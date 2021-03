Uusi somen salaliittoteoria näkee maskeissa matoja: suomalaistutkija tyrmää ja sanoo, että kyse on ihan normaalista tekstiilikuidusta

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt viime viikon aikoina videoita ja kuvia, joissa kasvomaskeissa näyttäisi olevan ohuita säikeitä. Säikeet ovat erivärisiä, ja ne näyttävät liikkuvan kuin madot.

VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlinin mukaan ilmiölle on ihan looginen ja tavallinen selitys. Kyse on tekstiilikuidusta.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti. (siirryt toiseen palveluun)

Harlin on nähnyt videoita ja kuvia nyt vajaan viikon. Tekstiilikuituselitystä tukee säikeiden pituus, muoto, väritys ja koko.

– Tekstiilikuidut ovat ihan tyypillisiä vaatteista lähteviä kuituja. Videoissa näkyy puuvilla- ja polyesterikuidun näköisiä "olentoja". Hyvin vahvasti viittaa tekstiilikuituun, Harlin sanoo Ylelle.

Tekstiilikuitu on niin tavallista, että suurin osa esimerkiksi huonepölystä on tekstiilikuitua.

– Tekstiilikuitua on joka paikassa aina. Kun tuote otetaan pakkauksesta, ei kulu monta minuuttia, että siinä on ainakin yksi tekstiilikuitu.

Kriisi saa uskomaan kaikenlaista

Tekstiilikuidut ovat hiusta ohuempia ja keveitä. Äärettömän pieni ilmavirta riittää sen heiluttamiseen.

– Ne voivat helposti näyttää liikkuvan. Jo lämmön vaikutus tai hyvin pieni ilmavirta saa mikroskoopin alla jonkinlaista liikettä aikaan.

Suomalaiset ovat jakaneet "matovideoita", mutta ensimmäinen Harlinin näkemä video on lähtenyt Yhdysvalloista. Osa ihmisistä uskoo tällaiseen disinformaatioon.

– Valitettavasti kriisiaikana ihmiset ovat herkempiä uskomaan erilaisia asioita. Kehottaisin laitamaan jäitä hattuun. Ei ole kyse mistään vaarallisesta tai erityisestä.

Huhuilta siivet katki

Harlin sanoo nähneensä kuvia myös oikeasti likaisista maskeista. Maskeissa on voinut olla arkkieläimiä, pieneliöitä tai hyönteisten nymfejä. Tällainen on todella harvinaista ja suojainta on silloin säilytetty huonosti.

Tutkimusprofessori ei usko, että suomalaisesta kaupasta löytyisi tällaisia. Kaupan ja maskin toimittajan lisäksi tulli valvoo suojaimia.

– Oikeasti likaisia maskeja ei ole löytynyt pitkään aikaan kaupasta, koska maailmalla tavaraa on niin helposti saatavilla. Likaantuneita tuote-eriä tuskin liikkuu.

Ovatko matovideot älyttömin disinformaatio, mistä olet kuullut?

– On tässä kaikennäköistä kuultu, mutta en mene siihen, mikä olisi vielä hassunkurisempi. En halua, että asiat lähtevät taas kiertämään. Mitä nopeammin huhulta saa siivet katki, sen parempi, Harlin sanoo.