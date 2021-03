Yellow Flight on tulppaanillajikkeista on suosituin.

Yellow Flight on tulppaanillajikkeista on suosituin. Esa Huuhko / Yle

Kotimaisten tulppaanien kovin sesonki on nyt käynnissä. Partaharjun puutarhalla Pieksämäellä on pakattu tulppaaneja parhaimmillaan kolmessa vuorossa, jotta kauppojen hyllyillä on riittänyt kukkia. Kauppapuutarhaliiton mukaan helmi-maaliskuussa ostetaan yli 70 prosenttia koko talven kukista.

Tämän talven tulppaanien kokonaismäärä on Suomessa noin 64 miljoonaa kukkaa, joista 36 miljoonaa kasvatetaan Pieksämäellä. Määrä on vähemmän kuin vuosi sitten, sillä aikainen pääsiäinen sekä koronan aiheuttama varovaisuus ovat hieman hillinneet kokonaismäärää.

– Olemme jo 10 vuoden ajan vieneet kukkia myös Venäjälle, mutta tänä vuonna tilaus sinnepäin oli pienempi, kertooPartaharjun puutarhan toimitusjohtaja ja osa-omistaja Hanna Suhonen.

Suhonen on kuitenkin iloisesti yllättynyt kotimaisesta tulppaanimenekistä.

– Tämä talvi on ollut tulppaanin riemukulkua. Kun ihmiset on olleet paljon kotona, niin sinne on ilmeisesti haluttu iloa ja piristystä kukkien muodossa. Se on meille kasvattajille hyvä juttu.

Vielä 20 vuotta sitten Partaharjulla tulppaaneja myytiin vain noin miljoona vuodessa, kun leikkoruusu oli paljon suositumpi. Nykyään tulppaanit ovat puutarhan päätuote.

– Leikkoruusun tuotanto on melkein tyystin loppunut Suomessa ja tulppaanin kaltaiset sipulikukat on tullut mukaan isommin.

Tänä vuonna yksittäisen kimpun kokokin on kasvanut: aiemmin myytiin enemmän esimerkiksi kymmenen tulppaanin kimppuja, mutta nyt koteihin kaivataan jopa 25 tulppaanin kimppuja.

– On yllättävää, että kuinka suosittuja isommista kimpuista on tullut.

Tulppaanikimppujen koko on kasvanut. Esa Huuhko / Yle

Tänä vuonna tehdään Suomessa myös tulppaanilajike-ennätys, sillä on nyt viljelty noin 500 erilaista lajiketta. Suomen suosituin tulppaanilajike on monta vuotta putkeen ollut keltainen yksinkertainen Yellow Flight.

Partaharjulla lajikkeita on noin 80, sillä isossa mittakaavassa pitää erikoisemmat lajit pitää jättää muiden kasvatettavaksi. Maallikko ei tulppaanilajikkeita ehkä erota, mutta värit erottaa ja niitäkin Partaharjulla on paljon. Suhosen mukaan halutuimmat värit vaihtelevat sesongin mukaan.

– Äitienpäivänä on enemmän punaista, ystävänpäivänä vaaleanpunaista ja näin pääsiäisenä keltaiset ja oranssit ovat suosituimpia. Myös rikkaampi vaaleanpunainen tuntuu olevan hyvin suosittu nykyään, Suhonen sanoo.

Suhonen antaa myös pari vinkkiä tulppaanin ostajalle: osta kaupasta mahdollisimman tuore, nupullaan oleva kimppu ja säilytä se kotona mahdollisimman viileässä.

– Parhaitenhan tulppaani säilyisi jääkaapissa, mutta ehkä siitä ei siellä olisi niin paljon iloa kuin keittiön pöydällä, Suhonen naurahtaa.