Ylen kuntavaalimittaus: SDP vajosi kolmannelle sijalle, perussuomalaiset ja kokoomus nousivat kärkeen

Ylen kuntavaalimittauksessa puolueiden kärki menee uusiksi. Aiemmin johdossa ollut pääministeripuolue SDP tipahtaa kolmanneksi ja edelle menevät perussuomalaiset ja kokoomus.

Kisa kärjessä on edelleen tiukka ja kolme puoluetta käyvät tasaväkistä taistoa kuntavaalien ykköspaikasta.

Perussuomalaiset on suosituin puolue 19 prosentin kannatuksellaan, mutta ero toiseksi suosituimpaan kokoukseen on hyvin pieni.

Myös kolmanneksi jäänyt SDP on edelleen iskuetäisyydellä, mutta viime mittauksissa suunta on ollut alaspäin.

Taloustutkimus haastatteli 2 463 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta he äänestäisivät, jos kuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 8.3–30.3.2021. Puoluekantansa kertoi 1 617 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

SDP:n kannatus putosi puolueista eniten

SDP aloitti kuntavaalikamppailun suosituimpana puolueena, kun Taloustutkimus teki vuoden ensimmäisiä kuntavaalimittauksiaan tammikuussa. Puolueen kannatus on laskenut sekä helmikuussa että maaliskuussa.

Maaliskuun aikana alamäki jyrkkeni samaan aikaan, kun keskustelu liikkumisrajoituksista kävi kuumimmillaan.

Kolme hallituspuoluetta viidestä kritisoi pääministeri Sanna Marinin (sd.) voimakkaasti ajamia liikkumisrajoituksia julkisesti.

Kannatusmittauksen Ylelle tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi, että koronatoimien ympärillä näkyvä keskustelu voi vaikuttaa myös kuntavaalikannatukseen.

– Tässä mitataan kuntavaalikannatusta, mutta vaalikampanjat eivät ole päässeet käyntiin ja vaaleja on siirretty. Tässä voi näkyä enemmän yleinen poliittinen keskustelu, mitä viime aikoina on käyty, Turja sanoo.

Kokoomuksen kuntavaalimenestykselle kohentunut kannatus lupaa hyvää. Suurimman kuntapuolueen paikkaa jälleen tavoitteleva kokoomus voi luottaa äänestäjiinsä perussuomalaisia enemmän.

– Kokoomuksella on hyvä tilanne siinä, että puolueella on uskolliset äänestäjät. Kokoomus voi luottaa siihen, että kannatusmittauksessa mitatut tulokset myös toteutuvat vaaleissa. Perussuomalaisilla on tässä suhteessa enemmän haasteita, Turja sanoo.

Vihreät syönyt kannatusta vasemmistoliitolta

Kärkikolmikon perässä seuraavana ryhmänä tulevat keskusta ja vihreät, joiden kannatus on nyt hyvin lähellä toisiaan. Vihreät on mittausjakson aikana kasvattanut kannatustaan puolueista eniten.

Taloustutkimuksen Turja arvioi, että vihreät on vienyt kannatusta vasemmistoliitolta, jonka kannatus on laskenut. Vasemmistoliiton kannatuksessa helmikuun aikana näkynyt pomppu on maaliskuun aikana kadonnut.

– Vasemmistoliitto on menettänyt kannattajia erityisesti naisissa, nuorissa ja Etelä-Suomessa asuvien joukossa. Vihreät on saanut kannattajia samoissa ryhmissä, Turja sanoo.

Keskustan kannatus junnaa paikallaan. Keskustaa aiemmin äänestäneistä suuri osa on tällä hetkellä Turjan mukaan katsomossa. Aiemmin puoluetta kannattaneet eivät siis kerro, mitä puoluetta aikovat äänestää.

– Keskustalle on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeää, että he saavat potentiaaliset kannattajansa ääniuurnille, jos keskusta haluaa saada siedettävän tuloksen kuntavaaleissa, Turja sanoo.

Keskustan 12,5 prosentin kannatus on viisi prosenttiyksikköä matalammalla tasolla kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Edellisten kuntavaalien tulos oli keskustalle iso pettymys, mutta nyt puolue ylittäisi samalla tuloksella kaikki odotukset.

RKP:n kannatus ei hievahtanut

Kuntavaalien siirtämisen takia kovan kritiikin kohteeksi joutuneen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) johtaman RKP:n kannatus ei ole liikahtanut lainkaan.

Kristillisdemokraattien ja nyt-liikkeen kannatus säilyi lähes ennallaan.

Kuntavaalien lähestyminen näkyy Turjan mukaan siinä, että eduskunnan ulkopuolisten ryhmien suosio on kannatusmittauksessa kasvanut hieman. Kuntavaalien yhteydessä pienpuolueet ja muut ryhmittymät aktivoituvat.

