Ensimmäinen suomalaistutkimus julki: koronarokote vähensi sairaalahoitoa ikääntyneillä yli 70 prosenttia ja riskiryhmillä yli 80 prosenttia

Ensimmäisen rokotteen on Suomessa saanut yli 860 000 henkeä. Tässä ihmiset odottavat omaa vuoroaan rokotettaviksi Porvoossa 18. maaliskuuta.

Ensimmäisen rokotteen on Suomessa saanut yli 860 000 henkeä. Tässä ihmiset odottavat omaa vuoroaan rokotettaviksi Porvoossa 18. maaliskuuta. Jorge Gonzalez / Yle

THL on julkistanut ensimmäisiä tuloksia rokotteiden tehosta Suomessa. Alustavat tulokset perustuvat rekisteritutkimukseen.

Koronarokote vähensi ikääntyneillä sairaalahoitoa vaativaa, vakavaa koronavirustautia 74 prosenttia (95 % luottamusväli 42–88 %) ja riskiryhmiin kuuluvilla 84 prosenttia (95 % luottamusväli 34–96%).

Suojan arvioinnissa on otettu huomioon kaikki, jotka ovat saaneet ainakin yhden annoksen rokotetta. Vain joka kymmenes RNA-rokotteen saaneista oli saanut kaksi annosta, adenovirusvektorirokotetta saaneista ei kukaan. RNA-rokotteet, eli Pfizer-Biontechin rokote ja Modernan rokote, ovat käytössä Suomessa lähinnä ikääntyneille, adenovirusrokotetta taas on annettu riskiryhmille.

– Rokotuksen vaikuttavuusarviot vastaavat hyvin kansainvälisiä tuloksia: yhdellä annoksella noin neljän viikon kuluttua rokottamisesta saavutettu teho on ollut Israelissa 78 prosenttia, Skotlannissa 81 prosenttia ja Englannissa 71–80 prosenttia, riippuen muun muassa käytetystä rokotevalmisteesta ja tutkittujen iästä, kommentoi THL:n ylilääkäri Tuija Leino.

Tutkimuksessa verrattiin koronavirustaudista johtuvaa sairaalahoidon riskiä rokotetuissa ja rokottamattomissa.

Viive tartunnan saamisesta sairaalahoitoon joutumiselle on keskimäärin 10 vuorokautta. Rokotuksen vaikuttavuus sairaalahoitoa vastaan on arvioitu siitä alkaen, kun rokotuksesta on kulunut vähintään 30 vuorokautta.

– Rokotteiden vaikuttavuutta on mahdollisesti aliarvioitu, koska kaikista hauraimmat ihmiset, joilla rokotteen teho on todennäköisesti heikompi, ovat ensimmäisinä saaneet rokotteen, toteaa THL:n asiantuntijalääkäri Eero Poukka.

THL aikoo täydentää aineistoa ja luotettavampia tuloksia odotetaan lähiaikoina.

Rokotteiden tehoa tutkittiin yli 70-vuotiailla ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvilla 16–69-vuotiailla. Tutkimusaineisto on kerätty ajalla 27.12.2020–28.3.2021. Rekisteritutkimuksessa käytettiin apuna hoitoilmoitusrekisteriä, tartuntatautirekisteriä ja rokotusrekisteriä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Lue myös:

Suomalaisasiantuntijat: RNA-rokotteiden tartuttavuustutkimukset rohkaisevia, todennäköisesti muutkin rokotteet suojaavat tartuttamiselta

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: THL julkaisi alustavia tuloksia rokotteiden tehosta, keskustelu Suomen rokotusjärjestyksestä politisoitunut

Virologi Ilkka Julkunen A-studiossa: Kolmen rokoteannoksen tarve oli odotettavissa – "Samalla tavalla influenssarokotekin otetaan joka vuosi"

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Suomessa 420 uutta tartuntaa ja 4 kuolemaa, Ohisalon mukaan THL antanut ristiriitaisia viestejä rokotuksista