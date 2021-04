Taistelu vallasta halvaannutti pienen rajakunnan vuosia sitten, eikä mikään muuttunut – nyt Parikkalan koko kunnanhallitus erosi

Keskinäistä kinaa kunnassa on aiheuttanut muun muassa Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiseen liittyvä sotku. Arkistokuva Parikkalan valtuustosalista.

Keskinäistä kinaa kunnassa on aiheuttanut muun muassa Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiseen liittyvä sotku. Arkistokuva Parikkalan valtuustosalista. Kari Kosonen / Yle

Vuosia jatkunut virkamiesten ja poliitikkojen keskinäinen epäluottamus ja tyytymättömyys päätöksentekokulttuuriin on johtanut itärajan pienessä maalaiskunnassa järeään päätökseen.

Etelä-Karjalan Parikkalassa koko kunnanhallitus päätti alkuviikosta erota. Eroa ehdotti kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg (kesk.), ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen jäsenten mukaan syynä ei ollut mikään yksittäinen tapahtuma tai tekijä, vaan pitkään jatkunut tilanne laukesi lopulta eron muodossa.

– Olimme pakotettuja tällaiseen päätökseen, toteaa kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja, Uus-Parikkalan sitoutumattomien Maija Valkeapää.

Lue lisää: Parikkalan kunnanhallitus erosi – taustalla Parikkalan Raja Oy:n perustamiseen liittyvä epäluottamus

Valkeapää peräänkuuluttaa kunnan päätöksenteolta avoimuutta. Hänen mielestään päätöksenteossa ei ole noudatettu yhteisiä pelisääntöjä. Kunnanhallitus on hänen mielestään usein ollut pimennossa.

– Asioita ei ole tuotu kunnanhallituksen tietoon niin kuin olisi pitänyt. Myöskään hallituksen sisällä viesti ei ole aina kulkenut. Vaikka asioita kysytään ja selvitetään, vastauksia ei aina saa. Usein tuntuu, ettemme istu samalla puolen pöytää. On kummallista, että yhteistyö on näin kankeaa.

Taustalla tulehtunut työilmapiiri ja muita sotkuja

Vaikka yksittäistä syytä eroon ei löytynytkään, Parikkalassa keskinäistä kinaa on aiheuttanut muun muassa Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen suunnittelu. Parikkalan entinen elinkeinojohtaja Pekka Reiman perusti yhtiön tukemaan kansainvälistymistä ilman kunnanjohtaja Vesa Huuskosen eli esimiehensä lupaa.

Parikkalan kunnanhallitus piti yhtiön perustamista kunnan etujen vastaisena ja yhtiön perustaminen peruttiin.

Kunta irtisanoi Pekka Reimanin keväällä 2020. Irtisanomisen syyksi kerrottiin muun muassa tehtävien laiminlyönnit. Reiman vei asian eteenpäin ja eroa käsitellään parhaillaan Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Parikkalan Raja Oy:n sotku on kuitenkin vain jäävuorenhuippu. Vuonna 2020 kunnan työntekijät kertoivat pahasti tulehtuneesta työilmapiiristä. He vaativat jo vajaa vuosi sitten parempaa tiedonkulkua, avoimuutta ja työntekijöiden ajatusten ja ehdotusten huomioon ottamista.

Kunnan toimintakulttuuriin liittyvät ongelmat ovat jatkuneet jo pitkään.

Kunnan työntekijät kertoivat viime vuonna tulehtuneesta työilmapiirista kunnanvirastolla. Arkistokuva Parikkalan kunnanvirastosta. Kare Lehtonen / Yle

Vuonna 2013 Parikkala ryvettyi kunnanjohtajakohussa, kun Hans Olander ajettiin pois kunnanjohtajan paikalta. Sotkua ruodittiin runsaasti mediassa, ja lopulta julkinen riitely halvaannutti kunnan.

Lue lisää: Pieni kunta tuhosi yhden miehen uran ja oman maineensa – näin Parikkalan kunnanjohtaja hävisi taistelun vallasta

Hans Olanderin jälkeen kunnanjohtajan tuoliin istahti pitkän upseerinuran tehnyt Vesa Huuskonen. Usean kuntalaisen mielestä valinta osui nappiin, sillä jämäkkään johtamiskulttuuriin tottunut Huuskonen ei ole juuri kuvia kumartanut.

Vuosia kohun jälkeen Vesa Huuskonen sanoo, että päätöksenteon avoimuudessa olisi pientä parantamisen varaa.

– Kunnanjohtajalla on lakisääteiset tehtävät noudattaa kunnan hallintosääntöä, mutta myös kunnanhallituksen on sitä noudatettava. Muuten kokonaisuus ei toimi. Ei täällä mitään jyräämistä ole, mutta kieltämättä jotkut asiat saattavat tulla yllätyksenä kunnanjohtajalle, joka kuitenkin valmistelee ja esittelee asioita kunnanhallitukselle, Huuskonen sanoo.

Muitakin mielipiteitä riittää.

Eron taustalla vaalitemppu

Kunnahallituksen jäsenen, keskustan Timo Neuvosen mielestä kunnanhallituksen eron taustalla on vaalitemppu. Hänen mukaansa Pekka Reimanin tapausta käytetään nyt lyömäaseena.

– Tämän Reimanin tapauksen pohjalta lähdettiin rakentamaan epäluottamusta. Tilanne on hankala, sillä oikeudessa kuullut todistajanlausunnot ovat salaisia eikä siellä esiin tulleita asioita vastaan voi mitenkään puolustautua.

Myös Neuvosen mukaan kunnahallituksessa on pitkältä ajalta huomattavissa kahtiajakautuneisuutta, joka näkyy käytännön asioiden hoidossa. Hänen mukaansa kunnassa vähemmistö myötäilee kunnanjohtajaa, ja sitten on enemmistö.

Neuvosen mielestä kunnanjohtaja ja häntä kannattava vähemmistö ovat jarruttaneet kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä.

– Esimerkiksi Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen on aina pysähtynyt kunnanjohtajaan.

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskosen mukaan väitteet elinkeinoelämän jarruttamisesta ovat tuulesta temmattuja. Arkistokuva. Kalle Purhonen / Yle

Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen ei löydä perusteita Neuvosen väitteille.

– Parikkalan rajanylityspaikan hanketta ovat keskeisimmin edistäneet kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. He ovat kunnasta ainoat henkilöt, jotka ovat tätä työtä tehneet viime vuodet tiiviisti yhteistyössä maakuntajohtajan kanssa.

Huuskosen mukaan se, ettei kansainvälistäminen ole edennyt, johtuu osin koronakriisin aiheuttamista järjestelyistä valtioneuvostossa. Lisäksi nyt useita diplomaattiasioita tarkastellaan sekä Suomen ja Venäjän kesken ja jossakin määrin myös EU:n ja Venäjän välillä.

– Osa Parikkalan kuntapäättäjistä ei tunne näitä kansainvälistämiseen liittyviä käytäntöjä ja suhtautuu asiaan huomattavan yksinkertaisena tien ja rakenteiden rakentamisena, ottamatta huomioon sitä, että kahden eri valtion on asiasta sovittava ja sovitettava vielä rakentaminen yhteen.

Huuskonen toivoo, että keskustelu Parikkalan tilanteesta saa jatkossa rakentavia näkemyksiä ja ehdotuksia tilanteen parantamiseksi, eikä niissä kohtuuttomasti heijastuisi kuntapolitiikka ja kuntavaalien läheisyys.

Muutamia tapauksia valtuustokaudessa

Koko kunnanhallituksen eroaminen ei ole pikkujuttu. Kuntaliiton lakiasiainjohtajan Juha Myllymäen mukaan se ei ole Suomessa kovin yleistä.

– Neljän vuoden valtuustokauden aikana tulee muutamia tapauksia. Toisaalta Suomessa on paljon kuntia, joissa ei ole koskaan tullut tällaisia asioita esille, Myllymäki sanoo.

Hänen mukaansa kunnanhallitusten erot painottuvat usein juuri valtuustokausien lopulle.

– Usein vuosien kuluessa on kehittynyt syitä, joiden takia yhteistyö ei enää suju. Joskus myös vaalien lähestymisen takia näkemyseroilla on suurempi merkitys ja päädytään tällaiseen ratkaisuun.

"Kamelin selkä katkesi"

Parikkalan kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Maija Valkeapää(sit.) kertoo, että sitoutumattomat, kokoomus ja kristillisdemokraatit toivoivat ongelmiin toisenlaista ratkaisua kuin eroaminen. He olisivat toivoneet, että yksittäiset ihmiset olisivat osanneet tehdä oikeita johtopäätöksiä.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, joten ero oli ainoa vaihtoehto.

– Kamelin selkä katkesi ja nyt ollaan tässä pisteessä. Se osoittaa, että kunnanhallituksessakin on tehty virheitä, Valkeapää sanoo.

Valkeapää kertoo ehdottaneensa useaan otteeseen kunnanhallitukselle itsearviointia ja jopa työnohjausta. Ehdotukset eivät ole saaneet juuri vastakaikua.

– Luottamuksen rakentaminen on keskeistä. Lisäksi kunnanjohdon ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua pitää parantaa, sitä ei ole ollut tarpeeksi.

Moni kaipaa avoimuutta

Kokoomuksen Markku Uimonen ei halua tuoda tarkemmin esiin, keitä kohtaan epäluottamusta on. Hänenkin mukaansa epäluottamus on kuitenkin tullut esiin useammassa tilanteessa.

– Ei ole esimerkiksi toimittu yhteisten pelisääntöjen mukaisesti tai on menetelty niin, ettei kunnanhallitus ole sitä voinut hyväksyä. Meidän esityksessämme oli kyse tuon epäluottamuksen esilletuonnista, mutta se kääntyikin niin, että koko hallitus otti siitä vastuun, selittää Uimonen.

Kari Kosonen/Yle

Uus-Parikkalan sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtajanJouni Kiviahon mukaan kunnanhallitus ei ole pystynyt tuomaan tarpeeksi selkeästi esiin tyytymättömyyttään esimerkiksi kunnanjohtajaa kohtaan.

– Kunnanjohtajaa on näennäisesti tuettu, mutta sitten koko ajan on oltu taustalla tyytymättömiä. Keskusta on vaatinut Huuskosen eroa selkeästi. En pidä kaksinaamaisesta pelistä, tyytymättömyys pitäisi tuoda esille selkeämmin, niin että viesti menee perille.

Kiviaho toivookin päätöksenteolta jatkossa lisää avoimuutta.

– Varmasti kaikkien, niin kunnanjohtajan, johtavien virkailijoiden ja poliitikkojen kuin työntekijöidenkin olisi syytä käydä peilin edessä.

Antti Paajanen (kesk.) toivoo, että toimintakykyinen kunnanhallitus saadaan kasaan, vaikka muutoksia ei heti syntyisikään.

– Se on kaikkien kuntalaisten etu.

Parikkalan kunnanvaltuuston on määrä valita uusi kunnanhallitus kokouksessaan 8. huhtikuuta.