostunut, mutta hän oli päättänyt esittää osansa Kuuban kunnianhimoisessa hankkeessa maan oman koronarokotteen kehittämiseksi.

– Ei ole sama asia antaa sitä potilaalle kuin ottaa itse, Ruiz sanoi uutistoimisto AFP:lle odottaessaan Soberana 2 -rokotepistosta.

– Jos se vain on hyväksi minulle ja yhteiskunnalle, olen valmis!

Rokotteen kehittäneen Finlay-rokoteinsituutin johtaja, Vicente Vérez Bencomo arvioi vielä julkistamattomien varhaisvaiheen tulosten perusteella, että rokotteen teho olisi 80–95 prosentin luokkaa.

– Olemme hyvin optimistia, hän sanoi brittiläiselle The Lancet-aikakauslehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Pandemia kiihtyy Kuubassa

Kuuba onnistui pitkään pitämään koronaviruksen kurissa, mutta tänä vuonna koronatartunnat ovat lähteneet jyrkkään kasvuun.

Maanantaina Kuuba aloitti lääkintähenkilöstön rokotukset myös Abdala-rokotteella. Sekin on vielä kolmannen eli viimeisen vaiheen kliinisissä testeissä.

Kuuban lääkevalvontavirasto antoi luvan rokotteiden kontrolloiduille interventiotutkimuksille. Näissä testeissä ei ole placebo-ryhmiä eli lumelääkettä saavia potilaita.

Kolmannessa interventiotutkimuksessa Kuuba aikoo antaa kokeelliset koronarokotteet lähes koko Havannan väestölle, noin kahdelle miljoonalle ihmiselle, toukokuuhun mennessä.

Jos testitulokset ovat hyvät, joukkorokotukset on määrä aloittaa kesällä, ja koko väestö olisi tarkoitus rokottaa vuoden loppuun mennessä.

Finlay-rokoteinstituutin johtaja Vicente Vérez Becomo esitteli Soberana 2 -rokotetta Havannassa 25. helmikuuta. Ernesto Mastrascusa / EPA

Jos Soberana 2 ja Abdala osoittautuvat toimiviksi rokotteiksi, ne ovat ensimmäiset Latinalaisessa Amerikassa kehitetyt koronarokotteet. Rokotteiden kolmannen vaiheen testit alkoivat maaliskuussa.

Toisaalta Kuuballa ei ole varasuunnitelmaa, sillä se ei ole yrittänyt ostaa rokotteita maailman johtavilta valmistajilta eikä se osallistu Maailman terveysjärjestön WHO:n Covax-ohjelmaan, jonka olisi tarkoitus varmistaa rokotteiden saatavuus köyhissä maissa.

Kuubassa on myös kehitteillä kaksi muuta rokotetta, Mambisa ja Soberana 1, jotka ovat ensimmäisen ja toiseen vaiheen testeissä.

Iran ja Venezuela ensimmäisinä jonossa

Kuuba on kertonut kehittävänsä halpoja ja helposti varastoitavia rokotteita, jotka säilyisivät huoneen lämpötilassa jopa viikkoja.

Se tekisi Kuuban rokotteista houkuttelevan vaihtoehdon köyhille tropiikin maille, jotka ovat jo jääneet vauraiden länsimaiden jalkoihin kilvassa rokotteista.

Kuuba on kertonut aikovansa viedä rokotteitaan matalaan hintaan, kun oman väestön rokotukset on saatu kuntoon.

– Eurooppa, Yhdysvallat ja Kanada ovat jo ostaneet kaikki rokotteet. Jos Kuuba läpäisee kokeensa ja WHO hyväksyy sen, kyllä, me olemme jonossa ja kiitollisina. Ja olisin yllättynyt, jos kuubalaiset veloittaisivat meiltä enemmän kuin kustannukset ja vähäisen rahamäärän, Antiguan ja Barbudan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Ronald Sanders sanoi The Washington Post -lehdelle.

Kuuba on tehnyt jo rokotesopimukset Iranin ja Venezuelan kanssa. Iran isännöi Soberana 2 -rokotteen kolmannen vaiheen testejä osana sopimusta. Se voisi merkitä, että rokotetta alettaisiin tuottaa myös Iranissa.

– Meillä on suuri luottamus Kuuban lääketieteeseen ja bioteknologiaan, Venezuelan ulkoministeri Jorge Arreaza sanoi Washington Postille (siirryt toiseen palveluun).

Maaliskuussa Iraniin lähetettiin testejä varten 100 000 annosta Soberana 2 -rokotetta, ja huhtikuussa Kuuban on määrä lähettää 30 000 annosta Venezuelaan.

Laboratoriotyöntekijät valmistivat koevaiheessa olevia rokotteita Havannassa 25. helmikuuta. Kuubassa kehitetyt Soberana 2 ja Abdala ovat ensimmäiset Latinalaisessa Amerikassa kehitetyt rokotteet, jotka ovat päässeet kolmanteen ja viimeiseen testivaiheeseen. Ernesto Mastrascusa / EPA

Kuuba tuottaa valtaosan käyttämistään rokotteista itse

Kuuba on joutunut panostamaan omaan rokotetuotantoonsa, koska maa on ollut Yhdysvaltain tiukan taloussaarron kohteena vuodesta 1962.

Demokraattipresidentti Barack Obama ehti jo liennyttää suhteita Kuubaan, mutta hänen seuraajansa Donald Trump käänsi suunnan ja kiristi taloussaartoa entisestään.

Lääketieteen kehityksestä kiinnostunut Kuuban johtaja Fidel Castro (1926–2016) suuntasi 1980-luvulla voimavaroja bioteknologian kehitykseen.

Sijoitukset tuottivat tulosta: 1980-luvun lopulla Kuuba kehitti maailman ensimmäisen rokotteen muun muassa aivokalvontulehdusta aiheuttavaa meningokokki B:tä vastaan. Nykyisin Kuuba tuottaa itse maassa säännöllisesti annettavista yhdestätoista rokotteesta kahdeksan.

Kuubassa on bioteknologian alalla yli 30 tutkimuslaitosta ja yli 60 tehdasta, joissa on 20 000 työntekijää. Ne toimivat valtiollisen BioCubaFarma-konglomeraatin alaisuudessa.

Keuhkosyöpää esiintyy sikareistaan tunnetussa Kuubassa paljon, joten kuubalaistutkijat alkoivat 90-luvun puolivälissä kehittää rokotetta syöpää vastaan. Kuubassa kehitettiin rokote nimeltä CimaVax-EGF.

Kuubalaisissa tutkimuksissa sen on havaittu pidentävät elinikää keskimäärin 3–5 kuukautta. Noin 15 prosenttia potilaista saa vähintään 5 vuotta lisää elinaikaa.

Katso Areenasta dokumentti Kuubalainen syöpälääke.

Kuuba kärsii pahimmasta koronavirusaallosta sitten pandemian alun. Maa on onnistunut aiemmin pitämään tartunnat kurissa. Fidel Castroa esittävän kuvan yllä lukee: Aina voittoon asti. /Ernesto Mastrascusa / EPA

Kuuban bioteknologia-alan hankaluutena on raaka-aineiden saanti, varsinkin sen jälkeen kun Yhdysvallat kiristi pakotteitaan.

– Välillä teollisuutemme tärkeiden komponenttien pitkäaikaiset toimittajat ovat yhtäkkiä joutuneet lopettamaan toimitukset. Se tekee kaikesta kalliimpaa ja monimutkaisempaa, ja se on todellinen huolenaihe, Finlay-insituutin johtaja Vicente Vérez Bencomo sanoi The Lancetille.

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden on antanut ymmärtää, että hänen hallintonsa palaa liennytyksen tielle, mutta konkreettisia toimia ei ole vielä nähty.

Kuuba seuraa tiiviisti kansalaisten terveyttä

Noin 11 miljoonan asukkaan Kuuba on tähän asti selvinnyt melko hyvin koronapandemiasta. Onnistumisesta on kiitetty Kuuban terveydenhuoltojärjestelmää.

Kuubassa on eniten lääkäreitä maailmassa kansalaista kohti, 84 lääkäriä 10 000 kansalaista kohti. Yhdysvalloissa luku on 26 lääkäriä 10 000 asukasta kohden.

Lääkärit ja sairaanhoitajat on sijoitettu tiiviiksi osaksi paikallisyhteisöjä.

– Jokaisella on vuosittainen rutiinitarkastus. Jos ei mene paikalle, tohtori tulee hakemaan, globaalin terveyden professori Clare Wenham London School of Economicsista sanoi The Lancetille (siirryt toiseen palveluun).

– Se tarkoittaa, että lääkärit tunnistavat ongelmia ennakoivasti. Ennaltaehkäisemistä on tosiaan painotettu.

Toisaalta Kuuban mallia saattaa olla vaikea toistaa maissa, joissa ei vallitse tiukka yksipuoluejärjestelmä.

– Kansanterveyden verkosto on Kuubassa hyvin vahva mutta se tulee kansalaisvapauksien kustannuksella, Wenham sanoi.

– Kuuba on erityistapaus: Monet maat eivät hyväksyisi noin tarkkaa lääketieteellistä seurantaa, eivätkä useimmat hallitukset pysty valvomaan kansalaisia noin tiukasti.

Pandemia iski pahoin talouteen

Toisaalta pandemian hoitoa vaikeuttaa se, että Kuuba on köyhä maa. Vaikea asuntopula merkitsee, että ihmiset asuvat ahtaasti.

Kuuba on riippuvainen ruoan maahantuonnista, joten pandemia on vaikeuttanut ruoan saatavuutta. Perusinfrastruktuurin kuten teiden ja viestintäyhteyksien heikko kunto on vaikeuttanut reagoimista pandemiaan.

Rokoteohjelman eteneminen onkin valonpilkahdus Kuuballe, jonka talous on kärsinyt pahoin pandemiasta. Kuuban talous supistui 11 prosenttia viime vuonna. Turismi on Kuuballe elintärkeä tulonlähde.

Kuuban matkailuministeriö markkinoi maataan matkailumessuilla Moskovassa 16. maaliskuuta. Sergei Ilnitski / EPA

Rajojen sulkeminen vuosi sitten syvensi Kuuban talousvaikeuksia, joita oli jo aiemmin pahentanut Yhdysvaltain taloussaarron tiukentaminen.

Normaalisti Kuubassa vierailee vuodessa yli 4 miljoonaa matkailijaa, mutta viime vuonna määrä laski alle miljoonaan.

Kuuban kommunistihallinto on talousvaikeuksien paineessa ilmoittanut sallivansa jatkossa yksityistä yritteliäisyyttä lähes kaikilla talouden aloilla.

Samaan aikaan Kuuba on irrottautumassa kahden valuutan järjestelmästä. Siirtymä on kivulias monille kuubalaisille. Maassa on käytetty Kuuban pesoja ja vaihdettavia pesoja. Vaihdettava peso vastaa yksi yhteen Yhdysvaltain dollaria. Ne otettiin käyttöön Neuvostoliiton romahtamista seuranneen talouskriisin takia.

Terveydenhuolto on Kuuban ylpeys ja vientituote

Rokotteiden nimet heijastelevat hankkeen tärkeyttä Kuuban kansalliselle itsetunnolle: Soberana merkitsee suvereenia ja Abdala on kuubalalaisen vallankumouksellisen José Martín (1853–1895) runon nimi. Mambisa on nimetty 1800-luvulla espanjalaisia siirtomaaisäntiä vastaan taistelleiden sissien mukaan.

Kommunistinen Kuuba on jo pitkään käyttänyt terveydenhuoltoa diplomatiansa välineenä.

Vuonna 1960 Kuuba osallistui Chilen tuhoisan maanjäristyksen avustustöihin, ja 1963 se lähetti terveydenhuollon työntekijöitä juuri itsenäistyneeseen Algeriaan.

Vuonna 2005 perustettu Henry Reeven prikaati on suunniteltu lähtemään nopeasti kriisialueille. Henry Reeve(1850—1876) oli kenraali Kuuban vapautusarmeijassa Kuuban ensimmäisen itsenäisyyssodan aikana 1868–1878.

Kyse ei ole pelkästä solidaarisuudesta, sillä lääkärit ovat olleet Kuuballe merkittävä vientituote.

Kuuban hallinnon arvostelijat ovat kutsuneet Kuuban lääkärivientiä on pakkotyöksi ja ihmiskaupaksi, jossa Kuuban kommunistijohto korjaa rahallisen hyödyn lääkärien työstä.

Yhdysvallat on painostanut Latinalaisen Amerikan maita torjumaan Kuuban lääkäriviennin kommunistidiktatuurin tukemisena.

Brasiliassa oikeistolaisen presidentti Jair Bolsonaron hallinto oli valmis tähän, ja Kuuba veti lääkärinsä maasta vuonna 2018. Ecuador, El Salvador ja Bolivia noudattivat esimerkkiä, vain hetkeä ennen kuin pandemia alkoi levitä Latinalaiseen Amerikkaan.

Se heikensi näiden maiden terveydenhuollon valmiuksia juuri pandemian kynnyksellä, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Kuuba on osallistunut myös koronapandemian hoitoon maailmalla: Se lähetti lääkintäryhmänsä Kiinan Wuhaniin jo tammikuussa 2020. Pian sen jälkeen kuubalaiset perustivat kenttäsairaalan Lombardiaan Italiaan, joka oli Euroopan ensimmäisen korona-aallon keskiössä.

Jos Kuuban koronarokotteet osoittautuvat toimiviksi, kommunistimaalla on käsissään uusi terveysdiplomatian valttikortti.

