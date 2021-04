Eurooppa-kirje: Voiko aurinkoa ottaa kasvosuojus naamalla? Pääsiäisenä nähdään, miten maskipakko vaikuttaa Espanjan rannoilla

¡Hola desde España!

Euroopan etelälaidalla pääsiäinen on perinteisesti matkailun ja sukulaisvierailujen kulta-aikaa, katso raporttini aiheesta täältä. Tulevan pääsiäisen vietän kuitenkin tänäkin vuonna poikkeusoloissa omilla kotinurkilla.

Espanjan itsehallintoalueiden rajat on suljettu ja matkailu oman alueen ulkopuolelle kielletty. Pääsiäinen tarkoittaa (siirryt toiseen palveluun) täällä Barcelonassa sekä etenkin Etelä-Espanjassa perinteisesti rantakauden aloitusta. Tulevana kesänä rannoilla hikoillaan kuitenkin maski naamalla, sillä Espanjan hallitus on kiristänyt (siirryt toiseen palveluun) maskipakkoa ulkotiloissa (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuonna auringonotto ilman maskia oli vielä sallittua, mutta nyt sitä vaaditaan, vaikka turvavälin pitäminen olisikin mahdollista.

Rajoitusten kiristäminen on pelkoa pandemian neljännestä aallosta. Uusien tartuntojen määrä nousee jälleen, eikä Espanjan pääepidemiologin mukaan (siirryt toiseen palveluun) rajoituksia pitäisi höllentää.

Liikkumisrajoituksilla halutaan välttää viime joulun virheet. Tuolloin Espanjassa alkoi pandemian kolmas aalto. Uusien tartuntojen määrä kipusi uuteen ennätykseen. Rajoituksille riittää ymmärrystä, mutta ne ovat aiheuttaneet myös polemiikkia.

Matkailusektori on huolissaan rantoja koskevan maskipakon vaikutuksista turismiin. Baleaarit ja Kanaria ovat löytäneet jo porsaanreiän, joka vapauttaa ne noudattamasta pakkoa.

El País -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastatteleman matkailuyrittäjän mukaan rannat alkavat näyttää kenttäsairaaloilta, jos ihmiset joutuvat pitämään maskia. Maskipakon tiukennukset ovat astuneet jo voimaan, mutta voimakkaan kritiikin seurauksena Espanjan terveysministeriö tarkastaa säännöt vielä yhdessä itsehallintoalueiden kanssa.

Vaikka meiltä Espanjassa asuvilta on pääsiäismatkailu kielletty, EU-turistit ovat maahan tervetulleita. Saksalaiset ovat jo saapuneet (siirryt toiseen palveluun) Mallorcalle, ja matkanjärjestäjät ovat joutuneet lisäämään lentoja suuren kysynnän vuoksi.

Espanjan hallituksen mukaan EU-turistit ovat pandemian kehitykselle kansallista turismia pienempi riski, sillä maahan pääsy edellyttää negatiivista koronatestitulosta.

Lomasaarille saksalaisturistit ovat nyt elintärkeitä, sillä brittejä ei Espanjaan päästetä vieläkään.

EU-turisteja odotetaan sekä saarilla että mantereella. Turismin puuttuminen on lyönyt pahiten maan suurimpaan työllistäjään eli palvelusektoriin.

Espanjalaisten nuorten työttömyysaste (siirryt toiseen palveluun) on kivunnut jälleen edellisen kriisin tasolle, lähes 40 prosenttiin. Heikot työllisyysnäkymät eivät ole jääneet huomaamatta myöskään EU:lta.

Espanja on EU-tukipaketin toiseksi suurin nettosaaja Italian jälkeen, ja suuri tuki edellyttää radikaaleja uudistuksia.140 miljardin euron tuen ja lainan vastineeksi EU vaatii muun muassa kunnianhimoista työreformia.

Pääministeri Pedro Sánchezin sosialistihallitus on jo pitkään halunnut parantaa muun muassa työntekijöiden irtisanomissuojaa sekä heikentää yritysten valtaa päättää työehdoista eli kumota aiemman oikeistohallituksen työreformin.

Bryssel on tukenut jälkimmäistä. EU-komission taloudesta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis on kehunut Espanjan jälleenrakentamissuunnitelmaa.

Hänen mukaansa (siirryt toiseen palveluun) Espanjan talous perustuu kuitenkin edelleen vanhentuneisiin rakenteisiin. Niiden puutteet pandemia on tehnyt entistä näkyvämmiksi. Dombrovskisin mukaan työreformin pitäisi tulla tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, jotta etenkin nuorten suurtyöttömyys saadaan kuriin.

Mukavaa pääsiäistä,

Maija

Mitkä olivat pääsiäisen alusviikon aiheita Euroopassa? Lue seuraavaksi kollegani Anna Karismon poimintoja.

#SOME: Kala selässä eli "huhtikuun kala" puhutti some-kansaa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron hymisee tviitin kuvassa: "Mmm... kuinka hyvä on tuntea olevansa näin voimakas, rakastettu, pelätty, ihailtu...", nimimerkki Dolto kommentoi aihetunnisteiden kera: "Olkoon farssi kanssanne!" Twitter, Lasse Isokangas / Yle

#Aprillipäivä ja #aprillipila olivat suosituimmat aihetunnisteet somessa eri kielillä ympäri Eurooppaa torstaina. Ranskassa, Italiassa ja Belgiassa aprillipilaa kutsutaan aprillikalaksi eli huhtikuun kalaksi. Perinteen mukaan lapset tekevät paperista kaloja ja yrittävät kiinnittää niitä mahdollisimman monen aikuisen selkään näiden huomaamatta. Espanjassa pilapäivää muuten juhlitaan vasta Viattomien lasten päivänä joulukuun lopussa.

Poliittiset johtajat (siirryt toiseen palveluun) saivat luonnollisesti paljon ivaa osakseen huhtikuun kalan päivänä. Ranskan presidentti Emmanuel Macronia pilkattiin erityisen paljon, koska hän piti televisiopuheen juuri keskiviikkoiltana.

FAKTA: Kuljetusten hinta nousee, ja sen kustannamme me kuluttajat

Grafiikassa yllä on kuvattuna Freightos Baltic Global Container Index, joka mittaa maailman konttikuljetusten keskihintaa. Kuljetukset Kiinasta Eurooppaan ovat huidelleet selvästi keskihintaa korkeammalla tasolla, mikä tyrehdyttää kauppaa.

Maailman kuljetusvirrat ovat sekaisin muun muassa siksi, että tavaran kysyntä on kasvanut pandemia-aikoina, jolloin ihmiset eivät voi käyttää rahaa palveluihin. Tällä sivustollamme voit seurata pandemian vaikutuksia talouteen.

Myös Suezin kanavassa jumittaneiden rahtilaivojen myöhästyminen kiristää kuluttajien kukkaroa.

EUROOPPA-AIHEITA PÄÄSIÄISPÖYTÄÄN: Harmittaako kesäaika? Miksi Tanska on niin mainio maa? Ovatko pakolaisleirit hyvä idea?

Moni jupisee: miksi taas piti siirtää kellon viisarit osoittamaan kesäaikaa? Kellojen säätämisestähän piti päästä eroon EU:ssa? Selitys on tällä kertaa pandemianhoito. Kellonaika on jäänyt kiireellisempien asioiden jalkoihin.

Ranskalaisen Armanin teos l'Heure de tous (suom. Kaikkien aika) Pariisin Saint Lazaren aseman ulkopuolella. Yoan Valat / EPA

Jos alkuperäiset suunnitelmat olisivat toteutuneet, ajan säätäminen olisi loppunut (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna. Kesäajan haluavat maat olisivat siirtäneet kelloja viimeisen kerran viime sunnuntaiaamuna ja normaali- eli talviajan (siirryt toiseen palveluun) haluavat lokakuussa.

Saksa käy kohti syksyn liittopäivävaaleja tilanteessa, jossa valtapuolue CDU:ta ravistelevat korruptioepäilyt. Vihreiden kannatus kasvaa. Kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen ja toimittaja Sari Taussi luotaavat Saksan tilannetta Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa.

Taistelu tuhansien miljardien arvoisista finanssimarkkinoista kiihtyy (siirryt toiseen palveluun) EU:n ja Britannian välillä. Englannin keskuspankkikin puuttui (siirryt toiseen palveluun) peliin. Miten brexit on vaikuttanut Lontoon Cityn asemaan? Bloomberg piirsi (siirryt toiseen palveluun) tilanteesta seitsemän grafiikkaa.

Tanska on hiekkadyyni, jonka päällä on 30 senttiä multaa, toteaa Tanskan-suurlähettiläs Vesa Vasara Brysselin koneessa. Tanskalaisista onkin kehkeytynyt mainioita kaupantekijöitä. Ohjelmassa puhutaan muun muassa maahanmuutosta: Tanskan tavoite on, että maasta ei enää kukaan hakisi turvapaikkaa.

Tanska haluaisi koota turvapaikanhakijat EU:n ulkopuolelle perustettaviin vastaanottokeskuksiin. Sellaisten perustaminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sai tuta (siirryt toiseen palveluun) myös ruotsalainen komissaari Ylva Johansson tällä viikolla Lesboksella. EU haluaa rakentaa (siirryt toiseen palveluun) Kreikan saarille viisi uutta (siirryt toiseen palveluun) leiriä. Paikalliset vastustavat, koska heistä se tarkoittaa saarien muuttumista vankiloiksi.

Komissio järjesti tällä viikolla matchmaking- eli paritustilaisuuden koronarokotteiden tuotannosta ja jakelusta kiinnostuneille yrityksille. Mukana oli myös kuopiolainen Finvector, lue täältä toimittaja Janne Toivosen raportti.

Janne jatkaa: sekä Suomen että Belgian hallitukset ovat törmänneet tällä viikolla lakiin suunnitellessaan koronarajoituksia. Belgiassa on kysytty samaa kuin Suomessa: ovatko hallituksen neuvonantajana toimineet oikeusoppineet tehtäviensä tasalla?

Jos ei puhu muuta eurooppalaista kieltä kuin englantia, Brysselissä on vaikea vaikuttaa tehokkaasti. Esimerkiksi komissiossa ja jäsenmaiden EU-edustajien Coreperissä työkieliä (siirryt toiseen palveluun) ovat englannin lisäksi saksa ja ranska. Onkin sääli, että suomalaisten kielten opiskelu vähenee (siirryt toiseen palveluun). Yrityksillä on tätä nykyä vaikeuksia löytää kielten osaajia.

Napoléonin Joséphinelle antama kihlasormus. Reuters TV

DOKUMENTTIVINKKI: Joséphine de Beauharnais oli Napoléon Bonaparten suuri rakkaus, josta tuli Ranskan keisarinna. Joséphine oli Napoléonin tärkeä innoittaja ja liittolainen. Kuinka älykäs Joséphine valloitti Euroopan tuolloin tärkeimmän miehen sydämen? Katso dokumentti Yle Areenasta.

ENSI VIIKOLLA: Rahtilaivat muodostavat jonoja Euroopan satamiin ja tuleeko Iranille pakotteita?

Rotterdamin ja Antwerpenin satamat täyttyvät (siirryt toiseen palveluun) Suezin kanavalta purkautuvista rahtilaivoista. Odotettavissa on pahaa ruuhkaa, hävittävänä valtavia summia rahaa. Myös Suomen vientiin on luvassa viivästyksiä.

EU aikoo asettaa pakotteita Iranin miliiseille ja poliisiviranomaisille Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun). Syynä on viranomaisten mielenosoittajiin kohdistama väkivalta marraskuussa 2019. Kymmeniä kuoli.

Turkin ja EU:n välejä lämmitellään tiistaina, kun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel matkustavat tapaamaan (siirryt toiseen palveluun) Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania. Täällä lisää osapuolten suhteesta.

