Mistä töitä? Tulevaisuus ei näytä hyvältä, vastavalmistuneiden työttömyys kasvussa – "En pelkää", sanoo pian valmistuva Anniliisa Lassila

Euroopan- ja Pohjoismaiden tutkimusta opiskeleva Olli Castrén on gradua vaille valmis maisteri. Työllistyminen mietityttää häntä. Juha Kivioja / Yle

Mistä valmistuville töitä?

Vastavalmistuneiden työttömyys on yksi korona-ajan ongelma. Huipussaan se oli viime kesänä, mutta edelleen se on selvästi suurempaa kuin ennen koronaa.

Ylemmän korkea-asteen suorittaneiden vastavalmistuneiden työttömyys kasvaa edelleen – se kasvoi nopeasti kesäkuuhun saakka ja on kasvanut sen jälkeen hitaasti lisää. Tästä kertoo tänään julkaistu Akavan Worksin Työttömyys- ja lomautuskatsaus. Ylemmällä korkea-asteella tarkoitetaan maisterin tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoja. Alempi korkeakoulututkinto on yleensä kandidaatin tutkinto.

– Iso kuva on se, että pandemia-ajan työttömyys vähenee hitaasti sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Helmikuun 2021 lopussa oli kaikkiaan 14 128 vastavalmistunutta työtöntä. Heistä korkeakoulutettuja oli 3 604 ja muita kuin korkeakoulutettuja 10 524.

– Vastavalmistuneiden työttömyys nousi koronapandemian aikana, eikä siitä ole vielä toivuttu kuin osittain, Sorjonen sanoo.

”Ei niitä työpaikkoja kovin montaa ole”

Anniliina Lassila on gradua vaille valmis kirjallisuudentutkija Helsingin yliopistossa.

Työnhaun hän on jo aloittanut nyt.

Hän tietää valmistuvansa alalle, jossa työpaikoista on niukkuutta. Toiveammattina on kustannustoimittajan työ jossain kirjakustantamossa.

– Olen varautunut siihen, että voi mennä tovi, että saan vakiintunutta töitä. Suuntaudun alalle, jonka työmarkkinat ovat pienehköt. Meidän alalla tehdään paljon freelancerina töitä, Lassila sanoo.

Kun työpaikoista kilpaillaan, kokeneemmat päihittävät vähemmän kokeneet. Siksi hän haluaa jo työkokemusta opiskelujen ohessa. Lassila oli viime vuonna kustantamossa työharjoittelussa hakemassa kokemusta.

– Haen jo nyt kaikkia tarjolla olevia vakipaikkoja, jotta saisin työkokemusta jo ennen valmistumista.

Monilta humanistisilta aloilta ei valmistuta suoraan ammattiin. Filosofian maisteri, kirjallisuudentutkimuksesta on esimerkkinä sellainen titteli, joita työpaikkailmoituksissa harvoin näkee.

Lassila käyttää sanoja tilkkutäkki ja villi länsi kuvaamaan alan työpaikkoja. Töitä saattaa löytyä sieltä tai täältä.

– Työllistymiseen pitää panostaa paljon, koska jokaisesta paikasta on paljon kilpailua.

Takaporttina Lassilalla on opettajan pedagogiset opinnot suoritettuna. Siksi hän ei pelkää työttömyyttä. Opettajan töitä todennäköisesti saa, ainakin jos on valmis muuttamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

– En pelkää, mutta tiedän, että töiden hakeminen on uuvuttavaa ja siinä pitää panna itsensä likoon.

Pandemia lisäsi työttömyyttä, työttömät työllistyvät hitaasti

Korkeakoulutetuilla pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut. Työttömyys on koronapandemian aikana venynyt. Sen aikana uusia työmahdollisuuksia on avautunut entistä niukemmin.

Alemman korkea-asteen suorittaneilla vastavalmistuneiden työttömyys vähenee, mutta on korkeammalla kuin maaliskuussa 2020.

Ylemmän korkea-asteen suorittaneilla työttömyys kasvaa.

Eli esimerkiksi yliopistoon vietynä tämä tarkoittaa sitä, että maisterit saavat huonommin töitä kuin kandidaatin tutkinnon suorittaneet.

Helmikuussa 2020 vastavalmistuneita korkeakoulutettuja työttömiä oli 3140, heinäkuussa 2020 heitä oli 4120 ja helmikuussa 2021 heitä oli 3620.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjosen mukaan ongelma on ylipäätänsä työttömyyden hitaassa vähenemisessä.

– Ongelma ei ole se, että tulee paljon uusia työttömiä, vaan se, että työttömät työllistyvät hitaasti.

Viime maaliskuussa ja huhtikuussa työttömyys nousi, sitten se laski nopeasti toukokuussa, mutta sen jälkeen työttömyys on vähentynyt hitaasti.

– Samalla on tapahtunut se, että ne ihmiset, jotka olivat työttöminä ennen koronaa ja uudet työttömät kokevat vaikeuksia löytää töitä. Siksi pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt nousuun.

Työmahdollisuudet mietityttävät

Hän työskentelee osa-aikaisesti tutkimusavustajan yliopistolla, mutta etsii vakituista työtä.

– Pitkällä tähtäimellä minua kiinnostavat tutkimushommat. Mutta tilanne on vähän epäselvä.

Hän kertoo hakeneensa opintojen aikana paljon töitä esimerkiksi virastoista. Työllisyysmahdollisuudet mietityttävät.

Valtiotieteellisestä tiedekunnasta ei varsinaisesti valmistuta tiettyyn ammattiin. Mutta työllisyysaste on melko hyvä.

– Jos tutkijan töitä ei löydy, etsin mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi julkiselta puolelta asiantuntijatehtäviä. Toisaalta Helsingissä on paljon ajatuspajoja ja ajatushautomoita. Minua kiinnostivat jokin aika sitten myös konsultin hommat, Castrén pohtii ääneen.

Monet Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriksi valmistuvat päätyvät valtion virastoihin töihin, Castrén sanoo.

– Meillä on paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Heidän työllistymisensä Suomessa näyttää vielä vaikeammalta, kun heillä ei ole kontakteja ja verkostoja valmiina.