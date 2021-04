Britannia juhlii pääsiäisenä myös "peruuntunutta" joulua – rokotuksissa onnistunut maa alkaa vapautua sulkutoimista, jotka Suomessa voivat olla vielä edessä

LontooPiknik-viiniään siemaileva Steven Warr ei peittele tunteitaan. Lasten ja lastenlasten tapaaminen Lontoon Regent’s Parkissa kuukausien sulkutoimien jälkeen herkisti entisen poliisin.

– Olimme kaikki kyynelissä. Olemme sosiaalista väkeä, ja rajoitukset ovat panneet henkisen jaksamisen koetukselle.

Steven Warrille ero lapsista ja lastenlapsista on ollut raskasta aikaa. Entinen poliisi työskentelee vapaaehtoisena koronarokotteen jakelussa. Pasi Myöhänen / Yle

Britannian koronasulku on ollut yksi maailman pisimmistä ja ankarimmista. Maan pääministeri Boris Johnson “perui joulun“ suuressa osassa Englantia vain viisi päivää ennen aattoa. Tiukat yhteiskunnan sulkutoimet laajenivat koko Britanniaan tammikuun alussa.

Nyt rajoitukset ja hyvin etenevä rokotuskampanja ovat purreet. Jo 30 miljoonaa brittiä on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen, ja kieltoja puretaan askel kerrallaan.

Koko Warrin klaani on saanut yhden annoksen rokotetta, ja tapaaminen puistossa tuntui turvalliselta.

– Kun tapaamiset sallittiin tällä viikolla, tulimme heti Lontooseen Birminghamista. Emme ole viettäneet aikaa yhdessä sitten syyskuun, Steven Warrin tytär Amy Warr selittää.

Tieto brittimuunnoksen vaarasta vahvistunut

Englannissa tapaaminen kotitalouksien välillä on ollut tästä viikosta alkaen sallittua, mutta vain ulkosalla enintään kuuden hengen ryhmissä. Ravintoloiden terassit avautuvat parin viikon kuluttua, ja esimerkiksi pubien sisäpöytiin pääsee toukokuussa.

Readingin yliopiston mikrobiologian professorin Simon Clarken mielestä asteittainen yhteiskunnan avaaminen on paikallaan. Kiirehtiminen toisi riskejä, sillä viruksen brittimuunnos on paitsi tarttuvampi myös selvästi vaarallisempi (siirryt toiseen palveluun) – toisin kuin aiemmin luultiin.

– Muunnokseen liittyvä kuolleisuus on 40–60 prosenttia korkeampi aiemmin vallalla olleeseen viruksen muotoon verrattuna. Tieto vaarallisuudesta on vahvistunut ajan kuluessa, Clarke selittää.

Lontoossa Thamesjoen rannalla seisovasta muurista on tehty koronaviruksen uhrien kansallinen muistomerkki. Vapaaehtoiset saavat käydä maalaamassa muuriin punaisen sydämen kuolleiden muistoksi. Andy Rain / EPA

Britannian parantunut tilanne osoittaa kuitenkin, että brittimuunnoskin voidaan taltuttaa.

Koronaviruksen toisen aallon tuoma ylikuolleisuuden kausi Britanniassa on maan tilastokeskuksen mukaan nyt käytännössä ohi (siirryt toiseen palveluun).

Virus on vaatinut viime päivinä kymmeniä kuolonuhreja päivittäin, kun tammikuussa lähes koko kuukauden ajan koronakuolemia kirjattiin noin tuhat joka päivä.

– Viruksen muunnoksista ei kannata panikoitua, mutta riskit täytyy pitää mielessä. Rokotusten vaikutus näkyy jo, mutta ankarat rajoitukset ovat edelleen tärkeämpi tekijä Britannian tilanteen kohentumisen taustalla, arvioi professori Clarke.

Britannian hallitusta kiitellään jo – muttei varauksetta

Britannia on ollut koronatoimissaan äärimmäisyyksien maa. Saarivaltio on rokotuksissa Euroopan nopein, mutta kuolemantapausten määrä väestöön suhteutettuna on yksi maailman korkeimmista.

Pääministeri Boris Johnson pyysi hiljattain hallituksen epäonnistumisia anteeksi (siirryt toiseen palveluun), ja hänen kannatuksensa on lähtenyt nousuun (siirryt toiseen palveluun) onnistuneen rokotuskampanjan myötä.

Warrin klaani järjesti yhteispiknikin heti kun säännöt sen sallivat. Joululahjat ja pääsiäismunat leviteltiin samalle retkiliinalle. Pasi Myöhänen / Yle

Amy Warrin mies Matthew Lockley panttaa kuitenkin edelleen anteeksiantoaan.

– Rokotukset ovat ainoa asia, jossa olemme onnistuneet. Olemme poukkoilleet kuin jojo: avanneet ja sulkeneet yhteiskuntaa. Toiminnan olisi pitänyt olla järjestelmällisempää.

Nyt tilanne on hyvä, ja Britannian kesä näyttää näillä näkymin vapaammalta kuin monessa muussa Euroopan maassa.

Amy Warrilla on viesti niille, joiden maissa sulkutoimet saattavat koventua lieventymisen sijaan.

– Se on raskasta, mutta tämä kaunis päivä on jo saanut minut jo lähes unohtamaan sulkutoimet. Eivät rajoitukset ikuisesti jatku, ne pitää vain ottaa päivä kerrallaan.

