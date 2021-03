Tampereen pormestarilta ja sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriltä vahva vetoomus: Tampere ja Pirkanmaa tarvitsevat rokotteensa

Pirkanmaalla lähes koko sote-henkilöstö on rokottamatta.

Tampereen pormestari Lauri Lyly ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand vetoavat koronarokotteiden saamiseksi myös Pirkanmaalle. Suomessa pohditaan rokotusjärjestyksen muuttamista ja rokotteiden keskittämistä pahoille korona-alueille, ja lausunto on suunnattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL:lle.

Tiedotteessa kritisoidaan suunnitelmaa, sillä koronalle on ominaista ryöpsähtää. Epidemiatilanne on pahentunut nopeasti myös Pirkanmaalla: kuluneen kuukauden aikana taudin 14 vuorokauden ilmaantuvuus on noussut tasolta 30/100 000 tasolle 105/100 000.

Positiivisten löydösten osuus kaikista tutkituista näytteistä on samana aikana noussut yhdestä prosentista lähelle kolmea prosenttia. Lylyn mukaan pirkanmaalaisen väestön mahdollisimman nopea rokottaminen on ehdottoman tärkeää.

– Rokotuskattavuutta on nostettava alueellisen pahenemisen ehkäisemiseksi niilläkin alueilla, joiden epidemiatilanne ei nyt ole valtakunnan huonoin. Rokotteita tarvitaan koko Suomessa. Tavoitteena pitäisi olla, että saamme Suomen "auki" yhtä aikaa ensi kesänä, Lyly sanoo lausunnossa.

Kriittiset riski-, ikä- ja ammattiryhmät odottavat yhä rokotteita

Pirkanmaalla rokotusjärjestyksessä on seurattu tarkkaan THL:n ja STM:n ohjausta. Rokotukset ovat edenneet sitä mukaa, kun rokotteita on saatu, mutta esimerkiksi riskiryhmä 2 on käytännössä kokonaan rokottamatta.

Samoin rokottamatta on lähes koko sote-henkilöstö, mukaan lukien akuuttivastaanotot, leikkaussalien henkilöstö ja terveyskeskussairaaloiden henkilöstö. Koronapotilaita hoitava henkilöstö on rokotettu.

Pirkanmaan alueellista pandemiaryhmää johtava Juhani Sand on huolissaan myös siitä, että lisäksi kokonaan rokottamatta on lukuisia muita tärkeitä ryhmiä, kuten poliisit, jotka toistuvasti altistuvat työssään tartunnalle.

– Ensin pitäisi saada rokotettua Suomessa terveytensä tai yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset ryhmät, Sand sanoo.

Lausunnossa sanotaan, että Pirkanmaalla on suunniteltu massarokotusten toteuttaminen, rokotuspaikat ja niihin rekrytoitava henkilöstö. Jos nyt THL:n johdolla tehtyjen suunnitelmien mukaisesti rokotuksien kohdistumista muutetaan, jää Pirkanmaalle kohdistuvien rokotteiden osuus jopa 40 prosenttia pienemmäksi kuin on suunniteltu.

– Jos on jo palkattu rokottajia ja jos tulee tieto, ettei rokotteita tule, niin aika isoja henkilöstöjärjestelyjä tulee. Rokottaminen on hidas palokunta ryppäiden taltuttamiseen, Sand sanoi tiistaina alueellisen pandemiaryhmän tiedotustilaisuudessa.

