Suomen viennin määrä romahti kuukaudessa enemmän kuin kertaakaan finanssikriisissä, Suezin kanavan haveri sotkee kauppaa lähikuukausina

Etenkin paperin vienti väheni tammikuussa. Korona-aikana pienten yritysten vienti on sujunut selvästi paremmin kuin suurten.

Suomen viennin määrä kutistui joulukuusta tammikuuhun liki 30 prosenttia eli enemmän kuin kertaakaan 20 vuoteen yhdessä kuukaudessa, ilmenee Tullin tuoreista luvuista (siirryt toiseen palveluun). Erityisen jyrkästi sukelsi paperituotteiden ja moottoriajoneuvojen vienti.

Osin vuodenvaihteen romahdus johtuu poikkeuksellisista ja kertaluonteisista tekijöistä: esimerkiksi Britannian erkaantuminen EU-sisämarkkinoilta vuodenvaihteessa ja teollisuuden yksittäiset isot tilaukset saivat viennin hyvään kiitoon joulukuussa.

Verrattuna vuotta aikaisempaan eli viime vuoden tammikuuhun Suomen viennin pudotus oli loivempi kuin vuoden loppuun verrattuna. Sekä tavaraviennin arvoon että määrään on tullut koronavuoden kuluessa heikennystä noin kymmenen prosenttia.

Yksittäisistä aloista metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski tammikuussa yli 16 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Paperin ja pahvin viennin arvo heikkeni lähes neljänneksen.

Konttialus pääsi liikkeelle Suezin kanavassa tiistaina, kun Ever Given -rahtilaiva saatiin pois muun liikenteen tieltä. Suezin tukoksen jälkeen Rotterdamin satama ruuhkautuu lähiaikoina pahasti. Se sekoittaa logistiikkayhtiöiden mukaan myös Suomen ulkomaankauppaa viikkoja, jollei kuukausia. Mohamed Hossam / EPA

Vientiteollisuus uskoo suunnan vielä kääntyvän tänä vuonna.

– Ratkaiseva kysymys on se, kuinka meille tärkeät vientimarkkinat pääsevät jaloilleen Euroopassa, Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila sanoo.

Huolta aiheuttaa se, että merkittävää koronarajoitusten purkua ei ole näköpiirissä.

Hyvää taas on se, että esimerkiksi Saksan teollisuudessa koronan vaikutukset alkavat hälventyä toisin kuin palvelualoilla. Sikäläisessä teollisuudessa luottamusta mittaavat indeksit ovat parantuneet.

– Jos rokotuskattavuus paranee Euroopassa, niin teollisuudessa useimmilla yrityksillä voi olla ihan kohtalaiset näkymät loppuvuotta kohti, Urrila arvioi.

Brittiyritykset täyttivät varastonsa vuodenvaihteen alla välttääkseen vuodenvaihteessa rajoille tulleet brexit-muodollisuudet. Osin brexitiin varautumisen vuoksi myös Suomen vienti kasvoi joulukuussa. EPA

Avainasemassa: kontit

Vientiä vaikeuttavat nyt koronapandemian aiheuttaman maailmankaupan hiljentymisen lisäksi myös rahtien kohonneet hinnat ja pula kuljetuksiin tarvittavista konteista. Merirahdin hinta on nelinkertaistunut vuodenvaihteen tienoilla.

Koronapandemia on hidastanut konttien kiertoa, kun satamat ovat hiljentyneet. Koronapandemiasta nopeammin toipunut Kiina on tuonut Eurooppaan enemmän tavaraa kuin täältä on viety sinne.

Tyhjiä kontteja on jäänyt satamiin, joista ei ole vientiä. Myös laivoista on pulaa.

Suez sotkee vientiä pitkään

Maailman koko kuljetusjärjestelmä on nyt vielä entisistä suuremmissa paineissa, kun Suezin kanavan tukkeutuminen viime viikolla sekoittaa meriliikennettä. Euroopassa etenkin Rotterdamiin muodostuu paha pullonkaula, kun kymmenet Suezista purkautuvat laivat pyrkivät sinne yhtä aikaa.

Se sotkee Suomenkin ulkomaankauppaa vielä kuukausia.

– Suezin kuljetukset saapuvat Rotterdamiin pahasti myöhässä. Sitten tulee lisämyöhästymisiä, kun esimerkiksi Suomeen tarkoitettua tavaraa ei saada lastatuksi pienempiin aluksiin ruuhkan vuoksi, Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä selittää.

EK:n Urrila korostaa, että kyse ei ole vain siitä, miten suomalaiset vientituotteet saadaan maailmalle. Valmistavalla teollisuudella on vaikeuksia saada maailmalta komponentteja ja raaka-aineita.

– Syrjäisen sijaintinsa vuoksi Suomi tarvitsee toimivaa logistiikaa, ja se on meille vielä kriittisempi kysymys kuin monelle muulle maalle, Urrila sanoo.

Tammikuussa Suomen vienti kiinaan supistui yli viidenneksellä. Kiina on Suomen suurimpia vientimaita. Kuva Qingdaon satamasta. Sipa Asia/Shutterstock/All Over Press

Eurostatin ennakkotietojen mukaan EU-maista vain Kyproksen, Kreikan, Irlannin ja Espanjan vienti supistui tammikuussa Suomea enemmän. Suomen vienti EU-maihin laski vajaat kymmenen prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle runsaat 11 prosenttia.

Pienten yritysten vienti kasvoi

Tullin mukaan pienten ja keskikokoisten yritysten vienti ei ole kärsinyt koronavuodesta läheskään yhtä paljon kuin suurten. Viime vuoden lopussa pk-yritysten viennin arvo kasvoi yli seitsemän prosenttia.

Pienten ja suurten tuottamassa viennin arvossa on kuitenkin selvä ero. Pk-yritysten osuus Suomen tavaroiden viennistä on 16 prosenttia.

