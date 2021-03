Kaksi vuotta sitten uponnutta Mary Ann -alusta ei saatu millään ylös, vaan se putosi aina uudestaan pohjaan – vihdoin onnistui: "Nyt pysyy pinnalla"

Pitkään upoksissa ollut purjelaiva on viimein saatu pintaan Kotkan Kantasatamassa. Tällä hetkellä aluksesta pumpataan vettä pois.

– Pumppaamista pitää vielä jatkaa, mutta nyt on varmaa, että se pysyy pinnalla, arvioi rakoitsijana toimivan Rapinsto Oy:n työnjohtaja Timo Tervala.

23 metriä pitkä Mary Ann -purjealus upposi Kantasataman vierasvenelaituriin elokuussa 2019. Omistaja oli hylännyt aluksen laituriin aiemmin samana kesänä.

Alus on tarkoitus saada siirrettyä pois vierasvenelaiturista viimeistään torstaina. Purjealusta on yritetty nostaa uudelleen maanantaista lähtien.

Edellisen kerran alusta yritettiin saada ylös yli viikon ajan alkuvuodesta. Yritys kuitenkin epäonnistui.

Uusi yritys

Nosto-operaatio on jatkunut tällä viikolla. Eilen tiistaina aluksen kyljestä löytyi reikä.

Urakoitsijana toimivan Rapinsto Oy:n työnjohtaja Timo Tervala arvioi, että uppotukki on aiheuttanut reiän, kun alusta on siirretty laituria vasten. Mary Ann -aluksen kyljessä on ollut vanhoja vaneripaikkoja, joista yksi on saattanut irrota siirron aikana.

Tästä huolimatta Tervala oli optimistinen noston onnistumisen suhteen keskiviikkoaamuna. Hän ennakoi aamulla kello yhdeksän aikaan, että Mary Ann saataisiin pystyyn viidessä tunnissa.

Mary Ann saatiin hetkeksi ylös keskiviikkoaamuna, kunnes se painui uudelleen pinnan alle. Krista Kierikka / Yle

Ennen kello kymmentä alus saatiinkin jo hetkeksi pintaan, mutta pian se painui taas pinnan alle. Aluksen ympärille aseteltiin öljyntorjuntapuomit.

Ennen puoltapäivää Mary Annia oli saatu jo uudelleen pintaan. Sukeltaja on paikkaamassa aluksen kyljessä olevaa reikää.

Tällä kertaa purjealus yritetään saada ylös uusin keinoin kuin edellisellä kerralla.

– Alkuperäinen suunnitelma oli siirtää alus toiselle puolelle veden pinnassa nostotyynyjen avulla, pumpata tyhjäksi siellä ja nostaa ylös. Nyt pumput pannaan tyhjentämään ja nostetaan alus tällä puolella, kertoi Heikki Kuokka vierasvenelaituria ylläpitävästä Kotka Yacht Storesta aiemmin tällä viikolla.

