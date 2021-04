Aikuiset haukkuvat ja arvostelevat, mutta lokaposti ei tuki ilmastonuoren suuta – Elina Arpala, 16, haluaa, että maapallo pysyy hengissä

Elina Arpala ei muistele kaikkein ikävimpiä alatyylisiä kommentteja. Hän on säästänyt niiltä myös lähipiirinsä.

Kuka tämä vouhottaja on?

16-vuotias Elina Arpala hymähtää Suomi24-verkkoyhteisössä kirjoitetulle kysymykselle. Kun on saanut ärsyyntyneiltä aikuisilta sosiaalisessa mediassa niskaansa täyslaidallisia, vouhottaja ei tunnu missään.

Arpala on ilmastoaktivisti, joka haluaa, että maapallo pysyy elinkelpoisena kaikelle elävälle. Hän myös sanoo sen tiukasti ääneen livenä tai twitterissä.

Arpala on juossut alkutalven 2021 ympäri Tamperetta pyytämässä ihmisiä allekirjoittamaan Suomen Luonnonsuojeluliiton kansalaisaloitteen turpeen energiakäytön lopettamisesta. 50 000 nimeä täyttyi helmikuussa ja aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi huhtikuussa.

Aloitteessa vaaditaan turpeen polton lopettamista vuoteen 2025 mennessä.

– Tosi moni sukulainen Vimpelissäkin allekirjoitti, Arpala iloitsee.

Hän vaihtoi vajaan 3 000 asukkaan eteläpohjalaiskunnan Tampereen vilinään syksyllä 2020, koska pääsi opiskelemaan Lyseon lukion Eurooppa-linjalle.

"Voimaantunut olo kuin olisi saanut palautettua esseen etuajassa"

Pahin ilmastoaktivistin saama someryöppy liittyy entiseen kotikuntaan.

Vimpelin Kreeta, kiljui some, eikä sitä tarkoitettu kehuksi, vaikka hänet rinnastettiin yhteen maailman tunnetuimmista teineistä, Greta Thunbergiin.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti osoitti mieltään elokuussa 2018 Tukholmassa valtiopäivätalon edustalla. Vuoden päästä maaliskuussa Arpala huusi kesken koulupäivän keuhkojensa täydeltä Vimpelin kunnantalon pihassa: "Käyttäkää järkeä, ilmasto on tärkeä!"

Thunbergin ja Fridays For Future -liikkeen innoittamaan kolmen tunnin maailmanlaajuiseen ilmastolakkoon osallistui eri puolella Suomea arviolta tuhansia koululaisia ja opiskelijoita. Vimpelissä heitä oli kymmenkunta.

Ensimmäinen ilmastolakko Vimpelissä 2019. Seuraavana keväänä lakkoilijoita oli enää neljä. Elina Arpala johtamassa joukkoa harmaa pipo päässään. Elina Arpalan albumi

Arpala muistaa, kuinka aamupäivän tunneilla oli vaikea istua paikallaan, kun kädet tärisivät ja koko ajan tuntui, että jännitys olisi pitänyt saada purkaa pomppimalla tai juoksemalla.

– Jälkeen päin tuli voimaantunut ja aikaansaava olo. Vähän kuin olisi saanut palautettua tosi hyvän esseen viikon etuajassa.

Jokainen mukana ollut kuuli kuittailua, mutta somessa hyökättiin varsinkin Arpalan kimppuun.

Ilmastoa ei koulupinnaamisella pelasteta!

Pahimpia alatyylisiä kommentteja hän ei viitsi muistella ja on säästänyt niiltä myös lähipiirinsä. Ihon alle menivät eniten henkilökohtaisuudet ja viestit, joissa lytättiin myös vanhemmat, jotka olivat kommentoijien mukaan epäonnistuneet tyttärensä kasvattamisessa.

– Äiti ja isä eivät käytä aktiivisesti somea, joten negatiivinen palaute ei löytänyt heidän luokseen niin helposti, eikä minun kannattanut sitä kertoa, hän miettii.

Arpala sanoo, ettei yleensä jää muistelemaan ikäviä kommentteja. Hän uskoo, että aikuiset käyttäytyvät välillä tökerösti netissä, koska eivät ole jo lapsesta asti kasvaneet käyttämään sosiaalista mediaa.

"Ilmastoaktivistilla on Vimpelissä yksinäistä"

Kun etsii kartalta meteoriitin törmäyksestä syntyneen Suomen ja Euroopan suurimman kraatterijärven, löytää myös Elina Arpalan synnyinkunnan. Vimpeli sijaitsee Lappajärven itärannalla.

Kotijärvi pääsi taas otsikoihin, kun sen reunalla tapahtui äskettäin, pääsiäisenä 2021, arviolta 1,6 magnitudin maanjäristys.

Elinkeinoelämää leimaavat metalliteollisuus ja yrittäjyys. Teollisuuden työpaikkoja on tuhatkunta, maatiloja on noin 90 ja viljeltyä peltopinta-alaa vajaat 4 000 hehtaaria.

– Sellaisista keskusteluista tulee sisukas olo, joissa molemmat osapuolet pyrkivät kuuntelemaan oikeasti toistaan. Tulee sellainen tunne, että minua kuunnellaan, ja sillä mitä sanon, on oikeasti väliä iästäni huolimatta. Elina Arpalan albumi

Kunnan sydämestä löytyy lähes kansallispyhätön maineeseen noussut pesäpallokenttä. Moninkertaisen suomenmestarin, Vimpelin Vedon, otteluita on legendaarisimpina vuosina ahtautunut seuraamaan Saarikentälle jopa 4 000–5 000 pesäpallofania.

– Mutta ilmastoaktivistilla on Vimpelissä yksinäistä, sanoo Arpala, joka itsekin osaa käyttää sujuvasti mailaa ja räpylää.

Hänen järjestämäänsä toiseen ilmastolakkoon keväällä 2020 tuli enää kolme muuta nuorta.

"Uudet ajatukset nostattavat muutosvastarintaa"

Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonanmielen, 30,ääni kuulostaa puhelimessa ilahtuneelta.

– Meidän Elinamme! Rohkea tyttö, jolla on vahvat mielipiteet. Innokas ja energinen tulevaisuuden nuori, josta varmasti vielä kuullaan.

Leijonanmieli kertoo, että kunta on tarttunut nuorisovaltuuston entisen varapuheenjohtaja Arpalan tekemään aloitteeseen hiilineutraalista Vimpelistä. Liikuntahallissa on jo meneillään energiauudistus, ja muutenkin on tarkoitus järkevöittää kunnan energiankulutusta.

– Elinkeinoelämä tietysti elää omaa elämäänsä, mutta me olemme esimerkiksi kuntana tehneet kiinteistöstrategian vuoteen 2030.

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kaipaa nuoria lisää mukaan kehittämään suomalaisia kuntia. Pasi Takkunen/Yle

Kunnanjohtajan tiedon mukaan myös Arpalan toinen kuntalaisaloite, viikoittainen kasvisruokapäivä, on edelleen osa vimpeliläiskoulujen arkea.

Myös se on ärsyttänyt sosiaalisessa mediassa.

Maailma pelastuu, kun tyttö on tuonut Vimpeliin kasvisruokapäivän. Meirän poika ei syö kasvisruokapäivänä mitään.

Vimpeliläiset ovat Sam Leijonanmielen mukaan suorasanaisia.

– Ei ajatella, että joskus olisi voinut jättää sanomatta. Pienissä maalaiskunnissa uudet ajatukset nostattavat muutosvastarintaa, ja pienikin asia muuttuu helposti isoksi, hän toteaa.

Kunnanjohtaja uskoo, että mielipide-eroissa näkyy vahvasti myös sukupolvien kuilu.

"Oletetaan, että haluamme tehdä ihmisten elämästä ankeaa"

Lapsena Elina Arpala rakasti moottoriteitä. Niille pääsi, kun perhe teki omalla autollaan lomareissuja Vimpelistä Helsinkiin.

Nyt hän käyttää julkista liikennettä ja on harmissaan, että varsinkin Vimpelin kaltaisessa pienessä kunnassa ilmastokeskustelu junnaa siinä, että autoilua ei voi vähentää, kun lähin kauppa on kymmenen kilometrin päässä.

– Meidän vaatimuksistamme halutaan antaa väärä kuva. Oletetaan, että haluamme kieltää autot tai kotien lämmittämisen tai muuten vaan tehdä ihmisten elämästä ankeaa, Arpala puuskahtaa.

Vimpelin ylpeys, Savojoen ympäröimä pesäpallokenttä, on myös Elina Arpalalle tuttu paikka. Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Hän turhautuu eipäs–juupas-väittelyyn. Sen sijaan, että luetellaan, mitä ei voi tehdä, kannattaisi yhdessä miettiä, mihin pystytään vaikuttamaan.

Aikooko Arpala hankkia koskaan ajokorttia?

– Olisihan se hyödyllinen, kun sukua on paljon maaseudulla. Ajotaito olisi muutenkin hyvä olla, mutta autoa en aio hankkia koskaan.

Turhaa kulutusta välttävä vegaani ei lotraa vedellä, eikä lentomatkustele. Hänellä on jo nyt huono omatunto, koska lukion toisella luokalla Eurooppa-kurssiin kuuluu pakollisena käynti Brysselissä.

– Olen yrittänyt kysyä, voisinko mennä junalla, mutta koulu ei ole lämmennyt ajatukselle. Se veisi liikaa aikaa, Arpala sanoo.

Nuoret potevat usein huonoa omaatuntoa ajattelunsa ja toimintansa ristiriidasta, selviää yliopistonlehtori, dosentti Hannele Cantellin ja yliopettaja Riitta Larnan tutkimuksesta Ympäristövastuullisuus nuorten sanoissa ja teoissa.

Suurin osa nuorista, varsinkin tytöistä, osoittaa yleistä kiinnostusta ympäristöasioita kohtaan.

Elina Arpala uskoo, ettei hänen elämäntapansa poikkea ikäluokkansa keskiverrosta.

– En ole koskaan menettänyt yhtään kaveria ilmastoaktivismini takia, mutta olen saanut paljon ystäviä sen kautta.

"Ei pahalla, mä vaan vihaan Vimpeliä"

Aikoinaan Arpala mietti, että hänestä tulee isona vegaani. Nyt hän on vegaani, joka sanoo, että hänestä tulee isona juristi.

– Monesti ihmiset ajattelevat, että ilmastoaktivistit haluavat olla aikuisina poliitikkoja tai ympäristöministereitä. Minulla on ollut monta vuotta haave, että haluaisin oikeustieteelliseen ja juristin töihin, Arpala kertoo.

Juuri nyt hän haluaa taistella maapallon puolesta kansalaisvaikuttamisen keinoin, koska kokee, että ilmastonmuutos on ihmiskuntaa nopeasti uhkaava katastrofi.

– Ilmastoaktivismi ei ole minulle intohimo, vaan enemmänkin velvollisuus. Haluan työltä ja elämältä jotain ihan muuta, vaikka ei se taida olla kovin realistinen toive, jos ei nyt ruveta tekemään radikaaleja ilmastotoimia, hän toteaa.

Entiselle kotikunnalle on lennähtänyt twitterissä terveiset:

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli purskahtaa nauruun, mutta vakavoituu sitten. Hänen mielestään Arpalan twiitti on nyt hyvä keskustelun herätys Vimpelille, koska nuorissa on toivo tulevaisuudesta. Kunnanjohtaja haluaa vihapuheen pois ja nuoria lisää mukaan politiikkaan ja kehittämään kuntaa.

– Velvoittaisin kuntalaisilta nyt, että annetaan nuorille tilaa ja ymmärretään, että he ovat herkässä iässä. Jotenkin hämmentävää, että aikuiset, jotka sössöttävät joka paikassa koulukiusaamisesta, käyttäytyvät itse samoin.

