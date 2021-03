4 000 Tredusta valmistunutta sai virheellisen tutkintotodistuksen – tuli ilmi uuden todistusvalinnan yhteydessä

Osa Tampereen seudun ammattiopistosta Tredusta valmistuneista saa postissa korjatun tutkintotodistuksen, joka korvaa aiemman tutkintotodistuksen. Syynä on se, että vuosina 2018–2020 Tredusta on annettu todistuksia, joissa tutkintotodistuksen keskiarvomerkintä on joko jäänyt tulostumatta tai se on ollut virheellinen.

– Todistusten arvosanat ovat olleet oikein, eikä niihin ole tullut muutoksia korjausten yhteydessä. Virheelliset keskiarvomerkinnät tutkintotodistuksissa eivät ole aiheuttaneet häiriötä opiskelijoille. Valtakunnallisessa sähköisessä järjestelmässä opiskelijoiden tiedot ovat oikein, Tredu toteaa tiedotteessa.

Todistusten korjaaminen on iso urakka, sillä virheellisiä todistuksia annettiin kolmen vuoden aikana noin 4 000.

Asia tuli ilmi ammattikorkeakoulujen käyttöön ottaman uuden todistusvalinnan yhteydessä toukokuussa 2020.

"Inhimillinen virhe"

Virhe tapahtui, kun ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttui vuoden 2018 alussa. Tredun mukaan muutosten toimeenpanon yhteydessä tapahtui inhimillinen tulkintavirhe, joka aiheutti virheet myös todistuksissa.

Tredu kertoo, että virheet on jo saatu oikaistua valtakunnalliseen sähköiseen järjestelmään ja jatkokoulutukseen hakeutuneiden tiedot ovat valintaprosessissa olleet oikein.

– Tredusta valmistuvien opiskelijoiden keskiarvot korjattiin tuolloin viipymättä valtakunnalliseen sähköiseen järjestelmään ja kaikkien ammattikorkeakouluun hakevien tiedot saatiin oikaistua, tiedotteessa sanotaan.

– Tilanteessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä ja ohjetta, jonka mukaan oppilaitoksen on korjattava tällaiset ilmeiset virheet.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Se toimii kahdeksan kunnan alueella Pirkanmaalla 14 toimipisteessä. Tredu on osa Tampereen kaupunkia.

