Joko toinen kerta toden sanoo? Pyry ja Lumi pääsevät pääsiäisenä samaan aitaukseen – pandojen parittelu onnistuu nyt "hyvällä tuurilla"

Ähtärin eläinpuiston pandatarhalla ei pääsiäisen pyhinä levätä, sillä pandojen valvontaa tehdään nyt ympäri vuorokauden.

Pandojen kiima on käsillä ja koska se kestää Lumi-naaraalla vain päivän-pari, eläinpuistossa on oltava tarkkana, että ollaan oikeaan aikaan asialla.

– Pyry-panda on jo jonkin aikaa tuntenut ilmassa huumaavia tuoksuja ja kääntänyt kuonon Lumin suuntaan. Nyt Lumi on ilmaissut suostumuksensa ja pandat tapaavat pääsiäisen aikaan, toteaa eläinpuiston pandatoimintojen päällikkö Anna Palmroth.

Pandat päästettiin samaan tilaan ensimmäisen kerran viime keväänä. Niiden ensimmäinen kiima meni kuitenkin "leikiksi". Nyt sekä pandat että ihmiset ovat varmempia asiasta, arvelee eläinpuiston intendentti Marko Haapakoski.

– Kokemus tuo aina taitoa hommaan. Myös meidän eläintenhoitajille on tullut varmuutta ja viime vuoden perusteella tiedämme paremmin miten eläimet käyttäytyvät, Haapakoski sanoo.

Ettei tulisi vahinkoja

Viime vuonna Lumi ja Pyry käyttäytyivät varsin rauhallisesti päästessään yhteen. Niiden yhteen päästämisessä pitää silti olla tarkkana, sillä jos ajoitus on väärä, voi lopputulos ollakin tappelua ja nahistelua.

– Huonossa tapauksessa voi tulla vahinkoakin, Haapakoski sanoo.

– Jos karhunaaras vaikka huitaisee liian innokasta urosta, voi tulla esimerkiksi verinaarmuja. Sen kynnet ovat kuitenkin terävät karhunkynnet.

Lisääntymisen kannalta huonoin vaihtoehto olisi kuitenkin se, että kiima-aika menisi ohi ilman, että pandat pääsisivät edes kokeilemaan, miten tulevat toimeen.

Lumin osalta ruokailut ovat kiiman myötä muuttuneet kylpemiseksi ja muuksi touhuiluksi, mikä kertoo h-hetken lähestymisestä. Birgitta Vuorela / Yle

Eläinpuiston pandala suljetaan yleisöltä 2. huhtikuuta ja se on kiinni, kunnes kiima on ohi ja pandat palaavat omiin aitauksiinsa. Sulku kestää arviolta vajaan viikon.

– Meillä on tarkoitus päästää ne tutustumaan toisiinsa useampaan kertaan. Se parantaa yleensä lisääntymisen mahdollisuuksia, Haapakoski sanoo.

Ruoka ei maistu

Lumin virtsasta on seurattu kiiman edistymistä jo jonkun aikaa. Tästä keskiviikosta eteenpäin hormoniseurantaa tehdään reaaliajassa, kun eläinpuistolle on tullut seurantaa tekemään Gentin Yliopiston tutkija Jella Wauters. Wauters on perehtynyt pandojen lisääntymiseen.

Silmämääräisesti Lumin kiiman lähestyminen on nähty sen käyttäytymisen muutoksina.

– Kun Lumi-pandan käytös muuttuu, se intoutuu juoksemaan päätä pahkaa, peseytyy lammikossaan ja loiskuttelee vettä altaastaan, Palmroth sanoo.

Lumi onkin käyttänyt viime aikoina valveillaoloaikansa mieluummin peseytymiseen kuin ruokailuun kuten aiemmin.

– Ruoka ei sille maistu niin kuin ennen, Haapakoski tietää.

Keskola odottaa varmuuden vuoksi pandavauvoja pandatalon yhteydessä. Birgitta Vuorela / Yle

Keskola valmiina

Se, onko Lumi-panda kevään jälkeen raskaana, tiedetään todennäköisesti vasta kesällä. Haapakosken mukaan pandan raskaus etenee niin, että esimerkiksi raskaustestillä ei muutaman viikon päästä saada selville, onko hormonaalista muutosta tapahtunut.

Vaikka parittelun todennäköisyys on nyt parempi kuin viime vuonna, ei Haapakoski uskalla silti lähteä veikkaamaan, miten käy.

– Hyvällä tuurilla raskauden mahdollisuudet on aivan hyvät.

Pandojen Suomeen tullessa sopimuksessa edellytettiin keskolaaa pandatalon yhteyteen. Se odottaakin valmiina varmuuden vuoksi.

– Jos lisääntymistä tapahtuu ja sitä tarvitaan, käyttötaitoa löytyy, Haapakoski lupaa.

