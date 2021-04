Pohjanmaalla sijaitsee Suomen kuntien "kummajainen", jossa kaikki valta on yhden puolueen käsissä – se ei kuitenkaan ole ongelma, jos yksi ehto täyttyy, sanoo tutkija

Yhden puolueen kunta on Korsnäs. Lisäksi neljässä Suomen kunnassa valtuustoon valittiin viime vaaleissa vain kahden puolueen edustajia.

Yhden puolueen kunta on Korsnäs. Lisäksi neljässä Suomen kunnassa valtuustoon valittiin viime vaaleissa vain kahden puolueen edustajia. Yle

Suomessa on puolen tusinaa kuntaa, joissa kunnanvaltuutetuista yli 80 prosenttia edustaa yhtä puoluetta. Yhdessä näistä kunnista asuu Martti Lantto.

Lantto on kesäkuun kuntavaaleissa ainoa keskustalainen ehdokas Mustasaaressa Pohjanmaalla. Kuntaa hallitsee ruotsalainen kansanpuolue RKP, valtuustossa on muitakin ryhmittymiä, mutta keskustalla ei ole kunnassa ollut ehdokkaita miesmuistiin.

Lantto sanoo, että "yhden puolueen" kunnassa on toisin ajattelevan vaikea saada ääntään kuuluviin, mutta hän haluaa silti yrittää.

– Ikäviäkin kommentteja on ehdokkuudestani kuulunut valtapuolueen suunnasta.

Lantto on sitä mieltä, että demokratia ei hänen kotikunnassaan toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Hän näkee asian myös kielikysymyksenä.

– Kunnan asukkaista yli 30 prosenttia on suomenkielisiä. Siinä mielessä RKP:n edustus on liian suuri.

Äänestysaktiivisuus on hyvä mittari

Neljässä Pohjanmaan rannikon kunnassa eli Mustasaaressa, Vöyrillä, Närpiössä ja Korsnäsissä yli 80 prosenttia valtuutetuista edustaa RKP:tä. Korsnäs on Suomen kuntien joukossa kummajainen: valtuusto on kokonaan yhden puolueen käsissä.

Myös keskusta pitää valtaa useissa kunnissa. Merijärvellä ja Pyhännässä yli 80 prosenttia valtuutetuista on keskustalaisia. Kaikkiaan 79 Suomen kunnassa valtuutetuista yli puolet on keskustalaisia.

Martti Lantto on sitä mieltä, että kuntapolitiikassa pitäisi pyrkiä hyvään yhteistyöhön yli puoluerajojen. Martti Lanton albumi

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom ei pidä vallan keskittymistä yhdelle puolueelle ongelmana kuntademokratian kannalta.

– Se ei ole ongelma niin kauan kuin kuntalaiset itse eivät pidä sitä ongelmana.

Yksi hyvä mittari on äänestysaktiivisuus.

Pekola-Sjöblomin mukaan ei ole näkyvissä, että kunnissa, joissa valta on keskittynyt yhdelle puolueelle, äänestettäisiin laiskemmin kuin kunnissa, joissa valta on jakautunut useille puolueille. Pikemminkin päin vastoin.

Viime kuntavaaleissa neljä vuotta sitten koko maan äänestysprosentti oli 58,8. Esimerkiksi Mustasaaressa äänestysprosentti oli 71 ja Korsnäsissa peräti 78. Myös keskustavetoiset Merijärvi ja Pyhäntä ylittivät reippaasti koko maan äänestysprosentin.

Myös Martti Lantto äänesti neljä vuotta sitten, vaikka vaihtoehtojen joukossa ei varsinaisesti oman puolueen ehdokasta ollutkaan.

– Ei puolue ole minulle kynnyskysymys, jos ehdokas on pätevä.

Hyvä tyyppi väärästä puolueesta

Marianne Pekola-Sjöblom painottaa kuntavaalien erilaista roolia verrattuna kansallisiin vaaleihin. Tutkimukset pitkältä ajalta osoittavat, että kuntavaalit ovat enemmän henkilövaalit kuin puoluevaalit.

Kuntaliiton laajan kuntalaistutkimuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan 83 prosenttia kuntavaalien äänestäjistä pitää ehdokasta valitessaan tärkeänä tai erittäin tärkeänä henkilöä. Päättäjiksi äänestetään hyviä tyyppejä.

Vasta toisena tulee puolue: puoluetta tai valitsijayhdistystä pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä perusteena ehdokkaan valinnalle 65 prosenttia äänestäjistä.

Kuntavaaleissa tyypillistä on myös, että äänestyspäätökseen vaikuttaa ehdokkaan asuinpaikka. Valtuustoon halutaan oman kylän naisia ja miehiä. Asuinpaikan merkitys korostuu esimerkiksi kuntaliitoskunnissa.

Oman kylän tuttu ehdokas voi olla se hyvä tyyppi, vaikka olisikin väärästä puolueesta.

Pekola-Sjöblom huomauttaa, että kuntavaaleissa äänestetään ihmisiä päättämään oman kunnan asioista eikä vertailu kansallisen politiikan voimasuhteisiin tai kansallisten vaalien puoluekannatuslukuihin ei ole välttämättä järkevää.

– Eri kunnissa on erilaiset haasteet, erilaiset toimintakulttuurit ja erilaiset palvelurakenteet. Siksi kuntalaiset voivat äänestää kuntavaaleissa eri tavalla kuin kansallisissa vaaleissa ja myös puolueet voivat tehdä erilaista politiikkaa kuntatasolla ja valtakunnan tasolla.

Yhden ja kahden puolueen kunnat Suomessa Yle / Riikka Tähtinen

Aina voi haastaa

Entä jos äänestäjälle puolue on aatteen ja periaatteen asia eikä mieli taivu äänestämään väärän puolueen hyvääkään ehdokasta?

– Niinkin voi tietysti joissakin tapauksissa olla, myöntää Pekola-Sjöblom.

Silloinkin ratkaisun avaimet ovat Pekola-Sjöblom mukaan omissa käsissä.

– Ainahan voi koota yhteen samanmielisten kuntalaisten joukon, perustaa valitsijayhdistyksen ja asettua itse ehdokkaaksi vaaleihin. Se on yksi keino haastaa valtapuoluetta.

Kuntavaaleissa ehdokas tarvitsee taakseen puolueen tai vähintään 10 hengen valitsijayhdistyksen.

Aino-Maria Hakala haluaa tuoda kokoomuslaista ajattelua RKP:n hallitsemaan kuntaan. Terhi Varjonen/Yle

"Uskon, että pystyn tekemään aika rohkeaa politiikkaa"

Maalahtelainen Aino-Maria Hakala on päättänyt ryhtyä tienraivaajaksi. Hänen nykyinen kotikuntansa on yksi Suomen neljästä kahden puolueen kunnasta. Valtuustossa on kuluneella vaalikaudella istunut 21 RKP:n edustajaa ja 6 sosialidemokraattia.

Hakala pyrkii valtuustoon kokoomuksen ehdokkaana. Hän haluaa tarjota kotikuntansa äänestäjille vaihtoehdon: nykyistä moniäänisempää keskustelua ja politiikan tekemiseen enemmän suuntautumista kohti tulevaisuutta.

– Uskon, että täältä löytyy porukka, joka on kanssani samaa mieltä ja haluaa minut edustajakseen valtuustoon.

Kokoomus on vasta järjestäytymässä Maalahdessa. Ehdokkaita on tähän mennessä kaksi ja paikallisosasto on perusteilla.

– Toivon, että ulostuloni vaaliessa rohkaisee muitakin tulemaan mukaan ja sanomaan ääneen mielipiteensä.

Hakala itse ei ole syntyperältään maalahtelainen. Melko tuoreena kuntalaisena ja äidinkieleltään vähemmistöön kuuluvana hän kokee olevansa tietyllä tavalla ulkopuolinen. Sitä hän pitää myös yhtenä vahvuutenaan.

– Asiat näkee eri tavalla, kun on muualta tullut ja voi myös sanoa asioita vapaammin. Ei tarvitse pelätä, että menettää mielipiteittensä takia ystäviä. Uskon, että pystyn tekemään aika rohkeaa politiikkaa.

"Vähemmistöjen asiat ovat minulle kaikista tärkeimpiä"

Vuosi sitten eteläpohjalaiseen Kurikan kaupunkiin muuttanut Leena Lindholm on myös valmis panemaan itsensä likoon kuntavaaleissa. Lindholm on äidinkieleltään ruotsinkielinen.

– Vähemmistöjen asiat ovat minulle kaikista tärkeimpiä ja niitä haluan ajaa.

Kurikka on keskustavetoinen kaupunki, mutta valtuustossa on edustus kuudesta muustakin puolueesta - ei kuitenkaan Lindholmin omasta puolueesta RKP:stä.

– Katsotaan mikä on tilanne kesäkuun vaalien jälkeen.

Lindholm pyrkii Kurikan valtuustoon RKP:n ainoana ehdokkaana. Hän myöntää, että suomenkielisessä kunnassa riittää tietä raivattavaksi. Yksinäiselle ehdokkaalle läpipääsy vaaleissa ei ole helppoa, mutta jo ehdokkuus avaa mahdollisuuden pitää esillä tärkeitä asioita.

Lindholm ei harkinnut eikä aio harkita jatkossakaan muita puolueita, vaikka valtaa pitävien puolueiden listoilta valinta olisi todennäköisempää.

– Ei tule kysymykseen, ilman muuta pysyn RKP:ssä. Siinä en periksi anna.

Lindholm kertoo kuntavaaleissa aina äänestäneensä RKP:tä. Oma ehdokkuus takaa tällä kertaa sen, että perinne voi jatkua.

– Minulle on suuri merkitys sillä, että voin äänestää omaa puoluetta.

Leena Lindholm on muuttanut suomenkieliselle Etelä-Pohjanmaalle Loviisasta. Kotiutumisessa on auttanut punttisali. Elina Niemistö / Yle

Muitakin vaikuttamisen keinoja

Äänestämistä kuntavaaleissa pidetään tärkeänä. Lähes kolme neljästä kuntalaisesta kokee, että se on tärkein keino vaikuttaa oman kunnan asioihin.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom muistuttaa, että muitakin keinoja kuntalaisilla on.

– Kuntalaiset haluavat vaikuttaa myös suorien osallistumiskanavien kautta.

Kunnan asioihin voi päästä vaikuttamaan monella tavalla (siirryt toiseen palveluun).

Kuntaliiton tekemän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan suosituimpia suoran osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja ovat lähialueen kehittämiseen osallistuminen sekä yhdistysten tai järjestöjoen toimintaan osallistuminen. Vastaajat kertoivat myös osallistuvansa kuntien asiakaskyselyihin, vanhempainiltoihin ja talkootyöhön lähiympäristön hyväksi.

Vastanneista noin kolmannes kertoi ottaneensa suoraan yhteyttä kunnan viranhaltijaan ja viidennes luottamushenkilöön.

