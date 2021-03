Yli 16 000 lasta majoittuu siirtolaiskeskuksissa Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla – Tänä vuonna rajalle odotetaan saapuvan yli miljoona siirtolaista

Yli miljoonan siirtolaisen odotetaan saapuvan Yhdysvaltojen etelärajalle tämän vuoden aikana, kertoo uutistoimisto Reuters. Määrän odotetaan olevan suurin kahteenkymmeneen vuoteen.

Helmikuussa Yhdysvaltojen rajavartiolaitos pidätti noin 100 000 rajan ylittänyttä. Rajavartiolaitoksen apulaisjohtajan Raul Ortizin mukaan huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana siirtolaisten määrä tyypillisesti kasvaa.

– Jo nyt on ollut päiviä, jolloin on pidätetty yli 6 000 ihmistä. Uskoisin, että tänä vuonna rajavartijat tulevat kohtaamaan yli miljoona ihmistä, Ortiz sanoo.

Reutersin mukaan yli 2 000 ilman huoltajaa saapunutta lasta on viettänyt aikaa yli lain salliman 72 tunnin rajan Texasin Donnassa sijaitsevassa siirtolaiskeskuksessa. Näistä nelisenkymmentä on majoittunut suurissa teltoissa jo parin viikon ajan. Keskuksessa on yli 4 000 ihmistä, mikä on yli neljä kertaa enemmän kuin ennen koronavirusaaltoa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön sekä rajavartiolaitoksen hallussa on tällä hetkellä yhteensä yli 16 000 lasta. Texasissa avattiin tiistaina armeijan tiloja siirtolaislasten majoittamiseksi. Armeijan Fort Blissin tiloihin on Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön mukaan siirretty jo 500 lasta.

Ministeriön tavoite on majoittaa Fort Blissiin jopa 5 000 siirtolaista.

– Henkilökunta ottaa lapset vastaan, he käyvät läpi nopean terveystarkastuksen ja saavat tarvitsemansa hygieniatuotteet, ruokaa ja leposijan, ministeriön edustaja kertoo.

Kymmenet tuhannet siirtolaiset ovat matkanneet Hondurasista ja Guatemalasta kohti Yhdysvaltoja tänä vuonna, eikä tulijoiden määrälle näy loppua.

Siirtolaiset pakenevat väkivaltaa ja köyhyyttä

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris keskusteli tiistaina Guatemalan presidentin Alejandro Giammattein kanssa siirtolaistilanteesta.

Valkoisen talon mukaan Harris ja Giammattei sopivat työskentelevänsä sen eteen, että ihmisillä olisi mahdollisuuksia elää omissa kotimaissaan.

– He sopivat etsivänsä innovatiivisia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja parantaa ihmisten elinoloja Guatemalassa ja ympäristössä, Valkoisen talon lausunnossa sanottiin.

Guatemala ja Meksiko aloittivat viikonloppuna yhteisen operaation armeijan ja poliisin voimin siirtolaisten pysäyttämiseksi. Silti tiistaina ainakin 300 ihmistä aloitti matkan kohti Yhdysvaltoja.

Suurin osa siirtolaisista sanoo pakenevansa väkivaltaisuuksia ja köyhyyttä kotimaassaan. Koronapandemian lisäksi oloja pahensi viime vuonna kaksi hurrikaania.