Kittilän laskutusjupakasta ehdollista vankeutta ja sakkoja neljälle

Lapin käräjäoikeus on tuominnut neljä Kittilän kunnan johtoon kuulunutta henkilöä niin sanotussa laskutusjutussa. Rangaistukset ovat sakosta ehdolliseen vankeuteen.

Tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta ja petoksen yrityksestä saivat kunnanhallituksen entinen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk.), kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas.) ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk.)

Käräjäoikeus katsoi, että Kurula, Maunula ja Mäkitalo olivat vuosina 2013–2015 tilanneet Pertti Eilavaaralta oikeudellisia neuvoja ilman, että Kittilän kunta olisi tehnyt päätöstä palvelujen tilaamisesta kunnalle. Käräjäoikeuden mukaan neuvot oli pyydetty puheenjohtajiston käyttöön yksityishenkilöinä. Eilavaaran lausunnot eivät olleet saapuneet kunnan haltuun eivätkä kaikki silloiset Kittilän kunnanhallituksen jäsenet tai virkamiehet olleet olleet tietoisia vastaajien menettelystä.

Oikeuden mukaan 9500 euron suurinen lasku oli ensin hyväksytty ilman toimivaltaa ja sen jälkeen lasku oli yritetty maksattaa Kittilän kunnalla, mutta kunnan palkkasihteeri oli huomannut asian eikä laskua ollut maksettu kunnan varoin. Käräjäoikeuden mukaan kolme kuntapäättäjää olivat näin yrittäneet hankkia itselleen taloudellista hyötyä ja aiheuttaa taloudellista vahinkoa Kittilän kunnalle ja teossa oli käytetty hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta.

Entinen vs. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg ja Kurula tuomittiin virka-aseman väärinkäyttämisestä myös vuonna 2015 tapahtuneessa toisessa laskuasiassa. Tässä tapauksessa Eilavaaran lasku oli 7100 euroa.

Kurulan tuomio oli 3 kuukautta 15 päivää ehdollista vankeutta. Mäkitalo ja Maunula saivat 3 kuukautta ehdollista vankeutta. Tornberg sai 50 päiväsakkoa, josta tuli maksettavaa 2300 euroa.

Seitsemän ihmisen syytteet hylättiin

Toisessa laskuasiassa syytettiin myös silloisia Kittilän kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä silloista vs. hallintojohtajaa Sanna Ylinampaa virkarikoksista. Käräjäoikeus on katsonut, että syyttäjä ei kyennyt osoittamaan vastaajien rikkoneen mitään tiettyä heitä velvoittanutta säännöstä tai määräystä, joita he olisivat olleet velvollisia virkatoiminnassaan noudattamaan ja jonka perusteella heidät olisi voitu tuomita rangaistukseen virkarikoksesta.

Kaikki 11 vastaajaa eli syytettyä kiistivät syytteet.

Käräjäoikeuden keskiviikkona antama tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa ylempiin oikeusasteisiin.

Lisää Kittilä-jupakan ratkaisuja tulossa

Muita Kittilän kuntajupakkaan liittyviä oikeusjuttuja on vireillä Lapin käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa. Toukokuussa käräjäoikeudessa on määrä alkaa käsittely jutussa, jossa lähes 40:ää entistä ja nykyistä kuntapäättäjää syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä, joka liittyy kunnan entisen hallintojohtajan Esa Mäkisen syrjäyttämiseen.

Rovaniemen hovioikeuden odotetaan antavan lähiaikoina tuomion jutussa, jossa joukko Kittilän kuntapäättäjiä on syytteessä entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän potkuista. Lapin käräjäoikeus hylkäsi kittiläläisten syytteet kesällä 2019, mutta syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen.