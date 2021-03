Tuhansien sotilaiden turvallisuusoperaatio al-Holissa – Isis-johtajia pidätetty, leiristä löytyi tunneli ja ammuksia

Al-Holin turvallisuustilanne on yhä huonompi. Leirissä on murhattu tänä vuonna ainakin neljäkymmentä ihmistä.

Sunnuntaiaamuna noin 5000 sotilasta jalkautui al-Holin leiriin Koillis-Syyriassa.

Joukon missio oli selvä: Saada valtavan leirin turvallisuustilanne haltuun.

Terrorijärjestö Isis on onnistunut lisäämään toimintaansa siellä huolestuttavasti. Ainakin neljäkymmentä ihmistä on murhattu al-Holin leirissä tänä vuonna. Suuri osa väkivallan kohteeksi joutuneista on irakilaisia.

Osa murhista liittyy terrorijärjestön toimintaan, osa liittynee irakilaisten heimokonflikteihin.

Kurdijohtoisen YPJ-armeijan taistelijat ovat naisia. YPJ:llä on tärkeä rooli al-Holin leirin pyörittämisessä. Handout / YPG

Koillis-Syyrian hallinto on toistuvasti pyytänyt apua kansainväliseltä yhteisöltä al-Holin leirin purkamiseksi tai tilanteen hallintaan saamiseksi.

Suuroperaatioon on koottu kurdijohtoisen SDF-armeijan joukkoja, sekä mies- että naissotilaita.

Yhdysvaltain johtama Isisin vastainen liittouma tukee operaatiota tiedustelu- ja valvontatiedoilla. Yhdysvalloilla on joukkoja alueella.

Irakilaisia Isis-jäseniä otettu kiinni

Operaation ensimmäisessä vaiheessa eristettiin irakilaisten asuttama osa leiristä. Al-Holin irakilaisista osa on pakolaisia, osa terroristijärjestö Isisissä olleita perheitä.

Kolmessa päivässä on saatu kiinni yli viisikymmentä epäiltyä. Koillis-Syyrian hallinnon mukaan viisi heistä johti terroristisoluja, joiden epäillään syyllistyneen murhiin leirissä. (siirryt toiseen palveluun)

– Nämä murhiin syyllistyneet solut levittävät terroristi-ideologiaa leirissä, sanoo Ali Hessen, Koillis-Syyrian turvallisuuspalvelun johtaja uutistoimisto Anhalle.

Al-Holin leirin asukkailta kerätään sormenjäljet. Handout / YPG

Myös etsintäkuulutettuja Isis-terroristeja on otettu kiinni. Tunnetuin on Abu Saed al-Iraq, jonka tiedetään värvänneen monia Isisin riveihin.

Operaatiossa pyritään myös tunnistamaan kaikki leirissä oleskelevat henkilöt. Heiltä otetaan muun muassa sormenjäljet.

Puhelimia, tabletteja, ammuksia

Yhdestä teltasta löytyi kookas tunneli (siirryt toiseen palveluun). Se oli irakilaisten asuttamassa osassa leiriä.

Kolmessa päivässä irakilaisten leiristä on löydetty rynnäkkökiväärin patruunoita (siirryt toiseen palveluun), puhelimia ja tabletteja. Niistä on paljastunut Isisin toimintaan liittyvää materiaalia.

Lisäksi sotilaat löysivät muutaman haavoittuneen henkilön, jotka eivät ole uskaltaneet hakea apua lääkintäteltasta kostotoimenpiteiden pelossa.

Suomalaisten olinpaikasta ei varmaa tietoa

Al-Holin leirissä arvioidaan olevan yli 60 000 henkilöä, pääosin naisia ja lapsia. Leiri on jaettu kahdeksaan eri osaan, joista yksi on varattu pääosin ulkomaalaisille, eli henkilöille jotka eivät ole Syyriasta tai Irakista.

Suomalaisnaisten ja lasten olinpaikasta ei ole varmaa tietoa. Ainakin osa suomalaisista on siirretty Roj-nimiseen leiriin, jossa turvallisuustilanne on parempi.

Isis pyrkii levittämään ideologiaansa ja pelkoa leirissä. Viranomaisten mukaan turvallisuustilanne on romahtamassa. Handout / YPG

Suomi kotiutti leiriltä joulun alla kaksi äitiä lapsineen.

Suomen ulkoministeriö ei kommentoi mahdollisia suomalaisiin kohdennettuja toimia. Ulkoministeriö kertoo Ylelle seuraavansa tilannetta ja olevansa yhteydessä paikalliseen hallintoon.

Vankiloissa tuhansia Isis-terroristeja

Viranomaisten arvioiden mukaan al-Holissa elävistä noin 30 000 on Irakista, 21 000 Syyriasta ja 8 500 on ulkomaalaisia.

Kurdiviranomaiset ovat toistuvasti vedonneet kaikkiin maihin, jotta ne kotiuttaisivat kansalaisensa. Al-Holin leiri on vakava turvallisuusriski alueelle.

Lisäksi kurdiviranomaisten vankiloissa on noin 19 000 miespuolista Isis-taistelijaa Syyriasta, Irakista ja 55 muusta maasta.

– Leirit ja vankilat ovat Isisin kasvualusta. Terrorijärjestö pyrkii kaikin tavoin vapauttamaan jäseniään, rekrytoimaan uusia jäseniä ja radikalisoimaan nuorison. Nämä leirit tulisi purkaa ja maiden tulisi kotiuttaa kansalaisensa, kommentoi Mohammad Amin kurdihallinnosta uutistoimisto Anhalle.

