Stand up -koomikko Ismo Leikola luo uraa yhdessä vaimon kanssa – Suomessa siihen suhtaudutaan eri tavoin kuin Yhdysvalloissa

Stand up -koomikko Ismo Leikola tuntuu suhtautuvan koronan aiheuttamaan pitkään keikkataukoon melko rauhallisesti. Ikävä lavoille ja yleisön eteen on kova ja huimassa nosteessa ollut ura Yhdysvalloissa paussilla, mutta Leikola näkee pakollisessa tauossa myös hyviä puolia.

Puolet elämästään lentokentillä, autoissa, junissa ja linja-autoissa elänyt kiertäjä on myös nauttinut siitä, että on näinä epänormaaleina aikoina voinut elää melko normaalia elämää.

– Kun mä olen tämmönen iltakoomikko ja usein vielä eri aikavyöhykkeillä, niin menen nukkumaan yleensä joskus neljältä. Nyt korona-aikana saattaa alkaa jo puoli kahdeltatoista silmä lupsaan. Aamulla voin olla jo kahdeksalta keittämässä kahvia.

Aikaa on ollut myös kirjoittamiseen. Häneltä on ilmestynyt puoliso Angelika Leikolan kanssa kirjoitettu kirja, joka kertoo uran luomisesta Amerikassa ja arkisten kokemusten kautta myös suomalaisen ja amerikkalaisen yhteiskunnan eroista.

Leikolat ovat työpari muutenkin. Vaimo auttaa stand up -jutuissa ja on mukana uran luomisessa, vaikka haluaakin varjella yksityisyyttään ja itse karttaa julkisuutta.

Pariskunnan yllätti se, miten Angelikan rooliin Ismon työparina on suhtauduttu Yhdysvalloissa verrattuna Suomeen.

– Suomessa on ollut isompi työ vakuutella ihmisiä siitä, että rouvakin on hauska ja sillä on hyviä ideoita.

Leikola kertoo, että ns. "power couple" -käsite, ajatus pariskunnasta voimakaksikkona ja työparina, on Yhdysvalloissa tutumpi kuin Suomessa. Vaikka muutoin meillä naisen asema onkin parempi ja modernimpi kuin Yhdysvalloissa.

– Suomessa ehkä lähtökohtaisesti oletetaan, että se toinen on aina se veturi ja toinen aina vähän kulkee siinä siivellä, Leikola pohtii.

Puoli seitsemän -ohjelmassa esiteltiin myös Leikoloiden persoonallinen koira Kity, jolla on erikoinen herkkuruoka.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys tästä: