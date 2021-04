Monet maat vaativat Myanmarin sotilasjunttaa kuriin – venäläiskenraali kävi kertomassa, että Venäjä seisoo juntan rinnalla

Mandalayn kaupungissa vietiin haavoittunutta mielenosoittajaa turvaan 22. maaliskuuta. Mielenosoituksissa on kuollut yli 500 siviiliä.

Mandalayn kaupungissa vietiin haavoittunutta mielenosoittajaa turvaan 22. maaliskuuta. Mielenosoituksissa on kuollut yli 500 siviiliä. Stringer / EPA

Viime lauantai oli Myanmarin sotilasjuntan vastaisten protestien tähän asti väkivaltaisin päivä. Sotilaiden luoteihin kuoli yli sata siviiliä, paikallisten tarkkailijoiden mukaan.

Samana päivänä kun ihmisiä ammuttiin kaduille, Myanmarin asevoimat vietti vuosipäiväänsä järjestämällä suuren paraatin pääkaupungissa Naypyidaw’ssa. Paikalle saapunut Venäjän apulaispuolustusministeri (siirryt toiseen palveluun), kenraali Aleksandr Fomin sai osakseen suurta huomiota.

Venäjä haluaa tiivistää suhteita

Fominin viesti oli, että Venäjä haluaa syventää sotilaallisia suhteita (siirryt toiseen palveluun) Myanmariin.

Samaan aikaan muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat ilmoittaneet pakotteista helmikuun alussa vallan kaapanutta sotilasjunttaa vastaan.

Myanmarin kenraalit kiittelivät vuolaasti venäläisvierastaan. Hän sai seremoniaalisen miekan ja mitalin sotilasjuntan johtajalta Min Aung Hlaingilta.

Myanmarin sotilasjuntan johtaja kenraali Min Aung Hlaing luovutti mitalin apulaispuolustusministeri Aleksandr Fominille. Reuters

Venäjältä löytyy ymmärrystä yksinvaltiaille

Venäjän toiminta Myanmarissa ei ole sille kovin poikkeuksellista, arvioi vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista.

– Autoritaariset valtiot, kuten Syyria, Venezuela ja tässä tapauksessa Myanmar voivat laskea sen varaan, että Venäjän kaltaiset valtiot ovat heidän tukenaan, Ruohomäki sanoo.

Myanmar on ostanut aseita Venäjältä jo aiemmin eikä sotilasvallankaappaus häiritse kaupunkäyntiä, joka on tärkeä Myanmarille.

– Myanmar on pitkään hankkinut suurimman osan aseistaan Kiinasta, mutta se on pyrkinyt monipuolistamaan hankintojaan. Myanmarilaisia sotilaita on myös ollut koulutettavana Venäjällä, Ruohomäki kertoo.

Myanmarin kalustoa armeijan vuosipäivän paraatissa lauantaina 27. maaliskuuta. Samana päivänä kuoli toistasataa mielenosoittajaa. AOP

Kiinan osuus Myanmarin asehankinnoista on viime vuosina ollut noin puolet, mutta myös Venäjä on noussut tärkeäksi aseidentoimittajaksi.

Tukholman rauhantutkimusinstituutin Siprin tietokannasta käy ilmi, että Myanmar on ostanut Venäjältä muun muassa lentokoneita, helikoptereita ja ilmatorjuntakalustoa.

Kiina on joka tapauksessa selvästi merkittävämpi kumppani kuin Venäjä, koska asetoimitusten lisäksi se on investoinut Myanmariin.

Sotilasjuntalla on turvanaan kaksi tukijaa, joilla on veto-oikeus YK:n turvallisuusneuvostossa. Se suojaa ainakin YK:n asettamilta pakotteilta.

Mielenosoittajat pelottavat Venäjää ja Kiinaa

Venäjällä ja Kiinalla on yhteinen huoli ja se liittyy siihen, mitä tapahtuu kaduilla eri puolilla Myanmaria.

– Kaikki itsevaltaiset hallinnot pelkäävät kansannousuja, ihmisoikeuksia ja sananvapautta. Ne pelkäävät, että kansa vaatii johtajia tilille teoistaan, Ruohomäki sanoo.

Venäjän sotilaallinen väliintulo Syyriassa pelasti presidentti Bashar al-Assadin pahasta pinteestä syksyllä 2015. Presidentti Vladimir Putin ja presidentti Assad tapasivat lentotukikohdassa lähellä Latakiaa, Syyriassa joulukuussa 2017. Michael Klimentyev / Sputnik / EPA

Mitä Venäjä sitten haluaa Myanmarista? Venäjä teki paluun Lähi-itään ryminällä osallistumalla suoraan Syyrian sotaan. Myanmarissa Venäjän kunnianhimo on rajallisempi ja on selvä, että täällä Kiina määrä tahdin.

– Venäjää kiinnostaa asekauppa ja se haluaa pelata kansainvälistä peliä raskaassa sarjassa, vaikka se ei oikeastaan sinne kuuluisi, Olli Ruohomäki arvioi.

Venäjän kansainvälisen valta-aseman tavoittelu on näkynyt muun muassa Itä-Ukrainan sodassa, Krimin miehityksessä, Libyassa ja erityisen rajusti Syyriassa. Siellä Venäjä käytännössä pelasti presidentti Bashar al-Assadin väliintulollaan syksyllä 2015.

Venäjää on syytetty vakavista sotarikoksista, kuten sairaaloiden ja muiden siviilikohteiden pommittamisesta syyrialaisjoukkojen rinnalla.

“Venäjä osa ongelmaa, ei ratkaisua”

– Venäjän kohdalla tuntuu toteutuvan ajatus, että jos se voi olla osa ongelmaa, miksi se olisi osa ratkaisua. Voiko joku kertoa yhden kansainvälisen kriisipisteen, jossa Venäjä olisi toiminut rakentavasti? On ongelmallista, ettei yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa haeta rauhanomaisia ratkaisuja, Olli Ruohomäki luonnehtii.

Venäjä on kuvaillut Myanmarin tapahtumia (siirryt toiseen palveluun) poliittisten voimien “erimielisyydeksi” ja maan sisäiseksi asiaksi.

Viime vuosien rajuin kriisi Myanmarissa on muslimivähemmistön vaino, joka sai alkunsa levottomuuksista Länsi-Myanmarissa.

Vuonna 2017 Myanmarin armeija käynnisti laajan hyökkäyksen muslimitaustaisten rohingojen kotiseuduille ja sadattuhannet ihmiset joutuivat pakenemaan. Suurin osa heistä päätyi alkeellisille leireille Bangladeshissa.

Sisällissota uhkaa

Thaimaan asevoimien julkaisemassa kuvassa tuodaan haavoittuneita Myanmarista Thaimaahan Mae Hong Sonin maakunnassa. Rajan takana Myanmarin ilmavoimien koneet ovat tehneet ilmaiskuja karenvähemmistön alueille. AOP

Myanmarissa on vuosikymmeniä ollut käynnissä useita pienempiä konflikteja armeijan ja eri etnisistä ryhmistä tukea hakevien sissiliikkeiden välillä. Osa näistä ryhmistä on ilmoittanut taistelevansa sotilasjunttaa vastaan.

Ruohomäen mukaan tilanne kiristyy nopeasti, ja maa on ajautumassa kohti sisällissotaa. Jos pientä toivonpilkahdusta hakee, se voisi tulla Pekingistä.

– Kiina haluaa vakautta. Se haluaa suojella omia taloudellisia satsauksiaan, kuten infrastruktuurihankkeita ja muita sijoituksia. Tästä syystä voisi toivoa, että Kiina painaa jarrua Myanmarin asevoimien täysin holtittomalle toiminnalle, Olli Ruohomäki sanoo.

Myanmarin väkivaltaisuudet ovat tähän mennessä vaatineet jo yli 500 siviilin hengen, kertoo tietoja kuolonuhreista keräävä poliittisten vankien tukijärjestö AAPP (siirryt toiseen palveluun).

Luku kasvaa päivä päivältä, kun Myanmar luisuu kohti entistä laajempaa selkkausta.

