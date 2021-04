Alkot kutistuvat vauhdilla – Katso videolta, millainen on Suomen pienin pitkäripainen, jossa asiakas ei pääse häviämään hyllyjen taakse

Palvelupäällikkö Jaana Turta on saanut minialkosta pääosin hyvää palautetta, vaikka aluksi valitettiin lyhentyneistä aukioloajoista. Katso videolta (noin 1min), miltä Suomen pienimmässä Alkossa näyttää.

Suomen ainoaan minialkoon Hausjärven Oitissa astutaan sisälle paikallisen marketin eteisestä. Tuulikaapissa sijaitsevassa Alkon ovessa on pitkä ovenkahva, joka muistuttaa vanhoista ajoista, jolloin viinakauppa oli kansan puheissa pitkäripainen. Muilta osin Oitissa ollaan uuden ajan airuita.

Hukkaneliöitä ei ole.

50 neliön kokonaispinta-ala kattaa myymälän, varastotilaa ei minialkossa juuri ole. Pienempiäkin Alkon myymälöitä Suomesta löytyy, mutta lisätilat kasvattavat niiden koon Oitin myymälää isommaksi.

– Meille mahtui ennen koronarajoituksia kymmenen, viisitoista asiakasta kerrallaan. Nyt voidaan ottaa sisään maksimissaan neljä, Oitin Alkon palvelupäällikkö Jaana Turta kertoo.

Minialko on pilotti.

– Muutoksissa lähdettiin liikkelle siitä, että pienelle paikkakunnalle tehdään pieni myymälä, joka palvelee lyhyemmillä aukioloajoilla ja pienemmällä hyllyvalikoimalla. Henkilökuntaakin on tavanomaista vähemmän.

Väkeviä ja fiinimpiä viinejä

Oitin Alkon perusvalikoima on rakennettu hausjärveläiseen, väkevämpiä arvostavaan makuun. Sesonkiviinit ja kotimaiset panimotuotteet tuovat vaihtelua, loput saa verkkovalikoimasta tilaamalla.

– Aika perinteisesti Hausjärvellä mennään. Tarjonta painottuu sen myötä väkevämpiin, mukana on vähän erikoisempia viinejä ja kotimaisia panimotuotteita.

Juomia toimitetaan Oitin minialkoon kerran viikossa ja tuotteet hyllytetään saman tien. Perusvalikoimassa on 400 tuotetta, jokaisesta juomaryhmästä jotakin. Täydennyksiä tehdään sesonkeina ja asiakastoiveiden mukaan.

Minialkoon piipahtanut asiakas kertoo asuvansa lähistöllä ja esittelee itsensä "Jussiksi vaan". Hänelle minialkon valikoima riittää hyvin.

– Ostan aina yhtä ja samaa, vähän väkevämpää. Värilliset juomat eivät sovi minulle.

Nykyisin Kärkölän Järvelässä asuva Aira Appelqvist pistäytyi Alkossa kauppareissulla. Hänelle on tärkeää asioida tutussa paikassa, josta löytyvät kauppa, apteekki ja Alko.

– Punaviini on minun juttuni. Jos vieraita käy, kysyn heiltä toiveita juomista ja vuosien varrella tutuksi tulleilta myyjiltä saan hyvät vinkit siihenkin. Tykkään käydä täällä, vaikka Alkon myymälä löytyisi lähempääkin.

Molemmat arvostavat sitä, että Oitissa on oma myymälä, josta saa tuotteet suoraan hyllyltä. Noutopistettä ei kumpikaan käytä.

Myyjä Mervi Ajo on Oitin Alkon asiakkaille tuttu monien vuosien ajalta. Tuija Veirto/ Yle

Sähköä säästyy, toiminta tehostuu

Alkot kutistuvat muuallakin kuin Oitissa. Tilamuutoksia on tehty viime vuosina eri puolilla Suomea kiihtyvällä tahdilla.

Myymälöitä Alkolla on tällä hetkellä 366, niistä enää kymmenkunta on omia kiinteistöjä.

Liikepaikat haetaan vuokratiloista asiakasvirtojen ääreltä. Uudistuksissa pyritään tilojen toimivuuteen, tehokkuuteen ja energiasäästöihin. Siihen ohjaavat myös Alkon ympäristötavoitteet.

– Esimerkiksi viime vuonna meidän neliöt pienenivät 24 prosenttia. Energiasäästöä syntyy siitäkin, että hyödynnämme uudistuksissa muun muassa led-valaistusta, kertoo Alkon Etelä-Suomen aluepäällikkö Pirjo Hirvonen.

Lyhentyneiden hyllymetrien tilalle ovat tulleet uuden ajan verkkokauppapalvelut ja noutopisteet, joita on mittava määrä.

Oitin malli laajenee?

Oitin minialko täyttää syksyllä kolme vuotta. Jaana Turtan mukaan ensi syksynä edessä on tarkkailujakso, jolloin on tarkoitus katsoa tarkemmin tuloksia.

– Seurataan, kuinka pienemmät neliöt näkyvät ja tuntuvat. Millaista asiakkaitten ostokäyttäytyminen on, kuinka olemme heitä pystyneet palvelemaan ja onnistuneet toteuttamaan nimenomaan hausjärveläisten toiveita.

Jos Oitin pilotti todetaan toimivaksi, malli saattaa monistua.

Jaana Turta ei usko, että Alkon myymälä katoaa Oitista ainakaan lähiaikoina.

– Lyhentyneet aukioloajat hämmensivät alkuun asiakkaita. Nyt niihinkin on totuttu. Palvelusta on tullut kiitosta. Samoin siitä, että Alko on voitu säilyttää omalla paikkakunnalla.