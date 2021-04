Terveyskeskus muuttui lennossa tehokkuutta tavoitteleviksi tiimeiksi – Mehiläisen johtaman yhteisyrityksen alku on ollut hankalaa: ylitöitä ja irtisanoutumisia

Päijät-Hämeessä muokataan perusterveydenhuollon palveluita Mehiläisen johdolla uuteen uskoon. Mehiläinen voitti viime vuonna järjestetyn tarjouskilpailun ja jo vuoden alusta uusi yhteisyritys on vastannut yli 133 000 asukkaan terveyspalveluista Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä.

Kuntayhtymä odottaa, että Mehiläinen pystyy kääntämään rempallaan olleet perusterveydenhuollon palvelut päijäthämäläisten parhaaksi. Ja vielä niin, että maakunnan verovarat siihen riittävät.

Tässä yhtälössä on ensimmäisenä alkanut oireilla henkilöstö.

– Alku on ollut hankalaa. Hoitajilta on tullut paljon palautetta, että he eivät jaksa. He ovat katsoneet jo toisia työpaikkoja, sanoo Harjun terveyden tehyläinen pääluottamusmies Pirjo Ylioja.

Yliojan mukaan työnantaja pyytää usein myös ylitöihin.

– Minulle on tullut yhteydenottoja, että joka päivä pyydetään ylitöihin. Työolot pitäisi tehdä sellaisiksi, että työvuoro riittää oman työn tekemiseen. Osa työntekijöistä ei pysty jäämään, sillä onhan heillä omakin elämä.

Tiimiesimiehenä toimiva Sote ry:n luottamusmies Saija Granlund vahvistaa, että ylitöitä on ollut lähes päivittäin.

– Tietysti toimintamalli ja tapa on uusi, mutta ylitöiden määrä kertoo siitä, että hoitajia kaivattaisiin lisää.

Irtisanoutuneiden joukossa myös lääkäreitä

Harjun terveyden luottamusmiesten mukaan alkuvuoden aikana on irtisanoutunut ainakin 16 henkilöä. Joukossa on eri alan ammattilaisia – myös lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

– Työtahti on kiristynyt ja vastaanottoajat ovat lyhentyneet. Mietin asiakkaan näkökulmasta, että teemmeköhän me yhtä laadukasta työtä kuin ennen, pohtii tehyläinen pääluottamusmies Pirjo Ylioja.

Sopimuksen ehdot ovat tiukat: hoitoon on päästävä aiempaa nopeammin ja palvelut tuotettava niin, että Päijät-Hämeen kuntien rahat riittävät. Mehiläinen lupasi sotekeskukseen laajemmat aukioloajat ja 24/7 toimivan digivastaanoton. Potilaat luvattiin myös hoitaa aiempaa tehokkaammin lääkärivetoisella tiimityömallilla.

Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhteisyritys on nyt toiminut kolme kuukautta. Sinä aikana neljä terveysasemaa on yhdistetty Lahdessa yhdeksi sotekeskukseksi. Avosairaanhoidossa on otettu tiimimalli käyttöön. Lahdessa on seitsemän tiimiä, joissa työskentelee lääkäreitä, hoitajia, psykiatrisia hoitajia, sosiaaliohjaajia ja fysioterapeutteja.

– Meillä on useampi tiimityöhuone, joissa hoitajien on helppo konsultoida lääkäriä tai kollegaa ja siten hoitaa asiakas jo ensimmäisen yhteydenoton aikana, kertoo käynnistysvaiheen toimitusjohtaja Joonas Turunen.

Koska tavoitteet ovat kovat ja hyvinvointiyhtymä seuraa tavoitteiden toteutumista, on Harjun terveydessä käytössä erilaisia mittareita. Tiedolla johtaminen, eli tietoon perustuva päätöksenteko on tullut arkipäiväksi.

– Me tiedämme lääkärien ja hoitajien tuotettujen käyntien määriä, puhelumääriä, erikoissairaanhoidon lähetemääriä, labralähetteiden määriä. Meillä on avosairaanhoidossa tavoitteena, että sairaanhoitaja voisi hoitaa neljä puhelua tunnissa, sanoo Turunen.

Puheluissa kyse ei ole pelkästään hoidon tarpeen arvioinnista tai ajanvarauksesta, vaan potilaan vaiva halutaan ratkaista jo ensikontaktissa.

Mehiläinen on antanut digiratkaisunsa Harjun terveyden käyttöön. Harjun terveyden tavoitteena on saada 30 % palveluita käyttävistä asukkaista digipalvelujen käyttäjäksi. Alkuvuoden aikana digiklinikalle on otettu yhteyttä 5000 kertaa. Marjo Pirilä / Yle

Ensi vuoden alusta Harjun terveys aikoo ottaa käyttöön tulospalkkauksen. Syksyllä Harjun terveys ja palveluiden tilaaja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä päättävät "avainmittareista". Jos Harjun terveys yltää mittarin tavoitetasoon, yhtiö maksaa henkilöstölle enemmän palkkaa.

Perehdytys etänä

Muutoksen aiheuttamista ongelmista huolimatta tuloksia on jo tullut.

Lahdessa hammaslääkäriin oli aiemmin hyvin vaikea päästä. Nyt potilaat ovat tyytyväisiä, sillä vastaanottoaikoja on saanut aiempaa helpommin. Silti lupaus viikon odotusajasta kiireettömään hoitoon on kaukana. Kiireettömän ajan saa tällä hetkellä 2-3 kuukauden päähän. Perushammashuollon tarkastusjonot on kuitenkin saatu purettua.

Lääkäreiden luottamusmies Anna Tuokkolan mukaan Harjun terveyden lääkärit ovat kuormittuneita ja lisätöitä kertyy. Luottamusmiehet tekivät kyselyn lääkäreille ja hammaslääkäreille: Vastausten mukaan osa lääkäreistä on stressaantuneita ja ahdistuneita uudesta työtavasta. Osa puolestaan odottaa, että tiimimallista tulee toimiva alkuvaikeuksien jälkeen.

Anonyymiin kyselyyn vastattiin muun muassa näin:

"Palvelujärjestelmä on tehty sietämättömäksi työhyvinvoinnin sekä potilasturvallisuuden kannalta. "

"Tiimimalliin siirtyminen on yhtä kaaosta. Tiimissä hoitajat konsultoivat taukoamatta lääkäriä, yhteen asiaan ei ehdi kunnolla perehtyä."

"Rooli muuttuu konsultiksi."

"Kommunikaatio johdon tasolta olematonta ja sekavaa."

"Mielestäni jo nyt systeemi on selkeästi järkevämpi ja tehokkaampi kuin aiempi vaikka ollaan ihan alussa."

"Toisaalta se helpottaa asiakkaan tilannetta, toisaalta yleislääkärin työkalu - aika - mietityttää."

"Voi konsultoida kollegaa nopeammin ja helpommin. Taitotaso kasvaa."

Luottamusmies Anna Tuokkolan mukaan hammaslääkäreitä ja lääkäreitä on perehdytetty uusiin työtapoihin niukasti lähinnä sähköpostiviestien välityksellä ja koko henkilöstöä koskevilla Teams-kokouksilla.

– Muuttuvaan työnkuvaan perehtymiseen olisi saanut antaa enemmän aikaa, viestittää Tuokkola.

Hänen mukaansa lääkäreitä ja hammaslääkäreitä tarvittaisiin töihin enemmän, että työtaakkaa saisi jaettua.

Kunnianhimoisista tavoitteista ei tingitä

Harjun terveyden käynnistysvaiheen toimitusjohtaja Joonas Turunen ymmärtää, että henkilöstö on ollut kovilla. Lyhyessä ajassa on tehty isoja muutoksia. Myös korona vaikeuttaa tilannetta.

Turunen johtaa itsekin paljon etänä ja käy Lahdessa vain silloin tällöin. Hän toimii Harjun terveyden lisäksi Mehiläisen perusterveydenhuollon palveluiden johtajana.

– Tässä on se haaste, että siirrymme tiimityömalliin lennosta ja samaan aikaan meidän täytyy huolehtia asiakkaista. Tätä kaikkea haastaa myös koronarokotustoiminta, joka vie resursseja.

Harjun terveyden käynnistysvaiheen toimitusjohtaja Joonas Turunen vakuuttaa, että henkilöstön kuormitus helpottaa kevään aikana. Marjo Pirilä / Yle

Turusen mukaan ylitöihin pyydetään siksi, että kaikki potilaiden asiat saadaan hoidettua saman päivän aikana. Joissakin tapauksissa on ollut sairauspoissaoloja tai muita ennakoimattomia poissaoloja kuten karanteeneja korona-altistuksen vuoksi.

– Me tarkkailemme koko ajan miehitystä. Jos tarvitaan lisää lääkäreitä tai hoitajia, heitä rekrytoidaan lisää.

Turusen mukaan Harjun terveys on päättänyt palkata viisi sairaanhoitajaa digiklinikalle sekä kuusi hoitajaa lisää moniammatillisiin tiimeihin.

Irtisanoutumisten tarkkaa lukumäärä Turunen ei kerro, mutta yhtiön tiedotteen mukaan henkilöstön lähtövaihtuvuus on kuukaudessa 3 prosenttia. Siitä ei voi päätellä irtisanoutuneiden määrää, sillä luku pitää sisällään päättyneet määräaikaisuudet. Turusen mukaan lukuun lasketaan myös ne, jotka eivät ole olleet päivääkään töissä Harjun terveydessä, vaan ovat irtisanoutuneet liikkeenluovutuksen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi työvapaalla olevat henkilöt.

Harjun terveys seuraa henkilöstön kuormitusta. Turusen mukaan sairauspoissaolot vastaavat normaalia määrää sotealalla.

– Meillä on tiimeissä fiilismittarit. Päivittäin kysymme, miten päivä on sujunut ja millainen tyytyväisyys työhön on.

Lisäksi koko henkilöstölle lähetetään kuukausittain henkilöstöpulssi, jossa kysytään suosittelisitko Harjun terveyttä työnantajana.

Turunen lupaa, että tilanne helpottaa huhtikuussa, kun väkeä on saatu rekrytoitua lisää. Mutta muutosvauhtia ei aiota höllentää.

– Harjun terveys ja tilaaja ovat asettaneet muutoksille kunnianhimoisen aikataulun ja tavoitteen. Meillä on tarkoitus linjata huhtikuun lopussa uusi organisaatio, joka selkeyttää tilannetta ja helpottaa työntekijöitä.

Yt-neuvottelut menossa – tukipalveluissa pelätään väen vähentämistä

Harjun terveys aloitti maaliskuun alussa yhteistoimintaneuvottelut. Asiakastyötä tekevän henkilöstön määrää lisätään, mutta samalla tehostetaan tai mahdollisesti ulkoistetaan tukipalveluja.

Tehtävien uudelleenjärjestelyt koskevat alustavan arvion mukaan noin 20 henkilöä ja vähennykset arviolta enintään 20 työntekijää. Tukipalveluihin kuuluvat välinehuolto, tekstinkäsittelijät ja sihteerit.

Heitä edustava luottamusmies Eira Sällinen ehtii kiireeltään nopeasti kertoa henkilöstön huolista. Sällisellä on haastatteluun aikaa vain viisi minuuttia, sillä työpöydällä odottavat välineet, joiden pitäisi joutua jo eteenpäin.

– Meiltä puuttuu tänään kuusi työntekijää, kun on lomia ja kaksi äkkinäistä sairastapausta, joten joudumme järjestämään työpisteet uudestaan.

Sällistä ja muita tukipalveluiden työntekijöitä pelottaa käynnissä olevat yt-neuvottelut.

– Jos meitä vähennetään, niin miten ehdimme tehdä kaiken lomien ja sairaustapausten aikana. Me olemme se ratas, joka pyörii, että tavaraa kulkee kaikkiin yksiköihin.

Harjun terveyden muutokset eivät ole tähän asti muuttaneet välinehuoltajien työtä. Muutos voi olla vasta edessä.

– Jos yksikin meistä vielä tippuu pois, niin en tiedä miten jaksamme tehdä. Sitten pitää vain ilmoittaa eteenpäin, että nyt täytyy jossain muuallakin höllätä.

