"Jos jotain hyvää": oikeanlainen maski helpottaa asiantuntijan mukaan allergikkoja tänä keväänä – koivun siitepölykaudesta ennakoidaan pahaa

Jos jotain hyvää koronaviruksesta haluaa löytää, niin se on tässä. Siitepölylle allergisten on entistä helpompi kulkea maski päässä.

Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Kaisa Toikko sanoo, että maski auttaa yleensä allergiaoireissa. Aiempina vuosina moni allergikko ei kehdannut käyttää maskia, nyt siitä on tullut tavallinen juttu.

– Jos jotain hyvää tässä on, niin ihmiset uskaltavat rohkeammin suojautua. Ensisijaisesti suositeltavaa on käyttää kunnollista FFP2-hengityssuojainta, joka asettuu tiiviisti kasvoille ja suojaa siitepölyltä ja katupölyltä, Toikko sanoo.

Tavallisella kirurgisella kasvomaskilla voi saada Toikon mukaan myös jotain suojaa, vaikka tämä maski falskaakin helposti reunoilta ja siitepölyä pääsee näin kasvoille.

Runsas koivun siitepölykausi tulossa

Siitepölyä on jo ilmassa. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) pähkinäpensas kukkii maan lounaisosissa ja Uudellamaalla. Lepän kukinta on alkanut maan lounaisosissa sekä Uudenmaan lämpimimmillä kasvupaikoilla. Lepän kukinta on paikoin jo runsasta.

Turun yliopiston projektitutkija Sanna Pätsi sanoo, että lähipäivinä lepän kukintoalue laajenee, kun säät lämpenevät.

Koivu alkaa aiheuttaa oireita arviolta jo parin viikon päästä, kun Keski-Euroopasta kulkeutuu siitepölyä. Suomessa koivun kukinta alkaa yleensä huhti–toukokuun vaihteessa. Keväästä tulee vaikea.

– Luonnonvarakeskus on tehnyt norkkolaskelmia, ja niiden perusteella koivun kaudesta on tulossa runsas koko maahan, Sanna Pätsi kertoo.

Myös pähkinäpensaan ja lepän siitepölyä voi kulkeutua kauas, viime viikonloppuna kaukolaskeuma levisi Pätsin mukaan Etelä-Lappiin asti.

Kiusallinen vaiva

Allergiaoireet voivat sekoittua koronaviruksen oireisiin. Asiantuntija Kaisa Toikko muistuttaa, että katupöly voi aivastuttaa monia, vaikka ei olisi allergista taustaa.

– Saattaa olla tosi kiusallista, kun ei uskaltaisi aivastaa tai niistää. Oireet voivat olla monenlaisia, Toikko sanoo.

Suosituksen mukaan uusissa oireissa kannattaisi aina käydä koronatestissä, ettei virus piiloudu allergiaoireiden alle. Jatkuvat allergiaoireet tulevat allergiselle yleensä tutuiksi. Pahin aika koivun osalta on pari viikkoa, mutta pieniä määriä voi olla ilmassa pitkään.

– Jos on allerginen lepälle ja koivulle ja sitten on heinäkausi perään, siinä voi mennä kuukausia.

Pääosa astmaatikoista voi Toikon mukaan käyttää jotakin maskia. Jos on muita sairauksia tai vaikea astma, maskia ei välttämättä pysty käyttämään.

– Ulkoillessa astmaatikon kannattaa valita FFP2-tason suojain, jossa on uloshengitysventtiili. Se ei suojaa muita koronalta, mutta esimerkiksi ulkoillessa se voi olla hyvä vaihtoehto, Toikko sanoo.