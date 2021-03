Halikon ja Imatran vastaanottokeskukset suljetaan, lisäksi seitsemässä vastaanottokeskuksessa vähennetään paikkoja

Turvapaikkahakemusten määrä on koronapandemian aikana pudonnut huomattavan alhaiseksi.

Maahanmuuttovirasto irtisanoo Halikon ja Imatran vastaanottokeskusten sopimukset ja supistaa seitsemän muun vastaanottokeskuksen paikkamäärää.

Suomen Punaisen Ristin ylläpitämät Halikon ja Imatran vastaanottokeskukset suljetaan syyskuun loppuun mennessä.

Imatran vastaanottokeskuksessa on 200 paikkaa ja Halikon vastaanottokeskuksessa 150 paikkaa.

Muista Suomen vastaanottokeskuksista vähennetään yhteensä 700 turvapaikanhakijoiden vastaanottopaikkaa.

– Koronapandemian takia pyrimme vähentämään tässä vaiheessa paikkoja useamman keskuksen sulkemisen sijaan. Näin meillä säilyy myös parempi valmius reagoida jossain vaiheessa mahdollisesti kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään, kertoo ylitarkastaja Mikko Välisalo tiedotteessa.

Paikkamääriä vähennetään vastaanottokeskuksista, joiden nykyinen paikkaluku on 200. Ne toimivat Helsingissä, Kotkassa, Tampereella, Vaasassa, Kristiinankaupungissa, Porissa ja Rovaniemellä.

Keskuksista supistetaan 50 paikkaa niin, että 1. heinäkuuta 2021 alkaen niissä on 150 paikkaa.

Helsingissä vähennykset kohdistuvat transit-keskukseen

Helsingin vastaanottokeskus on ainoa transit-keskus, johon kohdistuu vähennyksiä.

Transit-keskuksella tarkoitetaan vastaanottokeskusta, joka sijaitsee Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhutteluita tekevän toimipisteen lähellä ja on tarkoitettu ensisijaisesti uusille maahan tulleille turvapaikanhakijoille.

Helsingin vastaanottokeskuksen kapasiteetin supistamisen syynä on myös kiinteistössä aloitettavat kunnostustoimet.

Koronapandemia vähentänyt paikkatarvetta

Vuonna 2020 ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin 1 275 kappaletta. Trendi on jatkunut tänä vuonna. Tammi-helmikuussa jätettiin 96 ensimmäisiä turvapaikkahakemusta.

Vastaanottojärjestelmässä on nyt kirjoilla noin 5 800 turvapaikanhakijaa, joista noin 2 800 asuu vastaanottokeskuksissa.

Tällä hetkellä käytettävissä on noin 1 600 vapaata paikkaa, joista 600–700 paikkaa on ylimääräisiä. Koronapandemian aikana paikkatarve on vähentynyt noin 150 paikalla kuukaudessa.