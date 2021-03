Kiina kaventaa Hongkongin demokratiaa – kaikkien parlamenttiin pyrkivien täytyy olla Pekingin hyväksymiä "patriootteja"

Hongkongin parlamentissa manner-Kiinaa myötäilevillä edustajilla on jo nykyisin enemmistö.

Kiina vähentää demokraattisesti valittavien parlamentin jäsenten määrää hallitsemassaan Hongkongissa. Lisäksi parlamenttivaaleihin ehdolle asettuvat tarvitsevat jatkossa hyväksynnän turvallisuuselimiltä ja Peking-mieliseltä vaalikomissiolta.

Kiinan ylimmän valtioelimen, kansankongressin tekemät päätökset astuvat voimaan välittömästi.

Hongkongin parlamentissa, eli lainsäädäntöneuvostossa on tähän saakka ollut 70 edustajaa, joista puolet on valittu demokraattisilla vaaleilla vaalipiireittäin ja puolet on valittu ammattikunnittain.

Jatkossa lainsäädäntöneuvoston koko nousee 90 edustajaan, mutta vain 20 valitaan vaalipiireissä. Ammattiliitot valitsevat 30 edustajaa ja Pekingin hallitsema vaalikomitea 40 edustajaa.

Tyhjä Hongkongin parlamentti. Vernon Yuen / Getty Images

Vaaleihin ehdolle asettuvat tarvitsevat hyväksynnän turvallisuuspoliisilta, joka tutkii, liittyykö henkilöön turvallisuusuhkia. Lisäksi vaalikomissio tarkistaa, onko henkilö riittävän isänmaallinen.

Hongkongin parlamentti on jo nykyäänkin Peking-mielisten johtama, sillä suuri osa ammattiliitoista tuki Pekingin linjaa. Opposition mielestä uudistukset vievät silti demokratian viimeisetkin rippeet.

Oppositio uskoo Hongkongin demokratian nujertuneen

– Tämä on surullinen päivä Hongkongille. Vaalijärjestelmä puretaan täysin, sanoi uutistoimisto AP:n haastattelema demokraattisen puolueen jäsen ja entinen kansanedustaja Emily Lau.

– He [Peking] yrittävät päästä eroon opposition äänistä. Uusi järjestelmä on niin rajoittava ja nujertava, ettei yksikään itseään kunnioittava henkilö halua osallistua siihen, Lau jatkoi.

Hongkongin Peking-mielinen hallintojohtaja Carrie Lam rauhoittelee mieliä. Hänen mukaansa muutos ei ole suuri. Ehdokkaiden ennakkotarkastus merkitsee hänen mukaansa vain sitä, että ehdokkaiden varmistetaan ajavan vain Hongkongin parasta.

Hongkongissa nähtiin vuosina 2019 – 2020 laajoja mielenosoituksia demokratian puolesta. Opposition edustajat pitävät mahdollisena, että mielenosoitukset alkavat uudelleen.

Poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Hong Kongissa syyskuussa 2020. Anthony Kwan / Getty Images

Yhdysvallat ja Australia ovat jo tuominneet Pekingissä määrätyt uudistukset. Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan muutokset ovat "hyökkäys demokratiaa vastaan", kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AP