Pöytyän Kartanokoti on Suomen paras vanhustyön työyhteisö – kaivosta pelastettu Liekki-kissa on osa henkilökuntaa

Pöytyän Yläneellä sijaitseva ikääntyneiden tehostettu palveluasumisyksikkö Kartanokoti on voittanut Suomen paras vanhustyön työyhteisö -tittelin.

Tittelin jakaa kaksi muuta työyhteisöä, Hoitokoti Kultasirkku Iisalmesta ja Voimatiimi Keuruulta. Palkinnon myönsi Vetovoimainen vanhustyö -hanke 31. maaliskuuta.

Kartanokotia kiiteltiin kodikkaasta ja lämpimästä yhteisöstä, rennosta ja hyväksyvästä ilmapiiristä sekä asiakaslähtöisestä että yksilöllisestä toimintatavasta. Kiitosta saivat myös uudistusmyönteisyys, omaistyytyväisyys sekä työntekijöiden ja esimiehen välillä vallitseva arvostus ja tasa-arvo.

– Me olemme yksi suuri perhe, olemme ihmisiä ihmisille, sanoo Kartanokodin vastaava sairaanhoitaja Katri Keihäs.

Keihään mukaan talossa ei eletä hoitaja-asukas-rooleissa vaan enemmän toinen toistaan arjessa tukien.

– Lisäksi olemme todella vahva osa ympäröivää kyläyhteisöä. Meillä on esimerkiksi paljon vapaaehtoistoimijoita, kertoo Keihäs.

Kartanokodissa on 30 asukaspaikkaa, vakituisia työntekijöitä on 22. Yksi "työntekijöistä" on Liekki-kissa, joka löytyi pentuna kaivosta. Kissa toimitettiin Kartanokotiin asukkaiden seuraksi ja se on Keihään mukaan tärkeä osa talon viihtyvyyttä.

Yle Turku vieraili Kartanokodissa vuonna 2017 katsomassa, mitä Liekki-kissalle kuuluu.

Keskiössä vanhustyön tekijät

Vetovoimainen vanhustyö -hanke (siirryt toiseen palveluun) pyrkii tekemään vanhustyöstä houkuttelevan työpaikan. Samalla se kouluttaa työyhteistöjä johtamisessa ja esimiestyössä.

Suomen paras vanhustyön työyhteisö -kisaan ilmoittautui 282 työyhteisöä, joista 78 valittiin palkintoraadin jatkotarkasteluun.

Raati valitsi voittajiksi kolme Suomen parasta työyhteisöä. Voittajat saivat palkinnoksi tietokoneen ja langattoman kaiuttimen.