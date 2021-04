Lahjakkaan e-urheilijan ura voi tyssätä seinien puutteeseen – lajille kaivataan samanlaisia treenipaikkoja kuin muulle ammattiurheilulle

Counter-Strikea pelaava Leevi Järvi sanoo, että Kajaanissa on hyvät puitteet e-urheilun ammattilaisuralle, varsinkin jos on opiskelija eSports Business-linjalla.

Counter-Strikea pelaava Leevi Järvi sanoo, että Kajaanissa on hyvät puitteet e-urheilun ammattilaisuralle, varsinkin jos on opiskelija eSports Business-linjalla. Timo Sihvonen / Yle

Miten e-urheilija voi kivuta ammattilaistiimiin? Sen tietää Suomen suosituimmaksi elektronisen urheilun organisaatioksi valitun ENCEn Niklas "Willkey" Ojalainen. Kuuntele lisää Ylen nopeet ja syvät uutisia Yle Areenasta.

Elektronista urheilua halutaan nostaa muiden ammattiurheilulajien rinnalle. Alan ammattilaiset toivovat harrastajille samanlaisen kasvuympäristön kun muillakin lajeilla on.

Suomen elektronisen urheilun liiton mukaan e-kilpaurheilijan uraa tulisi tukea enemmän, koska moni mahdollinen huippupelaaja jää huomaamatta tai lopettaa ammattiurheilun tarvittavien treeniolosuhteiden puuttumisen vuoksi.

Tällä hetkellä e-urheilijoille ei esimerkiksi ole tarjolla yleisiä suorituspaikkoja, joissa harjoitella. Harrastajat voivat jäädä ilman tarvittavia tiloja, välineitä tai yhteyksiä, joita tarvitaan kun haaveilee ammattilaisurasta.

– Toisin kun perinteisen urheilun puolella, eihän kaupungit rakenna isoja suorituspaikkoja, joita voisi kuka tahansa käyttää. Se hidastaa lajin kasvua voimakkaasti, että ei ole tiloja toistaiseksi, sanoo Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Ville Qvist.

Tiloille olisi Qvististä tarvetta, sillä hänen mukaansa e-urheilua seuraa ja harrastaa erittäin suuri määrä nuoria, joita perinteiset urheilulajit eivät tavoita. Lajin harrastajien määrä on kasvanut entisestään koronan aikana, mutta epidemia on myös hidastanut lajin kehitystä.

Tukea kaivataan myös uran aikana

Myös osa e-urheilijoista on sitä mieltä, ammattilaisuraa ei tueta tällä hetkellä tarpeeksi, vaikka ammattiura voi olla mielessä jo varhain.

– Kyllä on valtavasti kehitettävää. Monta talenttia on varmasti mennyt ohi suun, koska he ovat valinneet muita lajeja tai elämää liittyvää, kun ei ole mahdollisia urapolkuja ollut, tiivistää Kajaanissa Kajak eSportsin tiimissä pelaava Leevi Järvi.

E-urheilussa adrenaliini virtaa, pelatessa pääsee haastamaan itseään ja kilpailemaan. Sen takia laji kiehtoo ammattimaisesti pelaavaa Leevi Järveä. Voit katsoa Järven CS:GO pelaamista videolta.

Järvi on päässyt pelaamaan Counter-Strike:Global Offensive peliä ammattimaisesti, kun hän aloitti opiskelun eSports Business-linjalla Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Sitä kautta järjestyivät laitteet ja mahdollisuudet kehittyä.

Koulu tarjoaa pelaajille ammattilaisvalmennuksen, harjoitustilat ja taustatukea pelaajauralle. Ennen e-urheilu-uraa Järvi harrasti pitkään salibandya, jonka rinnalla hän myös pelasi.

Järven mukaan e-urheilu on myös kehittynyt paljon. Laji on ottanut isoja steppejä sinä aikana, kun Järvi on ollut lajin parissa.

– Se on yhtä hyvä siinä missä muutkin urheilulajit, vanhemmatkin ihmiset ymmärtää mitä se on.

