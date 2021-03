Herätys: Hallitus pohtii Suomen rokotejärjestystä, raudanpuutteeseen vaikea saada apua, näin autat yksinäistä nuorta

Hallituksen pohdinnassa rokotusjärjestys ja koronan jälkeinen aika

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus käy jälleen keskiviikkona koronaneuvotteluja Säätytalossa. Marin kertoi sunnuntaina hallituksen keskustelevan neuvotteluissa rokotteiden kohdentamisesta eniten koronasta kärsiville alueille. Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista katsoo, että rokotusten jakelussa tulisi alkaa huomioida myös alueellinen epidemiatilanne. Näytämme nettisivuillamme suorana klo 12.45 alkaen, kun ministerit saapuvat Säätytaloon.

Raudanpuute vaivaa monia, mutta apua on vaikea saada

Venla Kärkkäinen kertoo, kuinka jäi ilman apua. Sami Takkinen / Yle

Masennusdiagnooseja ilman masennusta. Oireiden vähättelyä. Epätoivoa ja loppumatonta väsymystä. Muun muassa tällaisista kokemuksista kymmenet raudanpuutteesta kärsivät kertoivat Ylelle. Tässä jutussa kolme heistä kertoo tarinansa.

Huomasitko yksinäisyydestä kärsivän nuoren? Seitsemän tapaa auttaa

Vanhemmatkin ihmiset kärsivät tilanteesta, mutta nuorille korona-aika on tosi pitkä pätkä elämässä. Henrietta Hassinen / Yle

Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt jo ennen korona-aikaa, mutta pandemia on pahentanut monien tilannetta. Pitkä poikkeusaika saattaa aiheuttaa pysyviä muutoksia ajattelumalleissa. Kierrettä pysäyttämään tarvitaan muidenkin kuin yksilöiden omia keinoja. Listasimme seitsemän tapaa huomata yksinäiset nuoret.

Nizzassa on kokeiltu monta erilaista koronarajoitusta vuoden aikana

Kaisa Karjalainen-Guzmán odottaa jo turistien paluuta Rivieralle. Jari Mäkinen

Ranskalaiset ovat saaneet tottua tiukkoihin koronarajoituksiin, myös ulkonaliikkumiskieltoon, viime vuoden aikana. Tänään hallitus kokoontuu jälleen pohtimaan koronatilannetta. Kaisa Karjalainen-Guzmán omistaa yhdessä miehensä kanssa ravintolan Nizzassa. Se on ollut kiinni lokakuun lopusta asti.

Pääsiäisen sää enimmäkseen aurinkoinen

Anniina Valtonen / Yle Sää

Keskiviikkoaamuna sateita liikkuu etelässä. Sekä keskiviikkona että torstaina lumisateita liikkuu pohjoisessa. Muuten sää on pääosin poutaista ja aurinkoista. Edelleen on tuulista ja ajankohtaan nähden melko lämmintä. Öisin on vähän pakkasta.

Perjantaina sadekuuroja tai lumikuuroja tulee pohjoiseen ja itään painottuen, mutta muuten viikonlopunkin sää on enimmäkseen poutaista ja aurinkoista.

